AMD brengt Ryzen 7045HX-laptopprocessor met maximaal zestien Zen 4-cores uit

AMD heeft zijn Ryzen 7045HX-processors voor laptops uitgebracht. Het zijn de eerste laptop-cpu's van het bedrijf die zijn gebaseerd op chiplets en meer dan acht cores bevatten. AMD kondigde de cpu's begin dit jaar al aan, maar noemde toen geen concrete releasedatum.

AMD meldt dat laptop-oem's vanaf nu modellen met Ryzen 7045HX-processor leveren. De eerste daarvan zijn inmiddels ook verschenen in de Pricewatch. ASUS heeft enkele laptops met Ryzen 7045HX-chip, onder meer in de Zephyrus-serie. De goedkoopste daarvan beschikt over een Ryzen 9 7845HX met twaalf Zen 4-cores en kost momenteel Onbekend. Volgens AMD verschijnen er binnenkort ook laptops van onder meer Dell, Lenovo en MSI.

De Ryzen 7045HX-serie, die ook wel bekendstaat als Dragon Range, werd in januari al aangekondigd. Deze cpu's zijn gebaseerd op de Ryzen 7000-processors voor desktops. Het betreffen AMD's eerste laptop-cpu's die bestaan uit chiplets. De Ryzen 7045HX-chips worden geleverd met maximaal zestien cores en tot 64MB L3-cache. De cpu's zijn gebaseerd op de Zen 4-microarchitectuur en worden bij TSMC geproduceerd op 5nm.

AMD komt met vier verschillende Dragon Range-modellen, die worden geleverd met zes, acht, twaalf of zestien cores. Het topmodel in de serie betreft de Ryzen 9 7945HX, die volgens AMD gemiddeld tien procent beter presteert in games dan de nieuwe Core i9 13900HX-laptopprocessor van Intel. Er zijn echter nog geen onafhankelijke reviews van de cpu's verschenen. AMD zegt dat de eerste laptops met de processors deze maand worden verzonden naar reviewers.