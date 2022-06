EA toont nieuwe trailer Apex Legends Mobile en maakt voorregistratie beschikbaar

Electronic Arts heeft Apex Legends Mobile toegevoegd aan de Play Store. Spelers kunnen zich registeren in de app-store van Android, zodat de game meteen gedownload wordt als deze binnenkort beschikbaar komt. Een releasedatum is nog niet bekend.

De mobiele versie van de battleroyalegame van Respawn Entertainment zit er al enige tijd aan te komen en kreeg zelfs als een soft release in een select aantal landen. Nu lijkt de release in Nederland ook dichterbij te komen, want spelers kunnen zich voorregistreren in de Play Store. Ook heeft EA een nieuwe trailer uitgebracht voor de game.

Apex Legends Mobile werd vorig jaar aangekondigd. De mobiele game is gebaseerd op de battleroyalegame Apex Legends van Respawn Entertainment die in 2019 verscheen. Ontwikkelaar Respawn Entertainment werkt samen met Quantum Studios om Apex Legends te vertalen naar een versie die geschikt is voor mobiele apparaten. De mobiele game staat los van de game voor pc en consoles. Apex Legends Mobile-spelers gamen dus niet samen met spelers van Apex Legends.

De game is aangekondigd voor Android en iOS, maar voorlopig lijkt alleen de release op Android aanstaande. Wel heeft Respawn Entertainment voor zowel de Android- als iOS-versie de minimum systeemeisen bekendgemaakt. Android-telefoons moeten tenminste zijn uitgerust met een Snapdragon 435-, Hisilicon Kirin 650-, Mediatek Helio P20- of Exynos 7420-soc. De telefoon moet draaien op Android 6.0 of hoger en Open GL 3.1 ondersteunen.

Voor iOS geldt dat de game alleen draait op een iPhone 6S of een nieuwer model, met iOS 11 of hoger geïnstalleerd. Voor beide versies geldt dat de game 4GB opslagruimte nodig heeft en over tenminste 2GB werkgeheugen kan beschikken.