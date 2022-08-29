Apple lijkt 'Reality One'- en 'Reality Pro'-handelsmerken te willen vastleggen

Apple lijkt verschillende handelsmerken met de term 'Reality' te willen vastleggen. Vermoedelijk gaat het om merknamen voor de aanstaande mixedrealityheadset van het bedrijf. Apple wilde eerder al de naam realityOS vastleggen.

Er zijn drie verschillende handelsmerkaanvragen gedaan voor de namen 'Reality One', 'Reality Pro' en 'Reality Processor', merkt persbureau Bloomberg op. De aanvragen noemen allemaal de termen 'virtual- en augmentedrealityheadsets, goggles en smartglasses'. Dat doet vermoeden dat Apple de term 'Reality' wil gebruiken in zijn komende MR-producten. De aanvragen zijn gedaan in Europa, de VS, het VK, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Saudi-Arabië, Costa Rica en Uruquay.

Apple heeft de handelsmerken niet zelf aangevraagd; deze zijn ingediend door Immersive Health Solutions, LLC. Grote bedrijven als Apple dienen aanvragen voor handelsmerken en patenten doorgaans aan via 'lege vennootschappen' als ze deze aanvragen geheim willen houden. Immersive Health Solutions is opgezet door Corporation Trust Co, dat ook betrokken was bij de realityOS-aanvragen van eerder dit jaar, merkt Bloomberg op. In de VS, Canada en Nieuw-Zeeland werd daarnaast beroep gedaan op advocatenkantoren die Apple eerder in de arm nam om merknamen vast te leggen.

Volgens Bloomberg volgt Apple dit proces om handelsmerken aan te vragen al jaren. Op deze manier kan het bedrijf lang van tevoren een handelsmerk aanvragen, om zo te voorkomen dat Apple deze later moet overnemen van een ander bedrijf. Apple deed dat niet voor de iPhone en moest daarom een overeenkomst sluiten met Cisco, schrijft het persbureau.

De aanvragen verschijnen ongeveer een week voordat Apple zijn Far Out-evenement houdt, waar onder meer de iPhone 14-serie wordt verwacht. Het is echter onwaarschijnlijk dat het bedrijf zijn mixedrealityheadset dan toont. Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple de headset begin volgend jaar aankondigt.

Mocku-up: Apple VR-headset
Tekening van hoe de Apple-headset eruit kan komen te zien op basis van beschrijvingen van anonieme bronnen. Bron: The Information

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 29-08-2022 08:45 66

29-08-2022 • 08:45

66

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Seth_Chaos 29 augustus 2022 10:42
Ik hoop dat ze het beter aanpakken dan alle concurrenten. Om VR echt te laten doorbreken moet het één functie bezitten waar je voor terug blijft komen. Één functie die op zichzelf staat en zorgt dat je blijft terug komen. Ondanks het gebrek aan content voor VR. Films en series met haar scherp beeld. Dan maakt het geen fluit uit dat er nog maar weinig VR content is. Het zou het de eerste VR headset maken die niet na een paar weken ligt te verstoffen.
ultimasnake @Seth_Chaos29 augustus 2022 11:04
1 woord, ecosysteem. Het zou me niets verbazen als het naadloos aansluit op je iPhone, iPad en macBook. Vanuitgaande dat het een op zichzelf staand device is zou het bijvoorbeeld zonder enige extra app of instelling je iphone virtueel kunnen laten zien, of misschien je iPad kunnen aansturen met een virtueel toetsenbord terwijl je werkt erop.

Ook de development tools van Apple zijn al bekend goed bij velen. De AR toolset/framework die ze hebben ontwikkeld is al geruime tijd ingezet op iPhones (dacht vanaf de iPhone X?) en zijn zat bedrijven al erg bekend mee, ongetwijfeld dat ze deze inzetten en dus snel apps zullen verschijnen :)
Seth_Chaos @ultimasnake29 augustus 2022 11:17
Je andere apparaten weergeven op een AR bril is niet genoeg om het een succes te maken. Het heeft content nodig. Bij de iphone was het, het muziek platform van hun iPod. Bij de ipad was het de apps van de iPhone. Bij de Apple Watch was het de health features gecombineerd met de gewone horloge functies. Het moet een feature hebben dat je voortdurend aanzet om het te blijven gebruiken. Want de content waar het apparaat voor beoogd is, die is er nog niet. En komt er pas als het product een succes is.
TheVivaldi @Seth_Chaos29 augustus 2022 11:48
Precies. Daarom ook dat bijv. de Apple HomePod meer opstartproblemen had, omdat het in eerste instantie niet veel toevoegde aan het ecosysteem en ook niet helemaal lekker integreerde. Later is dat verbeterd en zijn de verkopen ook omhoog gegaan.
remykonings @Seth_Chaos29 augustus 2022 17:41
Het zou goed kunnen dat Apple hun FindMy netwerk gaan inzetten om AR ervaringen op straat in te zetten. Dit netwerk is al gigantisch en zou een interessante connenctie kunnen vormen om AR meer in de echte wereld terug te laten komen.
mOrPhie @Seth_Chaos29 augustus 2022 22:45
Want de content waar het apparaat voor beoogd is, die is er nog niet.
Dat is in het geval van Apple waarschijnlijk niet helemaal het geval. Apple zet al jaren stevig in op ARKit en nu net met RealityKit. ARKit 6 heeft heel veel API's die verdacht veel lijken op XR-API's zoals OpenXR of WebXR. Met ARKit maak je dus effectief al apps die straks met weinig tot geen effort naar een mixed-reality versie om te zetten zijn. Zou me ook niets verbazen als ARKit wordt hernoemd naar XRKit of onderdeel wordt van RealityKit.

