Dyson deelt specificaties Zone-koptelefoon met luchtzuiveringsmondstuk

Dyson heeft de specificaties van de Zone-koptelefoon met een luchtzuiveringsmondstuk gedeeld. De headset heeft een maximale accuduur van 4 uur wanneer de luchtzuiveringsmodule gebruikt wordt. De Dyson Zone komt vooralsnog niet uit in Europa.

Het anc-systeem van de eerder dit jaar onthulde Dyson Zone kan volgens het merk omgevingsgeluiden in een stad met tot 38 dB verminderen. De koptelefoon heeft een geluidbereik van 8 Hz tot 21 kHz, hoewel de ruisonderdrukking alleen werkt voor frequenties tussen de 20 Hz en 20 kHz. Afhankelijk van de omstandigheden zou de koptelefoon tot 50 uur meegaan; dit geldt wanneer alleen de koptelefoon voor audiodoeleinden gebruikt wordt zonder actieve ruisonderdrukking of een belverbinding. De Zone moet binnen 3 uur volledig kunnen worden opgeladen. Wanneer de ontkoppelbare luchtzuiveringsmodule gebruikt wordt, en er naar audio geluisterd wordt, bedraagt de accuduur zo'n 4 uur.

De Zone-koptelefoon bevat een mondstuk met elektrostatische filters; hiermee zou volgens Dyson '99 procent van de deeltjesvervuiling' zo klein als 0,1 micron uit de lucht opgevangen worden. Tevens zitten er 'met kalium verrijkte koolstoffilters' in die zure gassen uit de lucht zouden filteren. Onder meer stikstofdioxide en zwaveldioxide worden geassocieerd met stadsvervuiling, wat de luchtfilter zou bestrijden. Dyson laat niet weten welk percentage van de vermelde gassen door de koolstoffilters uit de lucht gefilterd worden.

De Dyson Zone is vanaf januari 2023 beschikbaar in China en komt in maart van dat jaar uit in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Hong Kong en Singapore. Het is niet duidelijk of de koptelefoon-luchtzuiveraarhybride ook in Europa uitgebracht wordt. Ook zijn er nog geen adviesprijzen bekendgemaakt voor het product of de eventuele vervangbare filters.