Sightful begint voorverkoop van schermloze Spacetop-laptop die met AR-bril werkt

Je zult maar zo iemand zijn die iedere dag zijn fysieke scherm en laptop ergens mee naartoe neemt, zeggen we over tien jaar misschien wel gekscherend. Dat zullen dan vooral kopers van de Spacetop G1 van Sightful zijn. Die start-up heeft namelijk een laptop zonder scherm gemaakt, waarbij een augmentedrealitybril als display moet werken. Dat apparaat is nu in de voorverkoop.

De start-up Sightful toonde vorig jaar al een eerste concept van de Spacetop G1, een laptop die feitelijk bestaat uit de onderkant van een normale laptop, maar geen scherm heeft. In plaats daarvan koop je er een AR-bril bij waarmee het scherm voor je ogen wordt geprojecteerd.

De Spacetop G1 meet zelf 30x20,1x6,2 centimeter en weegt 1,4 kilo. In het apparaat zitten een Snapdragon QCS8550-soc met een Adreno 740-igpu en 16GB aan Lpddr5-geheugen. De Spacetop heeft een fullsizetoetsenbord met 79 toetsen en een trackbar. De 60W-accu van de laptop kan volgens het bedrijf acht uur mee. Maar de specificaties van de laptop zijn niet het interessantst; daarvoor moet je bij de brill zijn. Dat is een bril van Xreal, die twee oledpanelen met een full-hd-resolutie heeft met een verversingssnelheid van 90Hz, een 50 graden field-of-view en 42 pixels per degree per display. Xreal zegt dat de bril zelfs kan worden gebruikt in combinatie met op maat gemaakte lenzen. Verder zitten er ook nog twee 6W-speakertjes in de bril.

Gebruikers die de bril koppelen aan de laptop, kunnen daarmee hun eigen AR-omgeving creëren en daarop werken. Dat kan met Space OS, het besturingssysteem dat Sightful zelf heeft gebouwd en meelevert met de Spacetop en dat is gebaseerd op ChromeOS. Het bedrijf stelt dat het met de bril een scherm tevoorschijn kan toveren van 100 inch, al is dat met een fov van 50 graden de vraag of dat realistisch is.

Sightful biedt de laptop inmiddels in de voorverkoop aan voor 1900 dollar, omgerekend en inclusief btw zo'n 2100 euro. Het apparaat wordt in oktober geleverd. Kopers krijgen daarbij naast de laptop ook de bril. Wie die bril echter niet vertrouwt of toch liever werkt op een traditioneel scherm, kan die ook aansluiten op een van de twee USB 3.2 Gen 2 Type-C-poorten op het apparaat. Maar wie wil er in het verleden leven als dit de toekomst is?