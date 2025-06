Gerucht: Meta onthult deze herfst zijn eerste AR-bril

Meta is naar verluidt van plan om zijn AR-bril Orion voor het eerst te onthullen tijdens de Meta Connect-conferentie later in het jaar. Die bril moet onder meer de weergave van 'avatars' in de echte wereld mogelijk maken.

Meta wil de AR-bril, die de interne naam Orion draagt, komende herfst voor het eerst tonen aan het publiek, beweert Business Insider op basis van gesprekken met twee ingewijden. Dat moet gebeuren tijdens Meta Connect, zijn eigen jaarlijkse digitale evenement. De bril zou dit jaar nog niet op de markt worden gebracht. Wel zijn er al 'geavanceerde prototypes' in omloop.

Het gaat hier om een ander product dan de Ray-Ban-brillen, waarvan Meta vorig jaar een nieuwe versie onthulde. Laatstgenoemde bevat een camera en ingebouwde speaker, maar Orion moet ook visuele AR-elementen gaan bevatten. Business Insider schrijft dat de Reality Labs-afdeling van Meta al een aantal jaar aan de bril werkt, maar maakt verder geen informatie bekend.

The Verge schreef een jaar geleden voor het eerst over het bestaan van deze bril. De site schreef dat deze in 2027 op de markt moet komen. Volgens Business Insider betreft dat echter een tweede iteratie van Orion. De eerste versie van de AR-bril zou dus eerder moeten verschijnen, al noemt de site geen jaartal.