Gerucht: Apple's VR-headset heeft 8k-schermen en kost 3000 dollar

Apple's VR-headset zou beschikken over twee 8k-schermen, technologie voor oogtracking en diverse camera's om de realiteit in beeld te brengen, meldt The Information. De headset zou 3000 dollar gaan kosten.

De headset heeft verder een verwisselbare hoofdband, meldt The Information. De 8k-resolutie is relatief hoog. Facebooks VR-headset Oculus Quest 2 heeft bijvoorbeeld 1832x1920 pixels per oog. De Pimax 8K heeft twee 4k-schermen. De prijsklasse van de Apple-headset wordt dan ook een andere. Zoals eerder al naar voren kwam, zou het gaan om een duur product en volgens The Information heeft Apple het intern over een prijs van rond de 3000 dollar.

De besturing van de headset zou gaan via oogbewegingen en handbewegingen. Daarnaast zou Apple werken aan een 'vingerhoedachtig' apparaat voor input. Hoe dat precies werkt, is niet duidelijk. The Information herhaalt de informatie van enkele weken geleden dat de VR-headset volgend jaar op de markt zou moeten komen. Apple heeft niet gereageerd.