Aannemende dat Apple dus inzet op Mixed Reality en minder op VR gaming in "klassieke" zin natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door mOrPhie op 23 juli 2024 21:01]

Ludewig @Seth_Chaos29 augustus 2022 13:48
Ik hoop dat ze het beter aanpakken dan alle concurrenten. Om VR echt te laten doorbreken moet het één functie bezitten waar je voor terug blijft komen. Één functie die op zichzelf staat en zorgt dat je blijft terug komen.
Ik heb liever juist een ecosysteem waarbij er voor heel veel mensen wat wils is. Uiteindelijk is dat ook waarom bijna iedereen een smartphone heeft. Je kunt er eigenlijk altijd wel wat mee, al gebruik je hem totaal anders dan de buurman.

Overigens zien alle grote spelers de toekomst niet zozeer in VR, maar in AR, waarbij je allerlei nuttige dingen toevoegt aan de omgeving. Daarvoor komt binnenkort de eerste headset uit.
Films en series met haar scherp beeld.
Dat gaat niet zo snel gebeuren omdat het scherm zo dicht bij je ogen automatisch betekent dat als je dezelfde technologie gebruikt als een monitor, de monitor er scherper uitziet. Ze zijn wel bezig met manieren om het beter te maken, maar zo goed als een groot beeldscherm op een afstand wordt het voorlopig niet.
Het zou het de eerste VR headset maken die niet na een paar weken ligt te verstoffen.
Er zijn genoeg headsets die niet liggen te verstoffen, waaronder die van mij.
ikweethetbeter @Ludewig29 augustus 2022 16:22
Er zijn genoeg headsets die niet liggen te verstoffen, waaronder die van mij.
Dat is mooi!
Seth_Chaos @Ludewig29 augustus 2022 19:15
Dan behoor je tot een hel select clubje. En daar ligt het probleem in. 90% van alle VR headsets verdwijnt na een paar weken al een doos om nooit meer aan te raken.
mOrPhie @Ludewig29 augustus 2022 23:01
Overigens zien alle grote spelers de toekomst niet zozeer in VR, maar in AR, waarbij je allerlei nuttige dingen toevoegt aan de omgeving. Daarvoor komt binnenkort de eerste headset uit.
Ben het met het eerste eens, maar als je op Quest Pro/Cambria, Lynx R1 en Pico 4 doelt, klopt dat niet helemaal natuurlijk. Hololens, NReal, Tilt Five en X2 zijn voorbeelden die al beschikbaar zijn. Het verschil is wel dat dat allemaal waveguide-schermen zijn en je nu een generatie pass through AR gaat krijgen voor Mixed Reality. Maar zelfs dat is al beschikbaar, al is het heel erg duur en business-focused: Varjo XR3.
Dat gaat niet zo snel gebeuren omdat het scherm zo dicht bij je ogen automatisch betekent dat als je dezelfde technologie gebruikt als een monitor, de monitor er scherper uitziet. Ze zijn wel bezig met manieren om het beter te maken, maar zo goed als een groot beeldscherm op een afstand wordt het voorlopig niet.
Varjo XR3 heeft 60 PPD. Dat is bijna zo scherp als het menselijk oog nog kan waarnemen. Het probleem bij die headset is vooral dat je een PC moet hebben die het moet kunnen aansturen.
Er zijn genoeg headsets die niet liggen te verstoffen, waaronder die van mij.
Ja, het is jammer dat veel tweakers die VR niet als hobby hebben denken dat niemand dat dan ook als hobby heeft. In mijn ervaring is VR groter dan ooit momenteel. Qua gebruikers, content, verschillende devices, etc...
FrostyPeet 29 augustus 2022 10:16
Tot zover was de Apple policy dat hun producten ook door visueel- en auditief beperkten gebruikt kan worden. Eigenlijk is bijvoorbeeld de iPhone de enige smartphone die deze doelgroep omarmt, als je de "gehandicaptentelefoons" buiten beschouwing laat.

