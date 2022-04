Gebruikers iOS 15 melden dat Google Chrome crasht bij openen

Gebruikers van Apple-apparaten met iOS 15.2 en 15.3 melden op Tweakers en een Google Support-pagina dat Chrome crasht bij het openen van de browser. In sommige gevallen zou het probleem met Chrome een getroffen iPhone zelfs gedeeltelijk onbruikbaar kunnen maken.

Vanaf 6 januari komen er onder meer via Gathering of Tweakers, Reddit en een pagina op Googles forum meldingen binnen over het betreffende probleem met Chrome. In alle gevallen zou de applicatie op apparaten met iOS 15 wel starten, maar op het welkomscherm niet meer reageren. Soms zou de app vervolgens ook niet meer gesloten kunnen worden. Het betreft toestellen met zowel iOS versie 15.2 als bètaversie 15.3; over de versie van Chrome is niets bekend. Vooralsnog lijkt de browser ook na herinstallatie of het herstarten van de smartphone of iPad hetzelfde probleem te blijven vertonen.

Er is een workaround in omloop die voorlopig zou helpen. Door de Google Chrome-app in vliegtuigmodus op te starten kunnen gebruikers de Discover-functie in de Chrome-instellingen uitschakelen. Dit zou een volgende crash bij online gebruik van de browser voorkomen. Google Discover schotelt gebruikers gepersonaliseerde nieuwsupdates en andere voor de gebruiker relevante informatie voor.

Het is op het moment van schrijven niet duidelijk wat het probleem Chrome precies veroorzaakt. Google en Apple hebben beide recentelijk nog een update uitgebracht voor respectievelijk de browser en het besturingssysteem. Ook is nog niet duidelijk of er al aan een oplossing gewerkt wordt.