Apple lijkt 'Reality One'- en 'Reality Pro'-handelsmerken te willen vastleggen

Apple lijkt verschillende handelsmerken met de term 'Reality' te willen vastleggen. Vermoedelijk gaat het om merknamen voor de aanstaande mixedrealityheadset van het bedrijf. Apple wilde eerder al de naam realityOS vastleggen.

Er zijn drie verschillende handelsmerkaanvragen gedaan voor de namen 'Reality One', 'Reality Pro' en 'Reality Processor', merkt persbureau Bloomberg op. De aanvragen noemen allemaal de termen 'virtual- en augmentedrealityheadsets, goggles en smartglasses'. Dat doet vermoeden dat Apple de term 'Reality' wil gebruiken in zijn komende MR-producten. De aanvragen zijn gedaan in Europa, de VS, het VK, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Saudi-Arabië, Costa Rica en Uruquay.

Apple heeft de handelsmerken niet zelf aangevraagd; deze zijn ingediend door Immersive Health Solutions, LLC. Grote bedrijven als Apple dienen aanvragen voor handelsmerken en patenten doorgaans aan via 'lege vennootschappen' als ze deze aanvragen geheim willen houden. Immersive Health Solutions is opgezet door Corporation Trust Co, dat ook betrokken was bij de realityOS-aanvragen van eerder dit jaar, merkt Bloomberg op. In de VS, Canada en Nieuw-Zeeland werd daarnaast beroep gedaan op advocatenkantoren die Apple eerder in de arm nam om merknamen vast te leggen.

Volgens Bloomberg volgt Apple dit proces om handelsmerken aan te vragen al jaren. Op deze manier kan het bedrijf lang van tevoren een handelsmerk aanvragen, om zo te voorkomen dat Apple deze later moet overnemen van een ander bedrijf. Apple deed dat niet voor de iPhone en moest daarom een overeenkomst sluiten met Cisco, schrijft het persbureau.

De aanvragen verschijnen ongeveer een week voordat Apple zijn Far Out-evenement houdt, waar onder meer de iPhone 14-serie wordt verwacht. Het is echter onwaarschijnlijk dat het bedrijf zijn mixedrealityheadset dan toont. Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple de headset begin volgend jaar aankondigt.