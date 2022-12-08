Dyson deelt specificaties Zone-koptelefoon met luchtzuiveringsmondstuk

Dyson heeft de specificaties van de Zone-koptelefoon met een luchtzuiveringsmondstuk gedeeld. De headset heeft een maximale accuduur van 4 uur wanneer de luchtzuiveringsmodule gebruikt wordt. De Dyson Zone komt vooralsnog niet uit in Europa.

Het anc-systeem van de eerder dit jaar onthulde Dyson Zone kan volgens het merk omgevingsgeluiden in een stad met tot 38 dB verminderen. De koptelefoon heeft een geluidbereik van 8 Hz tot 21 kHz, hoewel de ruisonderdrukking alleen werkt voor frequenties tussen de 20 Hz en 20 kHz. Afhankelijk van de omstandigheden zou de koptelefoon tot 50 uur meegaan; dit geldt wanneer alleen de koptelefoon voor audiodoeleinden gebruikt wordt zonder actieve ruisonderdrukking of een belverbinding. De Zone moet binnen 3 uur volledig kunnen worden opgeladen. Wanneer de ontkoppelbare luchtzuiveringsmodule gebruikt wordt, en er naar audio geluisterd wordt, bedraagt de accuduur zo'n 4 uur.

De Zone-koptelefoon bevat een mondstuk met elektrostatische filters; hiermee zou volgens Dyson '99 procent van de deeltjesvervuiling' zo klein als 0,1 micron uit de lucht opgevangen worden. Tevens zitten er 'met kalium verrijkte koolstoffilters' in die zure gassen uit de lucht zouden filteren. Onder meer stikstofdioxide en zwaveldioxide worden geassocieerd met stadsvervuiling, wat de luchtfilter zou bestrijden. Dyson laat niet weten welk percentage van de vermelde gassen door de koolstoffilters uit de lucht gefilterd worden.

De Dyson Zone is vanaf januari 2023 beschikbaar in China en komt in maart van dat jaar uit in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Hong Kong en Singapore. Het is niet duidelijk of de koptelefoon-luchtzuiveraarhybride ook in Europa uitgebracht wordt. Ook zijn er nog geen adviesprijzen bekendgemaakt voor het product of de eventuele vervangbare filters.

Dyson Zone
Dyson ZoneDyson ZoneDyson ZoneDyson Zone

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 08-12-2022 01:01 118

08-12-2022 • 01:01

118

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Reacties (118)

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GameNympho 8 december 2022 07:37
Niemand hoor ik over het koolstof wat in de filters zit, maar ik weet uit mijn industrie (autospuiten) dat deze een houdbaarheid hebben, daarom krijgen wij er een opbergcase bij die luchtafgesloten is, zodat de koolstof niet doorwerkt in de case bij geen gebruik.
Plus wij hebben soorten stoffilters en die kosten geen €19 met vervanging ;) zoals die van Philips.
Zelfs voor mijn volgelaatsmasker, zijn de filters niet zo duur en die kopen we per doos (20setjes of meer).

edit; maar max 24 of 48uur meegaan vervangen voor een houdbaarheid hebben
Ligt dus ind aan het gebruikte soort koolstof.
3M™ Filters 2000 Series
Time Use Limitation
If filter becomes damaged, soiled,
or breathing becomes difficult,
leave the contaminated area
immediately and dispose of the
filter. If used in environments
containing only oil aerosols,
dispose of filter after 40 hours of
use or 30 days, whichever is first.
Voor de stoffilters zijn 3 varianten, P1/P2 en P3 waarvan P3 de zwaarste is.
P1 filters beschermen tegen hinderlijke stoffen en P2 filters tegen schadelijke stoffen. P3 filters hebben de hoogste filterefficiëntie en beschermen tegen giftige stoffen.
https://pbmdiscounter.nl/...er-inzetten-en-welk-soort

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 22 juli 2024 13:22]

knirfie244 @GameNympho8 december 2022 11:18
Dat ligt heel erg aan het type koolstof dat gebruikt wordt, en hoe het gebruikt wordt. In een apparaat dat wij maken zit een actief koolstof filter dat maar eens in de 6 maanden vervangen hoeft te worden, ondanks dat er 24 uur per dag een ventilator doorheen staat te blazen.

In een spuitstraat hangen heel wat meer giftige stoffen dan buiten in een stad. Het koolstof dat daar in zit zal dus een andere samenstelling, en andere geometrische opbouw hebben, zodat het veel sneller, veel meer gifstoffen kan opnemen.

[Reactie gewijzigd door knirfie244 op 22 juli 2024 13:22]

chopper88 @GameNympho8 december 2022 11:54
Die filters kan je veel langer gebruiken, zonde van het geld om die dingen massaal weg te gooien!
Ik gebruik ze zelf voor laswerkzaamheden, gaan makkelijk maanden mee.
Het verschilt per applicatie uiteraard, 6 maanden is niet reëel in alle scenario's, maar 24/48h kan ik me echt niet voorstellen.

Vanuit de 3M brochure:
Replace both the 3M™ Gas & Vapour Cartridge Filters:
• When the expiry date stamped on the sealed packet
has elapsed.
• Once opened, maximum use time is 6 months (even if
not used). The carbon will absorb contaminants from
the general environment.
• When contaminant can be detected by smell or taste.
• Or in accordance with your established Filter
Change Schedule.
Bron:
https://multimedia.3m.com...r-change-out-brochure.pdf

[Reactie gewijzigd door chopper88 op 22 juli 2024 13:22]

WillySis @GameNympho8 december 2022 11:49
Koolstof filters verouderen niet spontaan. De veroudering gebeurt door binding met andere stoffen.
De veroudering of houdbaarheid na opening is dus afhankelijk van waar het filter wordt gebruikt. Het is natuurlijk wel belangrijk dat een filter op tijd wordt vervangen. Een standaard gebruiksperiode is daarom een goede methode om ervoor te zorgen dat de filters op tijd worden vervangen.

