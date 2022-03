Apple heeft versie 15.2 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 15 zijn er nu vier verschillende soorten notificaties: passief, actief, tijdgevoelig en kritiek. De tweede grote nieuwe functie is Focus, een samenvoeging van Niet Storen en de automodus, samen met nieuwe instelmogelijkheden. Verder zijn onder meer Facetime, Safari, Maps en Wallet voorzien van nieuwe functionaliteit. In versie 15.2 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Privacy Met het rapport over privacy van apps in Instellingen kun je zien hoe vaak apps de afgelopen zeven dagen toegang hebben gehad tot onder andere je locatie, foto's, camera, microfoon, contactpersonen en netwerkactiviteit Apple ID In je digitale erfenis kun je personen aanwijzen als erfeniscontacten, zodat ze toegang hebben tot je iCloud-account en persoonlijke informatie in het geval dat je komt te overlijden Camera Macrofotoregelaar voor het overschakelen naar de ultrabrede lens voor het vastleggen van macrofoto's en -video's kan worden ingeschakeld in Instellingen op de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max TV-app Op het tabblad 'Store' kun je op één plek door films bladeren en films kopen en huren CarPlay Verbeterde stadsplattegrond in Apple Kaarten met weginformatie als opstelstroken voor afslaand verkeer, middenbermen, fietspaden en zebrapaden voor ondersteunde steden Deze versie bevat ook de volgende verbeteringen voor je iPhone: 'Verberg mijn e‑mailadres' is beschikbaar in de app Mail voor iCloud+-abonnees voor het aanmaken van unieke, willekeurige e‑mailadressen

Zoek mijn kan de locatie van een iPhone gedurende maximaal vijf uur vinden wanneer deze zich in de spaarstand bevindt

In Aandelen kun je de valuta voor een ticker bekijken en de prestaties van het afgelopen jaar zien wanneer je diagrammen bekijkt

In Herinneringen en Notities kun je nu tags verwijderen of een andere naam geven Deze versie bevat ook probleem­oplossingen voor je iPhone: Siri reageerde mogelijk niet wanneer VoiceOver actief was bij een vergrendelde iPhone

ProRAW-foto's konden mogelijk overbelicht worden weergegeven wanneer ze worden bekeken in apps van derden voor het bewerken van foto's

HomeKit-scènes met een garagedeur konden mogelijk niet vanuit CarPlay worden uitgevoerd wanneer je iPhone vergrendeld was

CarPlay kon voor bepaalde apps de informatie over het huidige onderdeel mogelijk niet bijwerken

Apps voor het streamen van video's konden op iPhone 13-modellen mogelijk geen materiaal laden

Agenda-activiteiten werden voor Microsoft Exchange-gebruikers mogelijk op de verkeerde dag weergegeven Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.