Apple deelt workaround die scherm verkleint voor MacBook Pro-notch-problemen

Gebruikers die bij bepaalde apps last hebben van de notch van de MacBook Pro, kunnen hun scherm virtueel verkleinen waardoor de notch buiten het programma valt. Apple deelt nu informatie over die Scale to fit below built-in camera-functie.

Met de functie kunnen gebruikers het scherm terugschalen waardoor een programma aan de bovenzijde minder pixels in beslag neemt. Zo krijgt de gebruikers dus dikkere bezels aan de bovenzijde. Omdat de beeldverhouding intact blijft, worden de bezels aan de linker- en rechterzijde ook dikker.

Gebruikers kunnen de functie binnen het info-menu vinden van een programma. De functie verkleint het scherm wanneer een deel van het programma of menubarknoppen achter de notch zouden verdwijnen. Dan wordt het hele scherm verkleind; andere apps die op dat moment worden gebruikt, worden dus ook verkleind. Zodra de gebruiker het bewuste programma afsluit, wordt de schermweergave weer fullscreen.

Apple kondigde vorige week nieuwe MacBook Pro-modellen aan die dunnere schermranden hebben. Daardoor is er aan de bovenzijde een notch voor de webcam. Nog niet alle programma's zijn voor die notch geoptimaliseerd, waardoor bijvoorbeeld knoppen achter die notch kunnen verdwijnen. Zodra ontwikkelaars hun apps optimaliseren voor de notch, verdwijnt de Scale to fit below built-in camera-functie en worden de apps weer in fullscreen getoond.