Verder zie ik in gedachten al een volle trein met Tinderende VR-headset reizigers, terwijl die leuke M/V/X naast ze zit :)
fapkonijntje @FrostyPeet29 augustus 2022 10:56
Eigenlijk is bijvoorbeeld de iPhone de enige smartphone die deze doelgroep omarmt,
Maar is dat echt zo? Google en Samsung hebben hard gewerkt aan heel veel accessibility oplossingen in Android en de Samsung schil. Wat zijn dan die dingen die je mist bij een gemiddelde Samsung ten opzichte van iOS?
FrostyPeet @fapkonijntje30 augustus 2022 10:29
Offtopic, mijn focus 40 braille leesregel werkt naadloos op mijn iPhone, zonder dat ik iets hoef te downloaden. Een basis stem zit er standaard in. De camera app zegt dat er een lachend gezicht in het midden van het beeld staat zodat er een fatsoenlijke foto gemaakt kan worden, dit werkt zonder werkende internetverbinding. Mijn Apple watch begrijpt de spraakopdracht "ik wil lopen naar X" en toont/zegt dat ik over 30, 20, 10 meter linksaf moet. Ik weet het, te kleine doelgroep, kostbaar, maar zelfs de Apple SE2020 / AW5 heeft het.

Het is plezierig dat "de anderen" langzaam maar zeker betere toegankelijkheid inbouwen. Deels gedwongen door de wet op toegankelijke informatie, deels door klanten behouden. Windows 10 heeft bijvoorbeeld al een beperkte voorlees functie in zijn vergroot app (windows- en de numerieke-plus toets). Microsofts app SeeingAI is bijna legendarisch. Google heeft bijvoorbeeld Talkback. Echter nog lichtjaren achter Apple.

Het is het verschil tussen nog wel zelfstandig meedoen in de moderne maatschappij en nog niet mee kunnen doen in de maatschappij.
fapkonijntje @FrostyPeet30 augustus 2022 10:42
Maar komt dat door Apple of is het de partij die je bril maakt die zich op Apple richt?

Verdere zaken die je noemt herken ik ook uit andere besturingssystemen namelijk. Ook zonder internetverbinding. Ik zien echt nog niets in je verhaal waarvan ik denk; zo dat is uniek! Ook je omschrijving over Maps is iets dat Google maps ookal jaren doet. Voor zover ik weet deelt de Google WearOS dezelfde configuratie, wat betekent dat als je navigatie start vanuit je watch, je ook deze gedetailleerde uitleg krijgt.

Samsung en Google Pixels hebben een live narrator feature die stemmen vanuit je telefoon detecteert en ze als ondertitels weergeeft op je scherm. Dat heeft Apple nu ook sinds iOS 16, maar die feature begon een paar jaar terug bij Android.

Jouw reactie voelt voor mij echt aan als een vorm van omdat jij 't niet kent, bestaat 't dan maar niet.
FrostyPeet @fapkonijntje30 augustus 2022 11:21
Alleen maar fijn dat o.a. Samsung en Google hieraan werken.

Ik heb zelf geen recente ervaring met Android smartphone / watches. Volgens mij gebruikt vrijwel iedere slechtziende kennis van mij Apple. Het werkt bewezen goed. Op de incidentele bug na, die soms een apparaat onbruikbaar maakt.

Natuurlijk zit er eenkennigheid bij, omdat ik het Apple ecosysteem ken. In het begin vond ik het een gouden kooi na de vrijheid die ik van Android gewend was.

Er zit ook een kostenaspect bij, wil ik een goede duizend euro investeren in een fatsoenlijke android phone+watch set, met risico dat een belangrijk element (net) niet goed werkt, of toch maar in het vertrouwde warme bad van Apple blijven.

Ik heb wel eens peentjes gezweet, in het onbekende Den Haag, toen mijn navigatiesysteem op hol sloeg. Geen idee hoe ik terug moest naar het treinstation. Mijn bestemming opgebeld, ik sta daar-en-daar bij een eettentje, kun je mij ophalen? Dat zijn zaken waar ik niet graag mee experimenteer.
fapkonijntje @FrostyPeet30 augustus 2022 12:14
Ja, een heel fascinerend verhaal hoor, maar je reageert op een reactie van mij met de vraag wat je zou missen bij Android en iOS. Nu twee reacties later is je antwoord;
Ik heb zelf geen recente ervaring met Android smartphone / watches.

