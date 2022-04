Gerucht: Release PS5- en Xbox Series-versies Apex Legends is ophanden

Volgens @PlayStationSize en @MauroNL zijn de versies van battleroyale-fps Apex Legends voor de nieuwe generatie consoles bijna klaar voor hun release. Deze zullen hogere resoluties, framerates en grafische kwaliteit bieden.

PlayStationSize baseert zijn uitspraak, zoals te verwachten is, op kijkjes in de PSN-database, waar te zien is dat er een aparte download van Apex Legends beschikbaar is voor de PS5, met een formaat van 80GB. Dit zou iets anders zijn dan de bestaande PS4-download van Apex Legends, die middels backward compatibility ook te spelen is op de PS5. Een groot verschil daarbij is dat die versie alsnog op 60fps draait.

Het bericht over de Xbox Series X en S-versie van de game komt van gamesindustrie-analist MauroNL. Die citeert echter geen bronnen daarvoor, waardoor het wel met een korreltje zout genomen moet worden. Hij stelt dat de release van deze versies 'zeer binnenkort' gaat plaatsvinden.

Tegelijkertijd werkt Respawn Entertainment aan cross progression voor Apex Legends. Daarvoor geeft de studio nog geen tijdlijn, maar ergens dit jaar mogen spelers het verwachten. Dat houdt in dat ze de vooruitgang wat betreft unlocks in de game mee kunnen nemen van bijvoorbeeld de PlayStation naar de Xbox. Apex Legends is er verder ook voor Windows, iOS, Android en de Nintendo Switch.

Trailer van het huidige seizoen (11) van de game