Hoe dat met het masker van Dyson zit weet ik niet. Je hebt het hier over een vrijwillige persoonlijke bescherming in een omgeving die in principe als veilig kan worden beschouwd. Er zullen dus ook geen regels voor vervanging van het filter zijn.
m.w. 8 december 2022 04:05
Jammer dat ie niet naar Europa komt, ik zou er direct één aanschaffen. Als astmapatiënt merk ik veel van de matige luchtkwaliteit in de randstad. De luchtvervuiling hier heeft een grote impact op onze gezondheid en levensverwachting en ik verwacht dat dit soort apparaten populair gaan worden.
PVDK007 @m.w.8 december 2022 06:02
Bizar om te lezen dat mensen/patienten overwegen om met zo een stofzuiger op hun mond te lopen. Als ik naar de foto's kijk, dan lijken mensen net Hannibal lector maar dan als slaaf/veevoer. Dat de luchtvervuiling zo aanwezig is zegt al genoeg over onze levensstijl als mensen en ik denk dat we beter daarmee kunnen beginnen in plaats van het introduceren van dit soort producten.
LittleKiller @PVDK0078 december 2022 08:35
Het is altijd een van de argumenten die ik aanhaal als mensen niet geloven in klimaatverandering en elektrische auto's onzin vinden. Eerste wat ik dan zeg, laten we het dan gewoon voor de luchtvervuiling doen.
L-VIS @LittleKiller8 december 2022 09:23
Of de onafhankelijkheid van boevenstaten. Er zijn zoveel argumenten om het te doen, dat niks doen altijd kwalijker is.
Frame164 @LittleKiller8 december 2022 09:46
Precies. Zelfs als alle elektriciteit met kolen wordt opgewekt hebben EV's een positief effect op de plek waar mensen zijn (naast dat een EV zelfs met kolen gestookte elektriciteit nog altijd schoner is dan een benzine- of diesel auto).
hiostu @LittleKiller8 december 2022 09:49
los van klimaatverandering zijn er inderdaad genoeg andere redenen:
- Minder afhankelijk van andere landen zoals Rusland en Midden-Oosten
- Minder luchtvervuiling (nog steeds niet weg, want er zijn meer bronnen van luchtvervuiling gerelateerd aan verkeer).
- En niet als laatste, olie/gas zijn eindige bronnen, ze gaan simpelweg een keer op.
Shaflic @PVDK0078 december 2022 08:20
Toevallig vandaag een artikel over verschenen op Vrij Nederland. 9 miljoen doden per jaar door deze sluipmoordenaar.

https://www.vn.nl/luchtvervuiling-deel-1/
cariolive23 @Shaflic8 december 2022 09:45
Je bent er van op de hoogte dat álle stoffen giftig zijn? Dus ook water en zuurstof.
99 procent van de inwoners van Nederland ademt elke dag toxische lucht in.
En de levensverwachting van Nederlanders is nog nooit zo hoog geweest als nu. Dan zou je bijna gaan denken dat een beetje toxische lucht wel zo goed is voor ons...

Sensatie artikel over een serieus onderwerp, wat er voor zorgt dat het onderwerp belachelijk wordt gemaakt. Jammer.
NotWise @cariolive238 december 2022 11:45
Werkelijk. De levensverwachting is hoger dan ooit, dus er is geen probleem. Er gaan mensen dood die anders niet dood waren gegaan en daarnaast worden er veel mensen onnodig ziek. Er zijn namelijk nog vele andere variabelen die meespelen bij een hogere levensverwachting zoals verbeterde gezondheidszorg, voeding, minder zwaar werk, betere woningen en ga zomaar door.

Het is zoals de idiote gevolgtrekkingen tijdens Corona pandemie die sommige mensen maakten: Er zijn 80 plussers ingeënt met het Covid vaccin. Na de vaccinatie zijn er x aantal mensen 'ineens' doodgegaan. Ergo het vaccin deugt niet.

https://www.rivm.nl/ggd-r...cten-luchtverontreiniging
cariolive23 @NotWise8 december 2022 12:24
Yep, dit is precies wat je krijgt wanneer er sensatie artikelen worden geschreven. Alles is toxisch, dus ook lucht.

Ik ken straten die ik in het verleden meed vanwege de luchtvervuiling, daar is het nu heel veel schoner dankzij nieuwe stadsbussen en andere milieu eisen. Maar om dan te stellen dat 99% van de bevolking elke dag toxische lucht inademt, dat is dan wat bijzonder. Vulkanen bestaan al zolang als de aarde bestaat, en zijn mede verantwoordelijke voor het ontstaan van leven op aarde. Heb je wel eens bij een vulkaan gestaan? Luchtvervuiling is dan echt van een hele andere orde... En daar gaan/kunnen we niets aan doen.