Natuurlijk zit er eenkennigheid bij, omdat ik het Apple ecosysteem ken.
Ik bedoel... Je hebt dus geen flauw idee. Je wilde gewoon laten zien hoe tevreden je was met Apple en dat een bepaalde angst je bij Apple houdt, dat lijkt mij een goed argument voor die extra uitgaves. Dat had alleen helemaal niets met de vraag te maken. De vraag kun je dus eigenlijk helemaal niet beantwoorden, constateer je nu zelf.

Mijn probleem met Apple is juist al die onderbuikgevoelens die mensen hebben bij het merk, waarvan ze eigenlijk niet weten of die wel overeenkomen met de realiteit. Zo denken heel volksstammen nog dat Apple veiliger is, dat is niet zo, iets met de wet van de remmende voorsprong. Of dat Apple zo druk bezig is met privacy, wat ook behoorlijk wat kanttekeningen kent. Het gras is zeker niet altijd groener aan de overkant, maar zonder enige kennis van wat er op de markt verder is doen alsof wat je hebt het beste is dat er te krijgen is, is volgens mij ook een beetje raar. Dat betekent niet dat je er niet tevreden mee mag zijn natuurlijk.
SirLenncelot @FrostyPeet29 augustus 2022 10:39
Als je dan in AR die persoon kunt aankijken, ziet dat deze op Tinder zit en houdt van 'wandelingen op het strand' en 'lekker eten' dan kun je meteen een leuk gesprekje aanknopen in de trein ;)
Ganymedus @SirLenncelot29 augustus 2022 11:37
Wanneer komt dan het moment dat je ‘ziet’ dat die m/v/x toch niet lijkt op de profiel foto?

Het zorgt wel voor veiligere dates, gebeurd nog teveel dat mensen de persoon van hun dromen hopen te ontmoeten en hun huis leeg wordt gehaald of erger. Misschien heb je hier wel een goed idee…..!
Menesis 29 augustus 2022 09:42
Lijkt me een logische keuze aangezien ze ook al de volgende gerelateerde namen hebben:
  • RealityKit: "The RealityKit framework was built from the ground up specifically for augmented reality with photo-realistic rendering, camera effects, animations, physics, and more. "
  • RealityComposer: "Easily prototype and produce AR experiences directly in AR with no prior 3D experience."

[Reactie gewijzigd door Menesis op 23 juli 2024 21:01]

bilgy_no1 @Menesis29 augustus 2022 11:58
Eigenlijk wel een beetje ironisch die namen. 'RealityKit', 'RealityComposer', terwijl wat ermee gemaakt wordt juist het niet-reële is...
ohzo @bilgy_no129 augustus 2022 12:14
Of juist een indicatie dat AR meer hun focus is
bilgy_no1 @ohzo29 augustus 2022 13:04
Dan nog gaat het om het 'Augmented' deel en niet het 'Reality' deel.
machiel 29 augustus 2022 09:08
Leuk als Apple zich ook op VR richt. De stap vanuit het Apple ecosysteem naar een VR bril zou het voor mij makkelijk maken.
vickypollard @machiel29 augustus 2022 09:38
Ligt ook wel een beetje aan de prijs denk ik. Apple kennende... Maar we gaan het zien :)
klonic @Marve7929 augustus 2022 10:13
Ik vind je bericht een beetje ongenuanceerd en flamebait-achtig. Ik heb mijn airpods pro rond kerst 2 jaar geleden voor meer verkocht dan waar ik ze voor had gekocht. De tweedehandsprijs is gewoon enorm hoog van die spullen, dus het risico van een koop is daardoor minimaal.

Ik zou dus best iets blind kunnen kopen. Een hoop webwinkels nemen het wel terug en anders heb je dus de levendige 2e handsmarkt.
fapkonijntje @klonic29 augustus 2022 11:02
Eigenlijk bevestig je dus ook zijn punt, wat de apparaten objectief ook waard zijn, men heeft er gek hoge bedragen voor over die ver boven enige rationaliteit gaan. Dat is allemaal subjectieve waarde die men toedicht aan die producten. Dat dat ook z'n effect heeft op de 2e hands markt, is niet meer dan logisch en onderbouwd het punt van je voorganger alleen nog maar duidelijker.

