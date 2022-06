Apex Legends-regisseur en Respawn-medeoprichter Chad Grenier verlaat studio

Chad Grenier, een van de oprichters van Respawn Entertainment en de Game Director van Apex Legends, vertrekt bij de gamestudio. Wat hij nu gaat doen, en of dat überhaupt nog iets in de gamesindustrie wordt, maakt hij niet bekend.

Grenier vertelt in zijn afscheidsbrief dat Steven Ferreira het overneemt als regisseur van Apex Legends, dat als game as a service constant doorontwikkeld wordt. Ferreira voegde zich kort na de release bij het Apex-team en diende al als rechterhand van Grenier. De game heeft nog 'jaren aan content in het verschiet', vertelt de vertrekkende regisseur.

Respawn Entertainment werd in 2010 opgezet door twee prominente ex-ontwikkelaars van Infinity Ward: Jason West en Vince Zampella. Wie allemaal precies bij de oprichting betrokken was, is niet helemaal duidelijk, maar Grenier schaart zich er ook onder. Volgens een blogger die de zaak destijds in de gaten hield, zijn 38 ontwikkelaars ten tijde van de exodus vertrokken bij Infinity Ward en begonnen bij Respawn. Volgens een overzicht van Moby Games heeft Grenier aan vele Call of Duty-games gewerkt en aan Titanfall, Titanfall 2 en, zoals genoemd, Apex Legends.

Het vertrek van Grenier is niet de enige grote verschuiving bij Respawn. Onlangs werd ook bekend dat prominente Respawn-oprichter Vince Zampella de eindverantwoordelijke wordt voor de Battlefield-franchise. EA wil dat die franchise uitgebreid wordt 'met meer ervaringen'. Naast de Battlefield-franchise blijft Zampella echter nog steeds verantwoordelijk voor onder meer Apex Legends. De aanstelling van Zampella als verantwoordelijke voor de Battlefield-franchise, volgt na het vertrek van DICE-directeur Oskar Gabrielson.

Apex Legends, zoals het eruit zag ten tijde van de release in februari van 2019