Ps. Vervuiling moet worden aangepakt, maar niet met sensatie artikelen die de ontkenners munitie geven om het probleem te ontkennen
gimbal @cariolive238 december 2022 11:19
De levensverwachting is mede dankzij pillen en de mogelijkheden tot opereren. Het woord "levensverwachting" zegt dan weer niet over hoe plezierig dat leven is in de laatste levensjaren. Voor veel mensen niet heel plezierig, ben ik bang. Vooral als je jezelf laat verleiden door een hoge levensverwachting en dan niet op je 40e extra gaat sporten en dergelijke, of letten op wat je eet. Beide vrij noodzakelijk om waardig oud te worden.
LittleKiller @Shaflic8 december 2022 08:37
9 miljoen over welke gebieden? Kan niet over nederland gaan, want anders zou de helft van nederland ieder jaar dood gaan
Superstoned @LittleKiller8 december 2022 08:55
Wereldwijd lijkt me dan, of in Europa… maar dat het slecht is lijkt me logisch. Haast maken met de energie transitie is goed voor alles en iedereen.
Juggernaut1987 @Superstoned8 december 2022 09:30
Dat laatste ben ik niet met je eens. Energie armoede is nu nog onvermijdelijk en we verplaatsen nu vooral de vervuiling. Kolenmijnen zijn uit den boze maar kobaltmijnen, lithium mijnen, nickel, koper, grafiet etc etc, en de raffinage daarvan in derdewereldlanden, in derde wereld omstandigheden is allemaal geen probleem.

Windmolens? Stoten giftige stoffen uit, zijn niet te recyclen en staan ze stil stijgen de kosten naar oneindig. Zijn ze klaar begraven we ze nu. Zonnepanelen? Kunnen gerecycled voor 10 euro (ik zeg nu even wat) of begraven voor 50 cent. Ik weet wat er nu gebeurt. En hier geld ook weer ze werken alleen als de zon schijnt en als de zon schijnt is er een overschot aan energie en opslag is niet te doen. Daar zijn de accu's van nu gewoon niet goed genoeg voor en je hebt er teveel nodig om realistisch te blijven. We gooien ook al jaren miljarden aan subsidie in deze sectoren, en we zijn nu hier. Droevig resultaat al zeg ik het zelf.

Een super complex probleem dus. Waarom gaan we niet efficienter om met de brandstoffen die we nu hebben? Dat scheelt de opgenoemde problemen. Waarom geldt het thuiswerkadvies bijvoorbeeld niet meer? Scheelt een partij verkeer daar krijgt een paard de hik van. En daarmee een gigantische hoeveelheid uitstoot. Maar het scheelt ook een gigantische sloot brandstof accijns. Dat kan de overheid niet missen en daarom staan de meeste mensen weer iedere dag in de file. Droevige waarheid weer.

Maar even weer on topic:
Gaan we de luchtvervuiling oplossen door rond te lopen met stofzuigers op ons gezicht krijg je alleen maar meer vervuiling. Dat hebben we met de mondkapjes kunnen zien gebeuren. Iedere struik ligt er wel eentje in en ik wil niet weten hoeveel er in de zee zijn belandt.
hiostu @Juggernaut19878 december 2022 09:46
Een super complex probleem dus. Waarom gaan we niet efficienter om met de brandstoffen die we nu hebben? Dat scheelt de opgenoemde problemen. Waarom geldt het thuiswerkadvies bijvoorbeeld niet meer? Scheelt een partij verkeer daar krijgt een paard de hik van. En daarmee een gigantische hoeveelheid uitstoot. Maar het scheelt ook een gigantische sloot brandstof accijns. Dat kan de overheid niet missen en daarom staan de meeste mensen weer iedere dag in de file. Droevige waarheid weer.
Hoewel ik eens ben dat het verlagen van verkeersbewegingen een goede oplossing is, lijkt het erop dat mensen zich dat niet op laten leggen door de overheid. Wat denk je dat er gaat gebeuren wanneer de overheid dit gaat opleggen? Mensen gaan steeds meer reizen voor hun werk en werken steeds verder van hun woning. Half brabant loopt 's ochtends leeg om naar Rotterdam/Utrecht/Amsterdam te rijden. En daar werken bedrijven ook aan mee. Vroeger hadden de grote banken kantoren door heel Nederland, die worden bijna allemaal gesloten voor een mega kantoor in Amsterdam of Utrecht. En vervolgens mag iedereen daar naar toe reizen.
Energie armoede is nu nog onvermijdelijk en we verplaatsen nu vooral de vervuiling. Kolenmijnen zijn uit den boze maar kobaltmijnen, lithium mijnen, nickel, koper, grafiet etc etc, en de raffinage daarvan in derdewereldlanden, in derde wereld omstandigheden is allemaal geen probleem.
Bij kolenmijnen gaat het niet om het mijnen zelf, maar om hoge CO2 uitstoot die kolenenergie met zich meebrengt. Tevens wordt er ook aan gewerkt aan het verbeteren van de omstandigheden. En even voor de duidelijkheid, de ene mijn is de andere niet. Er zijn mijnen waar slechte omstandigheden zijn, maar dat is echt niet elke mijn waar kobalt vandaan komt. Tevens wordt er door de industrie hard gewerkt aan oplossingen voor de problemen die je noemt. Accu's zonder kobalt, zonder lithium, en het volledig kunnen recyclen van li-ion accus. En die ontwikkelingen gaan hard.
We gooien ook al jaren miljarden aan subsidie in deze sectoren, en we zijn nu hier. Droevig resultaat al zeg ik het zelf.
Er is nog extreem veel meer geinvesteerd in de olie industrie (en nog steeds), en nu zijn we hier.

[Reactie gewijzigd door hiostu op 22 juli 2024 13:22]

Juggernaut1987 @hiostu8 december 2022 10:01
Het thuiswerkadvies werkte tijdens covid toch ook? Geen zin in een zinloze discussie verder.
Delen cherry picken, die vervolgens weerleggen en de rest negeren kan iedereen. Aan de moderatie hier kan je ook vaak goed zien of je een snaar hebt geraakt, die is nog altijd vooral politiek.