Je hoeft dat ook niet direct als belediging of flamebait te zien, of 't echt iets goeds of slechts is, is jouw eigen interpretatie. Eenzelfde opmerking kun je namelijk ook over kunst maken. Zo'n doekje met wat verf kost geen reedt, wat ze ermee gedaan hebben kan subjectief gezien een hoop waarde hebben. Ik zie bij de opmerking van je voorganger dan ook geen waardeoordeel, alleen een constatering, ik zie vooral dat jij het als negatief punt of zelfs belediging oppakt en ervaart. Dat is een conclusie die jij trekt, niemand anders. Blijkbaar heb jij er dus wel (onbewust?) moeite mee.
klonic @fapkonijntje29 augustus 2022 13:37
Dat is een conclusie die jij trekt, niemand anders.
Maar mijn gevoel wordt denk ik gedeeld kijkend naar de scorekaart.

Ik heb er niet echt moeite mee, maar ik vind het gewoon zonde dat dit soort ongenuanceerde en niet-onderbouwde berichten gepost worden. Ik heb het gevoel dat een groep mensen elke kans wil aanpakken om te zeiken over Apple en haar klanten.

Ik ben ook een Apple fan. En ik vind dat Airpods Pro dus veel veel lekkerder zitten dan welke oordopjes dan ook (je hebt geen drukverschil over de Airpods). Ik heb ook dingen te klagen, maar die zijn bijna allemaal gerelateerd aan de prijs. En ik vind prijs belangrijker dan de prijs/kwaliteitsverhouding. In tegenstelling tot mijn auto waar ik wel voor prijs/kwaliteit kies in plaats van prijs.
fapkonijntje @klonic29 augustus 2022 15:09
Maar mijn gevoel wordt denk ik gedeeld kijkend naar de scorekaart.
Weer zomaar een aanname hè, de lage score kan ook genoeg andere redenen hebben. Ofwel je doet 't zelfde als hiervoor, jouw gevoel projecteren op dingen die je ziet, of ze nou zo bedoeld zijn of niet.
Ik heb er niet echt moeite mee, maar ik vind het gewoon zonde dat dit soort ongenuanceerde en niet-onderbouwde berichten gepost worden. Ik heb het gevoel dat een groep mensen elke kans wil aanpakken om te zeiken over Apple en haar klanten.
Eerlijkgezegd gebeuren er genoeg rare dingen rondom Apple en soms zelfs haar klanten, dus er is genoeg om kritiek op te leveren. Het is een commercieel bedrijf met als enige doel geld aan jou te verdienen met een niet zo rooskleurige geschiedenis dat in bijna ieder continent wel ergens met één of meerdere overheidsinstanties overhoop ligt. Mogen we daar niet meer kritisch op zijn ofzo? Wat is het precies? De enige opmerking die hier geplaatst werd ging erover dat Apple klanten toch wel geneigd zijn producten te kopen, ookal is de prijs objectief gezien te hoog. Daar is geen woord van gelogen en iets dat je zelf ook lijkt te onderkennen. Je zegt zelf dat je klachten hebt over de prijs namelijk, maar tóch koop je de producten. Kun je een goede reden voor hebben hoor, maar het bevestigd wel wéér het punt van je voorganger.

Nogmaals, jij ervaart hier nu iets als zeiken, terwijl iemand gewoon een constatering doet die je eigenlijk zelfs als een simpele constatering van een feit kunt bestempelen. Apple vraagt ook meer dan concurrenten voor vergelijkbare producten en de meeste fans betalen die premium ook gemakkelijk voor een subjectief voordeel. Daar is echt geen woord aan gelogen. Als jij dat nou als zeiken ziet, moet je toch eens een spiegeltje erbij pakken, want jij ervaart die constatering dus wél als iets negatiefs.
Ik heb ook dingen te klagen, maar die zijn bijna allemaal gerelateerd aan de prijs. En ik vind prijs belangrijker dan de prijs/kwaliteitsverhouding.
Ik snap dit niet helemaal, ik denk dat je een foutje maakt ergens. Je hebt dingen te klagen ten opzichte van de prijs, maar je zegt zelf de prijs belangrijker dan de prijs/kwaliteit verhouding te vinden, maar bedoel je dan dat de prijs niet te laag moet zijn, maar juist lekker hoog? Ik begrijp hieruit ook dat je een vergelijkendwarenonderzoek hebt gedaan en verschillende gelijk geprijsde oordopjes in je oren hebt gestopt.
In tegenstelling tot mijn auto waar ik wel voor prijs/kwaliteit kies in plaats van prijs.
Dat denken wel meer mensen van zichzelf en als je vraagt wat ze rijden dan blijkt dat totaal niet zo te zijn. Simpelweg omdat ze niets van auto's afweten en zich hebben laten verleiden door suffe marketingpraatjes en vieze trucjes.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 23 juli 2024 21:01]

RedRayMann @Marve7929 augustus 2022 11:50
Je gaat er vanuit dat @klonic ze nieuw voor de marktprijs heeft gekocht.
Misschien heeft hij ze met een coupon, actie, deal, black friday, samen met een telefoon/abo/tablet combi kunnen kopen.

