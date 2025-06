WhatsApp-gebruiker hoeft niet langer naam te bedenken voor kleine groepschats

WhatsApp vereist binnenkort niet langer dat groepschats met weinig deelnemers een eigen naam hebben. WhatsApp gaat een naam genereren met de namen van contacten.

WhatsApp groepsnaam op basis van contacten

Bij groepen van zes deelnemers of minder kan WhatsApp de namen als groepsnaam gebruiken. Het moet het gebruik van groepen eenvoudiger maken, meldt Meta-directeur Mark Zuckerberg. De groepsnaam ziet er bij iedere gebruiker anders uit, omdat het op basis is van de manier waarop mensen in de contactenlijst staan. De wijziging gaat binnen enkele weken in en zal gelijk werken op alle platforms. Het blijft mogelijk om groepschats een eigen naam te geven die gelijk is voor alle gebruikers.