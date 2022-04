OM eist 8 maanden cel tegen man die GGD-coronagegevens stal en verhandelde

Het Openbaar Ministerie heeft acht maanden cel waarvan vier maanden voorwaardelijk geëist tegen een man die persoonsgegevens bij de GGD stal en doorverkocht. In totaal zou de verdachte bijna 800 persoonsdossiers hebben verhandeld.

De 19-jarige verdachte liep tegen de lamp na berichtgeving van RTL Nieuws over vermeende privacylekken vanuit het GGD-systeem CoronIT in januari van 2021. Naar aanleiding van de publicatie deed de GGD aangifte van computervredebreuk, waarna de verdachte snel in beeld kwam, zo meldt het Openbaar Ministerie. Hij zou zich namelijk ziek gemeld hebben, maar vanuit thuis toch hebben ingelogd op CoronIT. Bij de aanhouding werden de laptop en smartphone van verdachte in beslag genomen, waaruit opgemaakt kon worden dat hij honderden documenten had gestolen.

Op 24 januari 2021, een dag voor de publicatie van het artikel van RTL Nieuws, zou hij bijna 150 foto's van persoonsdossiers hebben gemaakt. Na de publicatie stuurde hij een vermeende medeplichtige een bericht: 'Wees extra alert.' Hij ging vervolgens door met het stelen en doorverkopen van de persoonsgegevens tot aan zijn aanhouding op 12 februari .

In totaal verdiende hij 795 euro, één euro per gestolen document. Het is niet duidelijk aan wie de informatie doorverkocht werd, al werd wel bekendgemaakt dat de foto's via Telegram en Snapchat werden verspreid. Hij moet het gehele geldbedrag wat het OM betreft terugbetalen, naast de deels voorwaardelijke gevangenisstraf en de twee jaar proeftijd die tegen hem geëist zijn. Ook stelt het Openbaar Ministerie een bijzondere voorwaarde voor, namelijk dat de Reclassering Nederland 'toezicht moet houden' op de verdachte.

Volgens de officier van justitie R. Jeuken waren de gevolgen van de datadiefstal groot, en niet alleen vanwege de privacyinbreuk op de getroffenen. "Ik neem het [de verdachte] kwalijk dat hij met zijn praktijken is doorgegaan nadat er landelijke commotie was ontstaan over de handel in gegevens uit systemen van de GGD." De berichtgeving van onder meer RTL Nieuws zorgde voor veel ophef; mensen zouden minder vertrouwen in de GGD krijgen door het datalek, wat voor een dalende testbereidheid zou kunnen zorgen.

Het CoronIT-systeem van de GGD registreert de privégegevens van Nederlanders die een coronatest hebben gedaan. Werknemers moeten onder meer een training volgen en een geheimhoudingsverklaring tekenen. Hiermee wordt het GGD-personeel nadrukkelijk verboden om zich informatie toe te eigenen of te delen met derden.

Update, 20.32: Het artikel verwees meermaals naar data in het jaar 2020, wat in werkelijkheid 2021 had moeten zijn. Met dank aan DrBackBeat.