Versie 21.09 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added: Graph view for 3D audio streams (thanks to graphviz)

ADM: full featured support (programmes, content, objects, pack formats...)

ADM: in WAV (axml, bxml), MXF

S-ADM in AES3: support of Levels A1 and AX1

MOV/MP4: support of Dolby Vision Metadata XML

MXF: detection of IAB

SMPTE ST 337 (AES3): support of subframe mode

HEVC: CEA-608/708 caption support

MP4/QuickTime: Android slow motion real frame rate

JSON output: add creatingLibrary field Bug correction: MPEG-4: read too much data with some predecessor definitions

EBUCore: fix of fields order and types