We lossen luchtvervuiling niet op met een utopie die energietransitie heet en al helemaal niet door allemaal met een luchtfilter op ons hoofd te gaan lopen. Denk dat mijn punt duidelijk is.
Peenutzz @Juggernaut19878 december 2022 15:36
Je kunt het ook positief bekijken natuurlijk: Als er geen miljarden aan subsidie in die sectoren waren gegooid waren we nu waarschijnlijk nog een stuk slechter afgeweest dan nu het geval is.
Juggernaut1987 @Peenutzz9 december 2022 09:08
Hadden we dat geld in kernenergie gestoken dan hadden we nu dit probleem niet. Ja Fukushima, kerncentrales zijn gevaarlijk, maar ga eens in een auto uit de jaren 70 rijden. Dat is een doodskist op wielen tenzij je er gordels, een opvouwbare stuurkolom, airbags, abs, remmen die werken, en een ophanging waardoor je niet zeeziek wordt op zet. Een moderne auto is niet te vergelijken, een moderne kerncentrale dus ook niet.

En dan heb je wel radioactief afval. Alleen past dat qua volume in een flinke rugzak. Vergelijk dat eens met de hoeveelheid afval van een zonnepaneel of windmolen, waarvan de stoffen ook giftig zijn (uiteraard niet zo giftig maar het punt is duidelijk).
denkster @Juggernaut19878 december 2022 21:38
Waarom gaan we niet efficiënter om met de brandstoffen die we nu hebben?
JA! Besparen MOET!
Hier een lijstje maatregelen ter vermindering van CO2-uitstoot en andere luchtvervuiling.
  • Voorrang voor de investeringen die leiden tot minder energieverbruik en CO2 uitstoot
  • - isoleer,
  • - recycle (mine the landfills),
  • - stop verspilling (licht uit in kantoren 's-nachts, sluit winkeldeuren, geen terrasverwarming)
  • - minder autoverkeer, regel goed OV
  • - meer thuiswerken
  • - beperk vliegverkeer, ook vanwege lawaai (dat is beter dan dit soort maskers uitdelen aan alle omwonenden van Schiphol
  • - vracht per trein en schip
  • - bouw met biobased (hout, vlas, enz)
  • - stop kunstmestfabriek
  • Stop intensieve veeteelt, mesterijen
  • - verhoog waterpeil in veengebied
  • - stop voordeeltjes (€17,5 miljard) fossiele industrie
  • - statiegeld op alle verpakkingen

[Reactie gewijzigd door denkster op 22 juli 2024 13:22]

Juggernaut1987 @denkster9 december 2022 09:12
Goede suggesties maar moet? Van wie? Van mensen die zeggen dat dat moet maar zelf naar iedere conferentie vliegen in hun privejet? Diezelfde mensen die waarschuwen over de zeespiegel maar wel gigantische villa's aan het strand kopen?

Sorry maar door die mensen laat ik me niet vertellen wat ik moet. Je kunt zelf besparen, omdat jij je daar beter bij voelt, helemaal goed. Maar leg dat anderen niet op.
denkster @Juggernaut19879 december 2022 22:13
Mammaaahh Hij doet ook stout! !!!
robkwispel @Shaflic10 december 2022 21:57
Goed stuk over de luchtvervuiling,het lezen/luisteren waard !
Creesch @PVDK0078 december 2022 07:49
Op macroniveau heb je helemaal gelijk, als maatschappij moeten we dit soort zaken bij de bron aanpakken. Maar suggereer je nu dat op individueel niveau mensen daarom geen stappen mogen ondernemen om minder last te hebben van vervuiling in de tussentijd?
4Lph4Num3r1c @Creesch8 december 2022 10:43
Er blind op vertrouwen dat ze het bij de bron aan gaan pakken, lijkt me ook niet het beste. Ik woon zelf 'onder de rook' van Tata Steel, daar proberen ze al decennia om het 'bij de bron' aan te pakken. En er liggen ook stapels met rapporten waaruit blijkt dat dit nog totaal niet opschiet. (Er worden wel stappen gemaakt, maar er moeten er nog héél veel meer worden).

Natuurlijk is het goed om het bij de bron aan te pakken, maar als consument/omwonende is het fijn dat je het ook op meer lokaal (thuis) zelf aan kunt pakken.

Nu ben ik niet van plan om met zo'n stofzuiger op mijn hoofd rond te gaan lopen, maar de grote varianten van de Dyson luchtreinigers staan hier al een paar jaar in huis.

[Reactie gewijzigd door 4Lph4Num3r1c op 22 juli 2024 13:22]

Sissors @PVDK0078 december 2022 07:53
Als jij betere luchtkwaliteit wil hebben kan je of zoiets kopen, of een compleet land overtuigen dat we veel minder gebruik moeten maken van auto's, en ook andere zaken mee moeten stoppen / veel beter doen (bijvoorbeeld veeteelt geeft volgens mij ook veel fijnstof). Welke van die twee opties lijkt jouw realistischer als je laten we zeggen binnen een jaar betere luchtkwaliteit wil hebben?

Dat het nodig is, en natuurlijk zeker in de echt miljoenensteden in Azië, is triest, maar dat verander je niet zomaar.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 22 juli 2024 13:22]

denkster @Sissors8 december 2022 21:42
veeteelt geeft volgens mij ook veel fijnstof
Ja, vooral die kalvermesterijen, geitenfabrieken, kippen en kalkoenen met honderdduizenden in te kleine hokken.
nullbyte @denkster10 december 2022 08:37
Kijk en daar kunnen die Dyson stofzuigers nou weer goed van pas komen.
neonite @PVDK0078 december 2022 07:58
Zou jij dit product niet gebruiken om je eigen gezondheid te bevorderen, vanwege de mening van anderen?
nullbyte @neonite10 december 2022 08:43
Nee, je kan de lucht in een ruimte ook simpel filteren ipv zo'n gedrocht op de bakkes. Het lijkt een goede oplossing. Maar continue zo'n masker incl die oordoppen op is een behoorlijk afname in de kwaliteit van leven.

