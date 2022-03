Dyson introduceert koptelefoon met afneembaar mondstuk voor luchtzuivering

Dyson introduceert de Dyson Zone, een koptelefoon met ondersteuning voor noisecancelling en een geïntegreerd doch afneembaar vizier dat voor onderste helft van het gezicht van de gebruiker komt te zitten. Dit gedeelte moet gezuiverde luchtstroom verzorgen naar de neus en mond.

De luchtzuivering van de Dyson Zone werkt via compressors in elke oorschelp. Daarmee wordt via het vizier lucht door dubbellaagse filters geblazen in de richting van de mond en neus van de gebruiker. Onder meer Engadget heeft de koptelefoon kunnen uitproberen en meldt dat er drie handmatige standen zijn voor de luchtzuivering en een automatische stand. Het magnetische vizier zou ontworpen zijn om de luchtstroom naar neus en mond te verstrooien, zodat er geen gevoel ontstaat van een te hevige luchtstroom. Het zou ook mogelijk zijn om mondmaskers te dragen.

De ontwikkeling van dit product begon al voor de coronapandemie en is vooral gericht op het tegengaan van reguliere luchtvervuiling. Dyson stelt op basis van gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie dat naar schatting wereldwijd negen op de tien mensen lucht inademen die de limieten overschrijden van wat nog als schone lucht wordt beschouwd. Dyson heeft een app gemaakt die de luchtkwaliteit in de regio van de gebruiker toont, maar volgens Engadget ging die informatie niet verder dan stadsniveau.

Volgens het bedrijf zijn de oorschelpen ontworpen om geheel over de oren van de gebruiker te gaan, wat moet bijdragen aan de passieve isolatie voor omgevingslawaai. Ook het materiaal moet daar aan bijdragen, net als de actieve noisecancelling op basis van een niet nader genoemd aantal microfoons. Daarmee zal tegengeluid worden gecreëerd om met name lage tonen te dempen.

Er zijn drie standen voor de ruisonderdrukking: Isolation, Conversation en Transparency. De Conversation-modus wordt actief als de gebruiker het mondgedeelte wegduwt. Het mechanisme voor de luchtzuivering wordt dan uitgeschakeld zodat gespreksdeelnemers beter hoorbaar moeten zijn. De Transparency-modus is zoals gebruikers bij dergelijke koptelefoons een functie om omgevingsgeluid door te laten.

Dyson geeft nog geen specifieke informatie over wanneer de luchtzuiveringskoptelefoon precies uitkomt en welk prijskaartje het product zal krijgen. Het bedrijf noemt de herfst van dit jaar als de introductieperiode, maar dat kan per regio verschillen. De volledige productspecificaties en andere nadere details worden ergens in de komende maanden gepubliceerd.