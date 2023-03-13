AMD brengt Ryzen 7045HX-laptopprocessor met maximaal zestien Zen 4-cores uit

AMD heeft zijn Ryzen 7045HX-processors voor laptops uitgebracht. Het zijn de eerste laptop-cpu's van het bedrijf die zijn gebaseerd op chiplets en meer dan acht cores bevatten. AMD kondigde de cpu's begin dit jaar al aan, maar noemde toen geen concrete releasedatum.

AMD meldt dat laptop-oem's vanaf nu modellen met Ryzen 7045HX-processor leveren. De eerste daarvan zijn inmiddels ook verschenen in de Pricewatch. ASUS heeft enkele laptops met Ryzen 7045HX-chip, onder meer in de Zephyrus-serie. De goedkoopste daarvan beschikt over een Ryzen 9 7845HX met twaalf Zen 4-cores en kost momenteel Onbekend. Volgens AMD verschijnen er binnenkort ook laptops van onder meer Dell, Lenovo en MSI.

De Ryzen 7045HX-serie, die ook wel bekendstaat als Dragon Range, werd in januari al aangekondigd. Deze cpu's zijn gebaseerd op de Ryzen 7000-processors voor desktops. Het betreffen AMD's eerste laptop-cpu's die bestaan uit chiplets. De Ryzen 7045HX-chips worden geleverd met maximaal zestien cores en tot 64MB L3-cache. De cpu's zijn gebaseerd op de Zen 4-microarchitectuur en worden bij TSMC geproduceerd op 5nm.

AMD komt met vier verschillende Dragon Range-modellen, die worden geleverd met zes, acht, twaalf of zestien cores. Het topmodel in de serie betreft de Ryzen 9 7945HX, die volgens AMD gemiddeld tien procent beter presteert in games dan de nieuwe Core i9 13900HX-laptopprocessor van Intel. Er zijn echter nog geen onafhankelijke reviews van de cpu's verschenen. AMD zegt dat de eerste laptops met de processors deze maand worden verzonden naar reviewers.

Model Cores/threads Kloksnelheid Gpu L3-cache Tdp
Ryzen 9 7945HX 16C./32T Standaard: 2,5GHz
Boost: 5,4GHz		 RDNA2,
2 cu's		 64MB 55W
Ryzen 9 7845HX 12C/24T Standaard: 3,0GHz
Boost: 5,2GHz		 RDNA2,
2 cu's		 64MB 55W
Ryzen 7 7745HX 8C/16T Standaard: 3,6GHz
Boost: 5,1GHz		 RDNA2,
2 cu's		 32MB 55W
Ryzen 5 7645HX 6C/12T Standaard: 4,0GHz
Boost: 5,0GHz		 RDNA2,
2 cu's		 32MB 55W

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-03-2023 16:46 26

13-03-2023 • 16:46

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Reacties (26)

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cool_deepblue 13 maart 2023 18:15
Vreemd dat er geen vermelding is dat dit de eerste AMD processor is met de XDNA AI cores ... https://www.amd.com/en/ne...h-the-introduction-o.html

Hoewel het nog heel voeten in de aarde zal hebben deze daadwerkelijk te gebruiken in software, is dit een milestone.
ritsaert @cool_deepblue13 maart 2023 18:29
Deze CPUs hebben geen beschikking over de XDNA AI Cores, die zitten in de nieuwe APUs
sympa @ritsaert13 maart 2023 19:07
Uit het AMD persbericht: "As part of the new Ryzen 7040 Series Mobile processors, AMD unveiled Ryzen™ AI..."
En een 7045HX lijkt me uit de 7040-serie t ekomen.
TweakingRens @sympa13 maart 2023 19:21
Nee, de 7040 CPUs zijn gebaseerd op een andere architectuur dan de 7045 CPUs... Want AMD vond dat het wel tijd was om hun naamgeving nog moeilijker te maken.

7040 = Phoenix, met "Ryzen AI", klassieke monolythische CPU, tot 8 cores
7045 = Dragon Range, zonder "Ryzen AI", praktisch een desktop 7000-series in een laptop, tot 16 cores.
Bastian1 @TweakingRens13 maart 2023 22:04
Wat is dan het verschil tussen de Ryzen AI cores van RDNA2 en zonder Ryzen AI. Hebben de cpu'a met volledige RDNA2 helemaal geen AI?