Dit is een gadget, geen apparaat om een medische aandoening te behandelen.
kodak @PVDK0078 december 2022 09:19
Mensen met astma hebben voor hun gezondheid meer aan dit product dan aan onbegrip van anderen.
nullbyte @kodak10 december 2022 08:47
Mensen met astma raad ik een luchtzuiveraar aan voor in huis. Alles dat op het hoofd gedragen wordt gaat irriteren bij langdurig gebruik. Dit is een gadget geen medisch apparaat.
Splorky @PVDK0078 december 2022 07:52
Ha, vind het ook wel toepasbaar voor een dystopian future film waar voor de veiligheid alles wat gezegt wordt gemonitoord wordt, en als het niet bevalt je spreek rechten ontnomen kunnen worden.
Mathijs22 @PVDK0078 december 2022 09:08
En wat suggereer je dat m.w. kan doen aan de luchtvervuiling die hem parten speelt?
T_elic @PVDK0078 december 2022 09:26
Ja dit voelt allemaal erg dystopisch aan. Straks krijg je er ook een flesje "certified clean air" bij om thuis aan te ruiken.
NotWise @PVDK0078 december 2022 11:17
Ik vind dit soort opmerkingen altijd interessant. We hebben het hier over de praktijk en niet de theorie. De praktijk is dat de lucht vervuild is. Het is het makkelijk om te zeggen, we moeten de luchtvervuiling aanpakken. Uiteraard, helemaal mee eens! Alleen gaat dit niet op korte/middellange termijn gebeuren. Economische belangen gaan nu eenmaal boven alles incl. gezondheid (anders was bijv. Tata Staal al lang gesloten) Dit is de keiharde praktijk.
Dus het is niet 'bizar' dat dit soort producten ontstaan (net als luchtreinigers) Sommige mensen hebben namelijk geen keuze omdat ze bijv. longpatiënt zijn. Voor hen kan het een uitkomst zijn.

Uiteraard wil Dyson verdienen aan de filters die in zo'n ding gaan en verdienen over de ruggen van patiënten. Maar dat is weer een andere discussie.
Magic Power @PVDK0078 december 2022 13:19
Wat je hierin vergeet, is dat perceptie in de loop der tijd kan veranderen.

Ik herinner me nog dat ik rond 2000, (± paar jaar, is lang geleden), ergens in Eindhoven in het winkelgedeelte aan het lopen was. Dit was nog voordat de mobieltjes echt hun intrede deden. Op een paar 'strategische' punten stonden toen een paar mensen met een mobieltje opzichtig te telefoneren en een gesprek te voeren. Toen voelde dat heel raar aan, mensen die zomaar op straat wat tegen niemand aan het praten waren. En nu, maar een klein paar jaar later, is het heel normaal dat je mensen tegenkomt die tegen hun mobieltjes / smart phones praten.

En er zijn meer van die dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven, waar de perceptie van iets (compleet) anders kan zijn een x aantal jaar later.
nullbyte @Magic Power10 december 2022 09:02
En er zijn meer van die dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven, waar de perceptie van iets (compleet) anders kan zijn een x aantal jaar later.
Klopt, maar neem b.v. Virtual (Augmented) Reality, dat gaat pas echt populair worden als de billen zo klein en licht zijn als echte brillen. Mensen vinden het continue ophouden van zware lompe apparaten op het hoofd blijkbaar irritant. En dan helemaal dit ding waarbij de neus en mond helemaal omgeven zijn als een soort van gasmasker. Dit is een gadget en geen apparaat is dat men voor medische redenen als astma patiënt zou moeten dragen.

Als je me in 1995 had verteld, een handheld PC van 10 bij 5 cm met touchscreen die 1000x krachtiger is dan de huidige pentiums. Waarmee je kan gamen, films kijken enz. Dan had ik direct ja gezegd. Als iemand die professioneel verschillende maskers geeft gedragen in de loop der tijd zeg ik dat dit tenzij echt noodzakelijk een kansloos verhaal is.

Dit apparaat is het best geschikt voor Dark Lord of the Sith Darth Dysonius de antagonist uit de volgende Disney Star Wars serie. Wel even zwart verven maar verder perfect. Mensen met astma en hooikoorts raad ik een luchtzuiveraar met HEPA filter aan.
Het.Draakje @m.w.8 december 2022 04:58
Hangt een beetje van de geluidskwaliteit af, maar in principe geef ik je groot gelijk. Er zijn, zelfs in Nederland, voldoende plekken waar je liever niet ongefilterde lucht wilt hebben.
Psycho_Mantis @Het.Draakje8 december 2022 08:32
Het wordt inderdaad best wel onderschat hoe slecht de luchtkwaliteit hier is.

