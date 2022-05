Google Pixel 6-toetsenbord krijgt grammaticacontrole voor Engelse zinnen

Google introduceert een grammaticacontrole voor zijn Gboard-toetsenbord op de Pixel 6. De nieuwe functionaliteit kan grammaticale fouten herkennen in Engelse zinnen en doet vervolgens een suggestie aan de gebruiker om de fout te verbeteren.

In een blog beschrijft Google's software-engineer Tony Mak dat het een uitdaging is om een grammaticacontrole uit te voeren op getypte teksten, in het bijzonder op mobiele apparaten met beperkte opslagruimte. Toch is het volgens Mak gelukt om de grammaticacontrole te laten werken op de Pixel 6.

Opvallend daarbij is dat er geen gegevens naar een server gestuurd worden en dat alles kan worden afgehandeld door de module van 22MB die wordt geïnstalleerd op de Pixel 6-telefoon van de gebruiker. De grammaticale controle checkt de tekst al tijdens het typen. Op het moment dat er drie woorden staan gaat Gboard al kijken of de tekst klopt.

Op dit moment is de functionaliteit alleen beschikbaar voor de Pixel 6. Google meldt niet of de functionaliteit ook naar andere Pixel-modellen of Android-telefoons in het algemeen komt. Wel is het de bedoeling dat er meer talen dan Engels beschikbaar komen.