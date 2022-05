Apple lijkt naam realityOS te willen vastleggen voor presentatie volgende week

Apple lijkt de naam realityOS wereldwijd te willen vastleggen. De informatie die nu naar buiten is gekomen, wijst erop dat Apple het nieuwe besturingssysteem voor VR-headsets volgende week voor het eerst wil laten zien.

De aanvraag voor het vastleggen van de naam in de VS dateert van 8 december vorig jaar, waarbij 8 juni de deadline is voor het overleggen van documenten voor het gebruik van de naam. Apple heeft zijn jaarlijkse keynote op zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC gepland voor volgende week maandag, 6 juni.

De aanvraag is ingediend door Realityo Systems LLC, een bedrijf dat op hetzelfde adres is ingeschreven als Yosemite Research LLC, een bedrijf dat door Apple wordt gebruikt voor het vastleggen van namen van macOS-versies, meldt 9to5Mac. Bovendien zit op dat adres ook een bedrijf dat door Apple in de arm wordt genomen voor het vastleggen van merknamen.

De naam realityOS verscheen al in onder meer uploadlogs van de App Store, merkte een Nederlandse ontwikkelaar in januari op. Al die informatie lijkt erop te duiden dat de fabrikant zijn besturingssysteem volgende week wil presenteren. Een eerder gerucht van Robert Scoble wees erop dat Apple eerst de software wil laten zien en pas volgend jaar de hardware wil presenteren. De geruchten over Apples vermeende mixedrealityheadset gaan al jaren rond. Het eerste gerucht daarover dateert van 2016.