Sinds de aanschaf van luchtfilters hier in huis veel minder last van geïrriteerde ogen en luchtwegen. Het valt ook op dat die luchtkwaliteit sensoren gelijk ruim uitslaan zodra je het raam open doet. Maarja, volgens mij vrouw moet er toch soms even frisse lucht door het huis :+
NotWise @Psycho_Mantis8 december 2022 11:23
Ik heb fijnstof meters is huis en je schrikt elke keer hoe smerige de lucht in NL is. Maar omdat het onzichtbaar is, zijn de meeste mensen zich hier niet van bewust. Dus stoken ze lekker hout in woonwijken en zijn zich van kwaad bewust. Even een quote van TNO: 'In elk huis hoort een fijnstofmeter'

Ik vind zelf dat iedereen naast een rookmelder ook een fijnstof meter zou moeten hebben.
sdsnatcher73 @NotWise8 december 2022 18:57
Ik begrijp het misschien niet maar het hebben van een fijn stof meter lost toch niks op? Je hebt er geen (of nauwelijks) invloed op in mijn beleving.
mzzl78.nl @sdsnatcher738 december 2022 21:46
Tussen binnen en buiten kunnen grote verschillen zitten.
Als je ongefilterd ventileert, kan je daar rekening mee houden.
Ook kan je meten of de afzuigkap in de keuken z'n werk goed doet en welke stand nodig is. (bij braden en wokken ontstaat fijnstof)
m.w. @Het.Draakje8 december 2022 17:10
Ik heb thuis een overbemeten blueair luchtreiniger staan zodat ie ook op laag geluidsniveau voldoende air changes haalt. Eerst was het effect op mijn longen dubieus, maar na 20 jaar astma en vele jaren luchtreinigers durf ik te stellen dat ze effectief zijn. Ironisch genoeg merk ik het meest van de luchtreiniger in het voorjaar als de natuurlijke pollen door de lucht dwarrelen 8)7
nullbyte @m.w.10 december 2022 09:07
We hebben hier houtstokers in de buurt, waarbij het binnen soms naar rook stinkt. Verder komt er zomers als de ramen open staan regelmatig wierooklucht van mijn boomknuffelende buurvrouw het huis in. Ramen dicht en de luchtzuiveraar aan lost dit euvel in 10 minuten op.
sdsnatcher73 @m.w.8 december 2022 05:49
Dit product speelt natuurlijk mooi in op een behoefte maar aangezien er niet eens een claim gemaakt wordt hoe veel schadelijke stoffen uitgefilterd worden is er best een kans dat het gewoon “gebakken lucht” is. Ik bedoel mij zegt het weinig of de 99% filtering van deeltjes tot 0,1 kubieke micron behulpzaam is. Misschien zijn alle schadelijke stofjes wel nog kleiner.

Ik zou sowieso een serieuze test door een nationale consumenten organisatie afwachten.

[Reactie gewijzigd door sdsnatcher73 op 22 juli 2024 13:22]

TheekAzzaBreek @sdsnatcher738 december 2022 11:06
Daar is best wat over bekend, er zijn UN en EU richtlijnen over, en in Nederland wettelijke regels. Die regels gaan over stof met een diameter tot 2,5 micron en tot 10 micron. Als dit ding werkelijk vrijwel alle stof groter dan 0,1 micron zuivert is dat zeker een heel goed resultaat.

Over het nut van dat koolstoffilter zijn ze inderdaad vaag, maar zelfs al zou dat niets doen dan is zo'n fijnstoffilter zeker heel nuttig voor mensen die wonen of werken in hoge concentraties of met aandoeningen aan de luchtwegen.
m.w. @sdsnatcher738 december 2022 17:37
Het effect van zo'n apparaat is ontzettend moeilijk meetbaar. Ik ben niet zo zeer geïnteresseerd in allerlei metingen maar meer in: kan het mijn klachten verminderen? En dat is in de praktijk veel lastiger te bepalen dan 1 of andere fijnstof meting. Want je hebt allerlei variabelen zoals hoe vaak hij gedragen wordt, of dat fijnstof überhaupt wel verantwoordelijk is voor astma exacerbaties, of dat je door dat apparaat niet meer risico gaat nemen door een slechtere luchtkwaliteit in de omgeving te accepteren etc. etc.

Ik denk dat we geen antwoord gaan krijgen op de vraag of het een effectief product is, dat lukt nu al niet bij luchtreinigers. Desondanks wil ik het wel graag proberen.

[Reactie gewijzigd door m.w. op 22 juli 2024 13:22]

Stpan @m.w.8 december 2022 05:19
Is de Philips Fresh Air Mask niet in Nederland te koop?

Er zijn genoeg soortgelijke producten hier in Azië op de markt, tenminste als het gaat om meer geavanceerde luchtfilters.

Ik zou niet op een niche product die een koptelefoon integreert wachten als het je puur om betere luchtkwaliteit gaat.
m.w. @Stpan8 december 2022 17:27
De gesloten fresh mask is helaas nogal onprettig in gebruik en kan mijn astma verergeren door de weerstand bij het ademen. Ik denk dat dat product vooral een oplossing is voor mensen zonder bronchiale hyperreactiviteit die graag schonere lucht willen inademen.
Metallize @m.w.8 december 2022 07:27
Ikzelf heb soms astma (meestal rond de winter ) maar het klopt wel ..sinds ik uit Nederland ben verhuisd en ergens in een " town " woon in Ierland ...waar de dichtstbijzijnde fabriek zo'n +50km verwijderd is ... heb ik ook geen inhaler meer nodig .

Maar ik vraag me af of je jelongen toe vertrouwen aan zoiets wel een goed idee is ? en het geen placebo is ?
wica @m.w.8 december 2022 09:12
Is het risico niet, als je dit constant zou gebruiken.
Dat je juist gevoeliger wordt voor allerlei stofjes?
m.w. @wica8 december 2022 17:23
Je hebt een heel goed punt. Allergieën en overgevoeligheid lijken met name te ontstaan bij mensen die als kind in een hele schone omgeving zijn opgegroeid. Bij volwassenen met astma ontstaat doorgaans geen nieuwe overgevoeligheid meer dus ik zou dit wel aan durven.
Jazco2nd @m.w.8 december 2022 09:31
Wat hier boven staat. Als 1 van de 2 functies stuk gaan kan je hele ding weggooien.
Joncik91 @m.w.8 december 2022 12:49
Naar Europa komt hij wel, naar de UK. dat is nog altijd Europa.

