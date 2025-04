Dyson introduceert draadloze OnTrac-koptelefoon voor 499 euro

Dyson komt met een nieuwe draadloze koptelefoon. Deze OnTrac beschikt over actieve noisecancellation en haalt volgens de fabrikant een accuduur van maximaal 55 uur. De koptelefoon komt beschikbaar voor 499 euro.

De Dyson OnTrac beschikt over een gesloten ontwerp en heeft acht microfoons. Die worden gebruikt voor de actieve noisecancellation, die omgevingsgeluid volgens Dyson tot 40dB kan dempen. De genoemde accuduur van 55 uur geldt daarnaast wanneer noisecancellation is ingeschakeld, zo schrijft het bedrijf in een persbericht. Hoelang de accu meegaat zonder ruisonderdrukking, is onbekend. De fabrikant zegt wel dat de koptelefoon 2,5 uur meegaat na 10 minuten opladen, of 9 uur na een half uur laadtijd.

Dyson voorziet de OnTrac daarnaast van verwisselbare oorkussens in verschillende kleuren. Ook de zijkanten zijn verwisselbaar. Dyson levert de koptelefoon met afwerking van cnc-aluminium, koper en nikkel. Losse buitenkappen kosten 49 euro en worden geleverd in verschillende kleuren en met keramische of geanodiseerde afwerking, zo claimt het bedrijf.

Verder beschikt de koptelefoon over hoofddetectie, waarmee audio automatisch wordt gepauzeerd als deze wordt afgezet en weer wordt hervat zodra de koptelefoon weer wordt gedragen. Aan de onderkant zit een joystick voor de bediening. Via een MyDyson-app kunnen gebruikers de EQ-instellingen aanpassen en de firmware updaten. Die app kan ook waarschuwen of het volume te hoog staat.

De OnTrac is de tweede koptelefoon van Dyson. Het bedrijf introduceerde eerder zijn Zone-koptelefoon, die werd geleverd met een luchtzuiveringsmondstuk en had bij release een adviesprijs vanaf 699 euro. De OnTrac heeft geen luchtzuiveringsfunctie.