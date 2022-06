Apple kondigt augmented realityapp aan voor AppleTV+-serie For All Mankind

Apple TV+-serie For All Mankind krijgt een augmented realityapp: Time Capsule. De iOS-app maakt gebruik van Apple's ARKit framework en bevat exclusieve ervaringen voor de nieuwste iPad Pro, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

For All Mankind: Time Capsule is een standalone app, dus werkt niet binnen Apple TV+, legt 9to5Mac uit. De sciencefictionserie For All Mankind gaat over een alternatieve tijdlijn die laat gezien wat er zou zijn gebeurd als de wapenwedloop tussen de VS en de Sovjet-Unie nooit gestopt zou zijn nadat de Sovjet-Unie succesvol een man naar de maan wist te brengen. De serie, met in de hoofdrol acteur Joel Kinnaman, die ook bekend is als Takeshi Kovacs in het eerste seizoen van Netflix-serie Altered Carbon en Alex Murphy in de remake van RoboCop, is sinds 2019 op Apple TV+ te zien en heeft inmiddels twee seizoenen. For All Mankind: Time Capsule speelt zich af in het decennium tussen de twee seizoenen in en is bedoeld om het verhaal in te vullen van de tien jaar tussen de twee seizoenen.

De app maakt gebruik van objecten in de echte wereld door de cameralens van de iPhone en iPad, waarbij het virtuele objecten toont. Gebruikers met een nieuwe iPad Pro, iPhone 12 Pro of 12 Pro Max krijgen bovendien extra content die gebruik maakt van de LiDAR-sensor in de apparaten. Je ziet de wereld door de ogen van de tiener Danny Stevens, gespeeld door de acteur Casey W. Johnson, de zoon van astronauten Tracy en Gordo Stevens in de serie. In seizoen twee krijgt Danny een prominentere rol, de AR-app is een opstap daarnaartoe. Volgens 9to5Mac is de app ook leuk voor mensen die niet helemaal bij zijn met de serie. Zo kun je via de app spelen met een Apple II-computer en een text-adventurespel spelen op de Apple II.

Onlangs werd bekend dat voormalig topman Dan Riccio gaat werken aan AR- en VR-headsets voor Apple, omdat aanstaande AR- en VR-hardware te kampen heeft gehad met vertragingen. Door het toetreden van Riccio werd de indruk gewekt dat Apple serieus werk wil maken van augmented reality en VR. De investering in een app voor AR voor Apple TV+-series versterkt dit vermoeden. De app is al beschikbaar in de VS en komt naar verwachting binnenkort ook naar Nederland.