[Reactie gewijzigd door Joncik91 op 22 juli 2024 13:22]

nullbyte @m.w.10 december 2022 08:32
Waarom zou je thuis als Darth Vader op de bank willen zitten terwijl er ook prima HEPA luchtreinigers zijn voor in huis van Winix, Philips, AEG enz?

Ik zou alleen niet die van Dyson halen, veel te duur.
NLAnaconda 8 december 2022 01:12
Ziet er dom uit. Maar als je elk voorjaar dood gaat van de hooikoorts, misschien niet eens zo’n gek idee.
Z100 @NLAnaconda8 december 2022 02:38
De koptelefoon zelf ziet er best wel cool uit. Maar met het Dyson logo... lijkt alsof je twee stuifzuigers op je hoofd heb.
HandheldGaming @Z1008 december 2022 07:33
Lol... dat is nu omdat je weet wat het is. In het wild zien de meeste mensen het niet eens. Het kleurschakeringen daarentegen. Dat is niet zo best.
Navi @Z1008 december 2022 07:37
Het is in principe ook soort stofzuiger…
Frame164 @Z1008 december 2022 09:48
Ach, zo'n logo is gewoon wennen. Niemand denkt dat ie zich scheert met een gloeilamp als hij een Philishave gebruikt. Of dat zijn telefoongesprek via rubber banden gaat.
kritischelezer @Z1008 december 2022 11:40
En Philips maakt geen stofzuigers? :)
Stpan @NLAnaconda8 december 2022 06:39
Zoals ik elders al aangaf, zijn er andere producten op de markt die de lucht die je inademt (claimen) te zuiveren zoals de Philips Fresh Air Mask.

Sowieso ben ik geen fan van gecombineerde producten (wat als de koptelefoon functie kapot gaat of andersom?). En ook esthetisch loop ik liever rond met dat Philips mondding icm een wireless headset of earbuds dan dit Dyson apparaat.
SilentDecode @NLAnaconda8 december 2022 09:00
Maar als je elk voorjaar dood gaat van de hooikoorts, misschien niet eens zo’n gek idee.
Scheelt dat daar tabletten voor zijn die het bijna een dag uithouden. Dus dan zou ik liever pillen bikken dan met zo'n ding rondlopen :P
Marcievg 8 december 2022 01:52
De eerste gedachte bij dit product was dat het zich ook kan kwalificeren als 1 april grap.
RPiNut @Marcievg8 december 2022 06:06
Gezien ze het nu weer proberen met het nieuws, lijkt het er op dat het 30 maart dit jaar wel als grap gezien zou worden! sommige nieuws sites stond deze uitvinding dan ook tussen de lijst. Tweakers artikel 30-03-2022.
djwice @RPiNut8 december 2022 07:11
Ah ik zie dat die link ook in het artikel staat.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 13:22]

darkdesign @Marcievg8 december 2022 02:00
Precies wat ik ook dacht. :)
number1 8 december 2022 05:36
Eerste keer dat zo iemand het draagt ga je wel raar opkijken. Maar het kan best in de toekomst voor sommige een oplossing bieden.
Ik zou dan wel voor iets subtielers kiezen dan zo felle kleuren.
Ethnic 8 december 2022 05:48
Foto 3/5 ziet er uit als wannabe Bane.

"Oh, you think hooikoorts is your ally. But you merely adopted the hooikoorts; I was born in it, moulded by it.". 🤣
Wouterie 8 december 2022 11:59
Zou je het ook kunnen omkeren zodat de omstanders geen last van de putlucht hebben?
swiper 8 december 2022 01:32
Ik wacht op de sportschoenen met airco :)
B_Swinkels @swiper8 december 2022 02:07
Hier in Japan zijn er al overhemden/uniformen (je ziet ze vooral bij verkeersregelaars en postbezorgers) met ingebouwde ventilatoren. In schoenen kan het dus niet ver weg meer zijn!
ToolBee @B_Swinkels8 december 2022 08:32
Ze zijn erg dichtbij zelfs! :P
https://bitrebels.com/tec...se-air-conditioned-shoes/
g_v_rijn 8 december 2022 07:01
Onzin product.
Toevoeging:
Met de juiste politieke beweging - pak de luchtvervuiling aan - is mijn credo i.p.v. symptoombestrijding.

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 22 juli 2024 13:22]

Sissors @g_v_rijn8 december 2022 08:01
Gemiddeld ga je in Brabant een jaar eerder dood door luchtvervuiling: https://www.omroepbrabant...rter-door-luchtvervuiling.

Hoe denk je dat het bijvoorbeeld in een Beijing is? Hoe effectief dit product is, weet ik natuurlijk niet. Maar luchtvervuiling is echt een zwaar onderschat probleem.
g_v_rijn @Sissors8 december 2022 09:49
Met de juiste politieke beweging - pak de luchtvervuiling aan - is mijn credo i.p.v. symptoombestrijding.
Ook het economisch 'driven' model heeft hiervoor een update nodig.

