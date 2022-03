In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.18 is hieronder te vinden.

Updates: Updated LAV Filters to version 0.75.1-19-g80347 Changes/additions/improvements: The seekbar thumb now follows the mouse pointer when dragging and only jumps to final seek position after the drag ends. Previously it would jump to the actual (keyframe) seek points during the drag. This could give a jumpy experience for files with large keyframe gaps or short durations.

Lowered minimum value for seekbar preview size option from 10% to 5% of screen width.

Added advanced option to disable/adjust the reload after long pause behavior.

Seekbar preview is now always disabled when playing from optical media. Fixes: Fixed issue with parsing subtitles that have wrong line endings (CR only).

Fixed issue where an online subtitle file wasn't parsed completely due to a filesize limitation in the code.

A few other small fixes and internal optimizations.