Bloomberg: Apple stelt mixedrealityheadset uit na problemen ontwikkeling

Apple stelt de nog onaangekondigde mixedrealityheadset naar verluidt enkele maanden tot een jaar uit vanwege problemen met de ontwikkeling. In eerste instantie zou de VR- en AR-headset tijdens het WWDC in juni van dit jaar aangekondigd worden met een release later in 2022.

De mixedrealityheadset zou vooralsnog te veel problemen hebben met oververhitting, zo weet Bloomberg te melden. Ook de bijbehorende software en het camerasysteem voor de tracking van de beweging van gebruikers zouden voor een achterstand zorgen. Desalniettemin meldt de nieuwswebsite dat toekomstige verkopers stand-by moeten staan om klaar te zijn voor de release van het product. Naar verwachting wordt de headset nu op z'n vroegst eind 2022 maar waarschijnlijk pas in 2023 aangekondigd. De daadwerkelijke release zou ook ergens volgend jaar plaatsvinden.

De laatste maanden komt er veel officieuze informatie over Apples vermeende mixedrealityheadset naar buiten. Zo zou de gadget een drietal schermen krijgen en moeten Wi-Fi 6E en geavanceerde handgebaren ondersteund worden. VR- en AR-producten moeten op den duur de iPhone vervangen. In eerste instantie zou deze headset daarentegen vooral voor een niche bedoeld zijn om klanten kennis te laten maken met virtual en augmented reality.

Apple werkt mogelijk al sinds 2015 aan de mixedrealityheadset. Om oververhitting tegen te gaan zou het bedrijf in een vroeg stadium van de ontwikkeling een externe processoreenheid in gedachten hebben gehad. Deze aparte en makkelijker koelbare pc zou beelden vervolgens draadloos naar de headset versturen. Dit idee werd geschrapt omdat een extra benodigd apparaat als onhandig werd gezien.