Misschien kreeg hij 10% korting en heeft hij ze met 5% korting op de nieuwprijs verkocht.
Het kan ook 50% zelf korting en 25% onder nieuwprijs verkocht.

En mogelijk heeft hij ze niet gebruikt en "als nieuw" weer verkocht.

Hij zegt, puur kijkend naar zijn woorden, dat hij minder geld heeft uitgegeven dan dat hij er later weer voor gekregen heeft.
Marve79 @RedRayMann29 augustus 2022 13:01
Ja of hij heeft ze misschien gekregen voor kerst en als nieuw doorverkocht. Maar hij suggereert dat je voor Apple spul tweedehands meer kunt krijgen dan de aanschafprijs en Apple spul altijd veel waard blijft maar zonder te vertellen voor hoeveel hij ze heeft aangeschaft is die informatie vrij nutteloos.
klonic @Marve7929 augustus 2022 13:31
Nee ik heb ze toen nieuw gekocht. Ik weet overigens niet meer of het 2 of 3 jaar geleden was. Maar
ze waren toen net uit en zo slecht verkrijgbaar dat de 2e handsprijs rond kerst boven de nieuwprijs uitsteeg op marktplaats. Volgens mij kon ik er €260 voor krijgen terwijl je ze toen ook al voor ~€240 kon vinden.

Mijn koper was een vader die ze aan zijn zoon wilde geven. Hij was er dolgelukkig mee. Ik heb ze 3 weken later opnieuw gekocht.

Maar ook Macbooks e.d. zakken niet heel snel in prijs. Als je er vanaf wil zijn er altijd zat kopers.

Overigens beweer ik niet dat de 2e hand prijs hoger ligt dan de nieuwprijs, in SOMMIGE gevallen is dat zo, en in ALLE gevallen krijg je hele redelijke prijzen voor je oude hardware. Bij de PS5 is het overigens niet heel anders (geweest).

[Reactie gewijzigd door klonic op 23 juli 2024 21:01]

ultimasnake 29 augustus 2022 11:05
Ik vermoed dat dit best een beter succes kan worden dan het huidige AR/VR landschap en dat ene woord: ecosysteem. Het zou me niets verbazen als het naadloos aansluit op je iPhone, iPad en macBook. Vanuitgaande dat het een op zichzelf staand device is zou het bijvoorbeeld zonder enige extra app of instelling je iphone virtueel kunnen laten zien, of misschien je iPad kunnen aansturen met een virtueel toetsenbord terwijl je werkt erop.

Ook de development tools van Apple zijn al bekend goed bij velen. De AR toolset/framework die ze hebben ontwikkeld is al geruime tijd ingezet op iPhones (dacht vanaf de iPhone X?) en zijn zat bedrijven al erg bekend mee, ongetwijfeld dat ze deze inzetten en dus snel apps zullen verschijnen :)
drdelta @ultimasnake29 augustus 2022 11:35
Maar wát ga je er mee doen?
DNN!S
@drdelta29 augustus 2022 12:15
Bedrijven zijn er al wel mee aan het experimenteren. Zo kunnen oude ervaren medewerkers met versleten knieën van binnenuit de jonge garde buiten bij de complexe installatie begeleiden. Of een monteur die niet de wereld over hoeft te vliegen maar online samen met een lokale agent de klus doet.

Maargoed, dat zijn hele specifieke niche toepassingen waarmee de techniek niet van de grond gaat komen. Daar heeft de grote massa een goede functie voor nodig.
bzzzt
@DNN!S29 augustus 2022 12:56
Wat je omschrijft is gewoon videobellen evt. aangevuld met een head-mounted camera. Lijkt me dat Apple wel meer van plan is dan een iPhone aan je hoofd tapen dus blijft de vraag wat het unique selling point gaat worden van zo'n headset en waarom we juist die van Apple zouden willen hebben...
DNN!S
@bzzzt29 augustus 2022 14:09
De truck zit hem dan in de AR waarmee de specialist achter de schermen zaken kan aanwijzen aan de monteur.
bzzzt
@DNN!S29 augustus 2022 14:17
Ik vraag me af of dat indrukwekkend genoeg gaat zijn om zo'n headset populair te maken. Een tool voor monteurs klinkt erg niche voor Apple begrippen. Zie ook nogal een verschil tussen de hippe Apple designs en wat er in de gemiddelde monteur z'n gereedschapskoffer zit.
DNN!S
@bzzzt29 augustus 2022 14:30
Daarom sluit ik ook af met Maargoed, dat zijn hele specifieke niche toepassingen waarmee de techniek niet van de grond gaat komen. Daar heeft de grote massa een goede functie voor nodig.

