Respawn onthult nieuwe Apex Legends Arenas-map Habitat 4

Apex Legends krijgt op 11 januari een nieuwe map Habitat 4 voor de Arenas-modus. De nieuwe arena heeft dezelfde, meer natuurlijke stijl als het reeds toegevoegde battleroyale-eiland Storm Point.

Habitat 4 is een afgezonderde onderzoeksomgeving waar ruim een eeuw geleden de reusachtige Leviathans werden onderzocht, zo detailleert Respawn Entertainment. De map heeft aan weerszijden een gebouw waar de twee teams van drie spelers in starten. Het midden van de arena is grotendeels natuurlijk, met slechts enkele door mensen gemaakte bouwwerken. Respawn benadrukt dat de nieuwe Arenas-map gevechten op korte- en middellange afstanden faciliteert. Daarmee lijkt het een van de kleinste arena's uit Apex Legends te worden.

De toevoeging van Habitat 4 luidt geen start van een nieuw seizoen in, aangezien het huidige elfde seizoen nog tot begin februari loopt. De Arenas-map gaat wel gepaard met het Dark Depths-evenement, waarbij Respawn nieuwe cosmetische items aan de game toevoegt.

Apex Legends' Arenas-modus zet twee teams van drie spelers tegenover elkaar. De competitieve modus richt zich op kleinschaligere, tactische gevechten. Spelers vechten tenminste drie rondes om de winst en moeten met tenminste twee potjes voorlopen op de tegenstander om de gehele game te winnen. Dat in tegenstelling tot de battleroyalemodus, waar zestig spelers alleen, met z'n tweeën of in teams van drie vechten om als laatste in leven te blijven.