Ik denk dat ik hier een nieuwsbericht over gemist heb.
TweakingRens @Bastian113 maart 2023 22:26
"AI cores" zijn gewoon stukjes van de core die speciaal gemaakt zijn om één specifieke soort berekening uit te voeren, een 'accelerator'. Dit kun je ook doen met een gewone CPU core of een GPU core, of wat dan ook, alleen het is minder efficient. Buiten dat AI van dat soort berekeningen gebruik maakt heeft de "AI core" niet bijzonder veel met AI te maken en is het vooral marketing-praat.
MSalters @TweakingRens14 maart 2023 10:34
Dit klopt niet.

XDNA implementeert drie dingen die relevant zijn voor moderne neurale netwerken: ten eerste de "accelerator" voor de FMA berekeningen (maar die zitten ook in AVX op de CPU, en alle GPU's), ten tweede de toewijzing van deze accelerators aan lagen van je neuraal netwerk, en ten derde de dataflow tussen die lagen.

Dat is niet zo gek. Dit lijkt typische FPGA technologie, en AMD heeft die kennis via Xilinx binnengehaald.
Bastian1 @TweakingRens13 maart 2023 23:57
Oke, Dankje
litebyte 13 maart 2023 16:50
Nu nog beschikbaarheid...zo jammer dan laptops met krachtige AMD processoren, nauwelijks tot niet verkrijgbaar zijn, terwijl ze qua prestaties en energieverbruik/batterijduur vaak intel voorbij steken.
hippy3000 @litebyte13 maart 2023 17:57
Dit inderdaad. Ik probeerde er laatst 1 te vinden voor m'n vriendin voor productiviteit.
Ik schrok van hoe weinig er beschikbaar was.
litebyte @hippy300013 maart 2023 22:48
Na Mac Book Pro (2011 - intel) en Dell XPS (2016 - intel) en nu een Lenovo sinds 2020 met AMD 4800 wil ik eigenlijk geen intel meer. In vergelijking met sommige collega's is het 'geblaas' bij zware belasting, snelheid en accuduur ongeevenaard.
HakanX @litebyte14 maart 2023 00:11
En uiteindelijk maakt die mindere beschikbaarheid, de enkele die er wel zijn meestal een stuk duurder. Voor Intel laptops zijn er veel meer aanbiedingen te vinden.
Knijpoog 13 maart 2023 17:55
Nu nog AV1 harware encoding erbij en je hebt een mobile edit powerhouse.
i-chat @Knijpoog13 maart 2023 19:20
ik geloof niet dat RDNA2 al AV1 doet, dus dan zullen ze eerst een nieuwe generatie grafics core moeten hebben, en die dan ook geschik maken om op een chiplet te plakken voor in een apu (altijd een stuk lastiger dan een losse chip) daarom loopt amd eigenlijk altijd flink achter met igp's op hun desktop gpu's. Ze hebben, gok ik, simpelweg de capaciteit niet om met voldoende yields igp's te maken met de nieuwste tech.

ik vraag me dan eigenlijk meer af er voor geen discreet grafics te vinden zijn (bijvoorbeeld die van intel die al wel av1 doet) om deze naast de cpu te zetten de OEM kan prima drivers installeren / leveren die die gpu chip alleen in gaat zetten voor bepaalde reken-intensieve taken, waaronder dus encoding en/of rendering.
Dennism
13 maart 2023 16:51
Hopelijk beter leverbaar dan de vorige generatie mobile Sku's. Daar deze cpu's dezelfde I/O die en chiplets gebruiken als de desktop cpu's zou daar voor een welkome verbetering moeten zorgen, daar het voorheen vaak lang duurde voordat AMD's mobile Sku's in volume leverbaar waren. De vorig jaar gelanceerde 6000 serie is zelfs nu nog soms lastig te krijgen wanneer volume en snelle levertijd gewenst is.
d3x @Dennism13 maart 2023 17:28
Lenovo?
thijsjek 13 maart 2023 17:19
Ik hoop op een x3d variant voor in de laptop, dat zou de gaming prestaties en stroom gebruik tijdens t zware werk aanzienlijk ten goede komen.
LongTimeAgo 13 maart 2023 19:36
De vorige AMD laptops waren amper verkrijgbaar vorig jaar. Bij plekken als Lenovo duurde het heel lang voordat de AMD laptops in bijv Legion serie beschikbaar waren. Volgens mij pas zo'n 5 maanden na de Intel varianten en die maakte gehakt van de AMD CPUs.