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 22 juli 2024 13:22]

Sissors @g_v_rijn8 december 2022 09:55
Ja zo ken ik er nog wel één. Natuurlijk zou het mooi zijn als we minder luchtvervuiling hebben, maar dat maakt het nog geen onzinproduct. Want we hebben niet minder luchtvervuiling.
g_v_rijn @Sissors8 december 2022 14:54
Voor evt 'goed' resultaat mag je hem wel dag & nacht dragen. Dagelijkse 2 uur dragen zal weinig verschil maken.
Wouterie @g_v_rijn8 december 2022 12:01
Gaat ook op voor autogordels en airbags. Ik zet m'n geld niet in op 'de juiste politieke beweging' als je het niet erg vind.
Rageplay 8 december 2022 01:16
En zo.. wordt Cyberpunk 2077 langzaam realiteit.. :+ ;)
LogiForce @Rageplay8 december 2022 04:00
Rome is ook niet in een dag gebouwd, maar laten we eerlijk zijn... Cyberpunk 2077 is een absoluut waardeloze toekomst. Mag je nog zo gek van tech zijn, maar als het de samenleving naar de knoppen helpt is dat het echt niet waard.
PVDK007 @LogiForce8 december 2022 06:00
De samenleving is al naar de knoppen, vooral door de mobiele telefoon en de impact van internet op werk en woon gebied.

Bizar om te lezen dat sommige mensen/patienten overwegen om met zo een stofzuiger op hun mond te lopen. Als ik naar de foto's kijk, dan lijken mensen net Hannibal lector maar dan als slaaf/veevoer. Dat de luchtvervuiling zo aanwezig is, zegt al genoeg over onze levensstijl als mensen en ik denk dat we beter daarmee kunnen beginnen in plaats van het introduceren van dit soort producten.
djwice @PVDK0078 december 2022 07:10
Als individu heb je geen directe invloed op het verlagen van de luchtvervuiling in jouw stad. Ook al fiets en loop je alles. Dan kan dit een hulpmiddel zijn om.de impact van de vervuiling op jezelf te verminderen. Iets waar je daardoor wel zelf impact op kan hebben als individu.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 13:22]

JorisVanHoute @djwice8 december 2022 08:32
Ik neem aan dat je dan ook het stemrecht wil afschaffen? Als individu zou je immers geen directe invloed hebben.
watercoolertje @JorisVanHoute8 december 2022 08:57
Je leest wat je wilt lezen ofso maar dat zegt ie helemaal niet, hij is niet tegen het gezamelijk dingen doen en samen beslissen, maar als de beslissing niet valt in je wens (van schonere lucht) dan kan je dat dus wel gewoon voor jezelf als individu regelen met dit soort apparaten. En dat punt is toch al lang en breed bereikt, bijna niks wordt gedaan aan (lokale) vervuiling.

Wat ie zegt klopt ook, ik kan zo zuinig doen als ik wil maar als daartegenpver 99 mensen zijn die dat niet doen dan zit ik dus met de gebakken peren van de keuze van de rest.

Hij zegt ook geen directe invloed, en vervolgens stel jij dat we indirecte invloed (stemmen dus) dan ook maar af moeten schaffen 8)7

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:22]

JorisVanHoute @watercoolertje8 december 2022 09:06
Dit geldt uiteraard voor veel dingen en wil ik ook zeker niet betwisten. Als je voor de gemeenteraad stemt op een partij die zich hard maakt voor het plaatsen van nieuwe speeltoestellen in de buurt, maar jij bent de enige die daar op stemt zal je het moeten doen met de keuze van de rest. Toch kan je je stem als individu laten gelden.

Je zou er ook voor kunnen kiezen om je voortuin op te geven en daar een speeltoestel te plaatsen wat door alle kinderen gebruikt kan worden. Die keuze zie ik in mijn omgeving zeer weinig gemaakt worden.

Door het gebruik van dit soort apparaten geven we als maatschappij samen een beeld dat we wel ok zijn met een slechte luchtkwaliteit en we dat zelf gaan filteren voor gebruik. In mijn ogen betaal ik belastingen genoeg om van mijn woonomgeving te verwachten dat de lucht daar te ademen is. Bronaanpak is het enige wat werkt en daarmee bedoel ik niet het verplaatsen van een fabriek naar een goedkoper en regel vrijer land om het daar de lucht in te stampen.
cariolive23 @PVDK0078 december 2022 08:30
Wanneer was de samenleving volgens jou dan wel goed? En wat zijn dan de maatstaven?

Zo is oa luchtvervuiling in het verleden wel ernstiger geweest. Komt nog bij dat “de samenleving” zich altijd zal blijven ontwikkelen en zal dit niet altijd voor jou persoonlijk positief uitpakken
fire-breath @PVDK0078 december 2022 09:28
Klopt ja. Luisterde gisteren met grote verbazing naar de tweakers podcast over hoe lang de redacteuren en veel gebruikers van Tweakers met hun telefoon doen ...
Had acuut plaatsvervangende schaamte bij een aantal.

Lekkere levensstijl welke wellicht niet snel aan te passen is.
Maar goed. Aan de andere kant zit ik nu ook alleen op kantoor met de verwarming aan en heb ik thuis een niet al te zuinige PC. Het is niet dat ik nu zo'n boontje zonder schuld ben.


Maar om te reageren op je 'bizar om te lezen'. Ik neem aan dat je een 'Bizar om te lezen dat dit nodig is' bedoeld? Feit blijft immers dat de wereld al voor een goed deel naar de knoppen is.
Persoonlijk ben ik wel voor een meersporenbeleid.

Qua uiterlijk van dit product ..... tja .... vroeger lagen we ook krom van het lachen als je een Aziaat met mondkapje tegenkwam op vliegvelden. Sinds corona is dit beeld toch wel genormaliseerd en is het niet meer zo gek om met een mondkapje rond te lopen.
Wouterie @PVDK0078 december 2022 12:06
Ja, echt want in 1820 was het veel beter gesteld met de luchtkwaliteit en de samenleving.

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