Apple is altijd erg laat met nieuwe technieken. Maar áls ze eenmaal komen met iets doen ze het vaak goed. Wellicht hebben ze een idee voor de creatieve wereld o.i.d. De prijs die ik in de geruchten rond heb zien gaan is dik tegen 2500. Niet echt op consumenten gericht dus.
drdelta @DNN!S29 augustus 2022 13:09
Maargoed, dat zijn hele specifieke niche toepassingen waarmee de techniek niet van de grond gaat komen. Daar heeft de grote massa een goede functie voor nodig.
Juist.

De afgelopen 7-8 jaar heb ik met/aan VR hardware gewerkt, en snap die niche toepassingen erg goed.

Ik ben vooral benieuwd wat de doorbraak gaat zijn voor brede interesse en acceptatie ervan in de samenleving. Gaat dat 'social' VR zijn, waar Meta zich op lijkt te richten? De laagdrempeligheid en het gemak van het versturen van een WhatsApp berichtje (en de relatief lage emotionele investering), zullen ongetwijfeld een drempel zijn (blijven) om over te stappen.
Wellicht wordt het 'gewoon' een aanvulling op videobellen, alleen dan immersiever?

Ik ben in ieder geval benieuwd, zeker nu Apple ook dichter bij een release lijkt te komen.
BikkelZ 29 augustus 2022 11:15
Het zou leuk zijn als er een watershed moment komt zoals toen mobile of internet doorbraken. Toch is een van de grootste issues wel dat er in tegenstelling tot het internet niet een verzameling open protocollen ondersteund wordt maar dat iedere fabrikant zijn eigen stack ontwikkelt. Dus je hebt een een eilandje met Meta users, nog wat Microsoft-was-eerst-te-vroeg-en-straks-te-laat users, Google zal wel wat proberen en dan nog de Apple gebruikers.

Daar hou je er straks maximaal twee van over en aangezien Google waarschijnlijk het makkelijkste te implementeren is voor de me-too golf van Chinese producenten, niemand terecht Meta vertrouwt en Microsoft hun product gaat Microsoften zal het wel weer Apple en Google worden.

Ik gok op het Apple-paard en ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren als ze het introduceren.

[Reactie gewijzigd door BikkelZ op 23 juli 2024 21:01]

number1 29 augustus 2022 18:01
Ik hoop dat er iets is waardoor je langer van vr kunt genieten.
Ik kan bv Max 5 min de bril quest 2 ophouden. Ik word nadien misselijk en krijg er hoofdpijn van.
Als er sneller bewegingen zijn dan gebeurt dit zelfs sneller.
temvdb 29 augustus 2022 19:53
Er zijn vele mogelijkheden om dit een succes te maken, heads up display voor in de wagen … is er maar 1, maar waar veel Apple gebruikers een AR “zonnen” bril voor zouden kopen. Het zou zo CarPlay naar iedere wagen kunnen brengen zonder afhankelijk te moeten zijn van de constructeurs …
Zo zijn er waarschijnlijk nog een aantal use cases die een grote groep gebruikers kunnen aanspreken.
klonic @Gulioz12329 augustus 2022 10:26
Daar is inmiddels wetgeving tegen.

Meestal wil je zo'n domeinnaam kopen voordat het bekend wordt dat een bedrijf hierin geinsteresseerd zou zijn. In dit geval heb je een .com domeinnaam gekocht en moet dit voldoen aan het Amerikaanse recht. Mocht je dus een brief krijgen van Apple dan zou ik meewerken (want onder dat recht hebben ze volgens mij ook recht op schadeloosstelling (juridische kosten) en in de VS kan dat de spuigaten uit lopen)

Daarnaast is er ook een kans dat ze je gewoon 1 waarschuwing geven en hem daarna "inbeslagnemen" en aan Apple verkopen.

Als je dit echt gedaan hebt zou ik de T&C's en regelgeving even lezen.
Rataplan_ @Gulioz12329 augustus 2022 09:06
Yuck, een van de laagste manieren om je geld te krijgen.
Gulioz123 @Rataplan_29 augustus 2022 09:16
Hoezo 1 van de laagste manieren? Benadeel ik hier iemand mee op enige manier, of heeft dit invloed op het milieu? Dan zou ik begrijpen dat het in de buurt komt van "1 van de laagste manieren". Ben wel benieuwd wat jou hier zo zwaar aan valt.
drdelta @Gulioz12329 augustus 2022 11:41
Jij koopt iets alleen met de intentie om het te verkopen voor meer geld.
Je voegt zelf geen waarde toe, en je gebruikt hetgeen wat je gekocht hebt niet waar het voor bedoeld is.