Dus ik hoop serieus dat deze wel redelijk beschikbaar zullen worden op tijd.
bwerg
@LongTimeAgo15 maart 2023 11:50
Volgens mij pas zo'n 5 maanden na de Intel varianten en die maakte gehakt van de AMD CPUs.
In welk opzicht? Bij de 6000- en 7000-series is de balans tussen energieverbruik (lees: accuduur en herrie van de koeling) en prestaties toch op zijn minst even goed als bij Intel, zo niet een stuk beter.
LongTimeAgo @bwerg15 maart 2023 12:49
de 6000 serie kon niet tippen aan de Intel 12e generatie processoren die in Februari 2022 lanceerde. De AMD's kwamen te laat, waren erg duur (zakte wel snel in prijs) en waren bij veel fabrikanten gewoon totaal niet leverbaar.
Daarbij was accuduur en herrie van koeling zeker een probleem bij de 10e en 11e "H" generatie van Intel. Maar een laptop met Windows 11 en een 12e generatie intel is zuinig, stil en wanneer nodig, ijzersterk in z'n taken.

Daarbij heb ik een paar maanden een Ryzen 7 5850U in een 14 inch laptop mogen meemaken... Dat was echt dramatisch. Non-stop 100 graden, koeling was ondermaats, constant blazen. Toen overgestapt op de oudere en relatief slechtere Intel i7 1165G7, maar kan daar sneller taken mee uitvoeren omdat die niet de hele tijd aan z'n temperatuur limiet zit en gaat lopen throttlen.
En nee, ik was niet de enige met die klacht over die Ryzen laptop.

En ik ben écht geen Intel fan meer. Ik vond het na de 8e generatie processoren zwaar tegenvallen terwijl ze de prijzen kunstmatig hoog hielden omdat AMD er gewoon niet bij kwam, maar de huidige AMD desktop processoren zijn echt goed, terwijl ik de laptop processoren, hoewel iedereen positief er over schrijft, eigenlijk gewoon ondermaats vind uit persoonlijke (en collegiale) ervaringen.
bwerg
@LongTimeAgo15 maart 2023 16:11
Dat de 6000's te laat en te slecht beschikbaar kwamen - en dat ze eigenlijk nog steeds slecht verkrijgbaar zijn - is natuurlijk helemaal waar. Maar
Non-stop 100 graden, koeling was ondermaats, constant blazen
Met n=1 is dat de CPU zelf lastig aan te rekenen, los van de kwaliteit van de koeling van de laptop ligt het ook maar net aan hoe agressief de CPU in die specifieke laptop mag klokken. Zeker de U-modellen zijn typisch juist heel koel.
LongTimeAgo @bwerg15 maart 2023 17:04
Was een HP machine. Maar in de Dells hier op kantoor was t niet veel beter.
De koeling en blazen was wel beter in 15,6 inch laptops. Maar was alsnog iets beter bij de Intel varianten.

Door t gebrek aan 6000 serie laptops nog te weinig hands-on ervaring hier mee kunnen verkrijgen.
pharmacist 13 maart 2023 19:48
Ik ben nog altijd in blijde verwachting van de toekomstige 7700G APU met 32 MB L3 cache, 16-24 RDNA3 CU's en 65 Watt TDP zodat deze nVidia 1060 GTX videoprestaties haalt.

[Reactie gewijzigd door pharmacist op 24 juli 2024 15:05]

LievenD @pharmacist13 maart 2023 22:01
Daar zijn zeker geen 24 CU's voor nodig, mogelijks kan het zelfs met de helft. Een Ryzen 7 7840 HS levert ongeveer GTX 1650 prestaties, en dat is een 35W TDP laptop cpu met 12 RDNA3 CU's. Dat betekent dat er met 16 CU's icm het hogere tdp van 65W zeker GTX 1060 snelheden gehaald kunnen worden.
Voyarch 13 maart 2023 20:57
Hoe zit het dan met de koeling. Heb nu een legion 5 pro met een 5700H en die loopt al tegen de 90 graden aan met een max tdp van 45w.
B34tn1k 14 maart 2023 09:37
Volgens de eerste benchmarks vegen ze de vloer aan met Intel's HX processors.
7945HX knalt ver voorbij de 13980HX (ongeveer 50% sneller in multi) en staat bijna op gelijke hoogte met de 13900K desktop processor.
En dat met beter stroomverbruik en dus een langere batterij duur. AMD goed bezig!

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