Jij voegt geen waarde toe aan de samenleving met jouw handelen.

Natuurlijk vinden mensen jouw gedrag ongewenst.
Alxndr @Gulioz12329 augustus 2022 09:26
Jaloezie en frustratie dat scalpen hem niet lukt (e) met videokaarten en consoles? Of misschien juist de dupe geworden van scalpers?
Alxndr @Rataplan_29 augustus 2022 09:15
Kopen en verkopen, dat noemen ze handel. Niets mis mee om mijn ogen.

Anyway, ik wens m success, Apple zelf wil de domeinen blijkbaar niet en welke klant koopt Apple spul op een niet officiële site?

edit: typo

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 21:01]

Htbaa @Alxndr29 augustus 2022 09:23
Tal van mensen die hun Apple hardware bij een Coolblue, MediaMarkt of Amac kopen?
Alxndr @Htbaa29 augustus 2022 09:27
Want dat zijn geen officiële resellers/grote bekende winkels?
Htbaa @Alxndr29 augustus 2022 13:53
Natuurlijk wel, maar dat wil niet zeggen dat officiële resellers niet zo'n naam zouden gebruiken. Maar zoals ik je post las dacht ik dat je bedoelde dat men uitsluitend via Apple.com of een AppleStore zou kopen.
Alxndr @Htbaa30 augustus 2022 03:16
maar dat wil niet zeggen dat officiële resellers niet zo'n naam zouden gebruiken
Voor mij is alles wat iets als "actie""nieuw""koop" of iets anders clickbaiterigs in de URL heeft staan onbetrouwbaar. Als serieus bedrijf moet je zo ver mogelijk weg blijven van zulke domain namen. Je bedrijfs- of productnaam en dan een betrouwbaar TDL zoals .com, .nl etc etc. daar kan je altijd nog subdomeinen aan toevoegen.
klonic @Htbaa29 augustus 2022 10:17
Dat zijn officiele resellers, net als BCC en bepaalde kleine zelfstandige zaken. Bron
IIIIIIIIIIII @Rataplan_29 augustus 2022 09:13
Wapenhandel vind ik toch wel net erger.
hottestbrain @IIIIIIIIIIII29 augustus 2022 10:27
Ben ik met je eens, maar dat doet geen afbreuk aan het gegeven dat ook dit niet erg classy is. 'Ja maar een bedrijf/persoon X doet Y' is een volstrekt irrelevant argument.
drdelta @IIIIIIIIIIII29 augustus 2022 11:41
Politie en legers moeten maar met stokjes doen alsof?
Keypunchie
@Rataplan_29 augustus 2022 09:08
Een slaatje uit Apple slaan? Als er 1 bedrijf is dat wel wat spiegelen van hun hebzucht verdiend dan is het wel de Californische fruitboer.

(En dat zeg ik als groot fan van hun producten)
EnigmaNL @Rataplan_29 augustus 2022 09:38
Een groot bedrijf afknijpen kan ik alleen maar toejuichen.
killerbie @Gulioz12329 augustus 2022 09:03
heeft pple buyiphone en buyipad etc dan?
Gulioz123 @killerbie29 augustus 2022 09:17
Oh zo had ik het nog niet eens bekeken, ik bedacht het meer vanuit een reseller die het domeinnaam zou willen gebruiken om een webshop op te zetten. Nee ik verwacht niet dat ik Apple kan enthousiasmeren. :)
ELD @Gulioz12329 augustus 2022 10:07
De waarde van dit soort domeinnamen nu zijn redelijk beperkt. Maar succes.
hanzieee @Gulioz12329 augustus 2022 11:21
Ik betwijfel of je investering een slimme investering is, Apple jaagt niet echt op de omhangende sites volgens mij. iPad.com is niet door Apple geclaimed bijvoorbeeld, macbook.com en buyiphone.com ook niet. Ik verwacht dan ook niet dat ze je domeinnamen over willen kopen, maar hey je kan het altijd proberen.
Verwijderd @Gulioz12329 augustus 2022 11:46
En wat wil je bereiken met die domein-namen? Apple zelf gaat er niet van wakker liggen denk ik, en de mensen die de apparaten kopen zullen dit wel doen via hun vertrouwde (webwinkels).

Het enige dat ik kan bedanken dat je gewoon andere mensen wil scammen met zo'n website (websites genoeg met iphone of zo in hun naam die redirecten naar malware. goksites, etc...). Dat, of je hebt net geld uitgegeven aan een domein waar je eigenlijk niks aan hebt...

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