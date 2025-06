16 echte cores in een laptop

Intel claimt je de meeste cores in een laptopprocessor te geven, maar daarbij gaat het wel om een mix van Performance- en Efficient-cores. AMD gaat met zijn nieuwste serie cpu's tot zestien cores, waarbij het volledig om volwaardige Zen 4-cores gaat. In deze review bekijk ik de eerste laptop met zo'n nieuwe Ryzen 9 7945HX-processor die ons testlab heeft bereikt, namelijk de ROG Strix Scar 17 (2023) G733.

Het is de laatste jaren gebruikelijk geworden dat AMD en Intel hun meest luxe laptopprocessors baseren op wat eigenlijk desktop-cpu's zijn. In feite gaat gewoon de heatspreader eraf en worden de kloksnelheden en spanningen wat lager ingesteld. Dat zagen we eerder dit voorjaar bij Intels HX-serie, waarvan we de i9-13950HX testten in de Razer Blade 18 en de i9-13980HX in de ASUS ROG Strix Scar 18, en is ook wat AMD heeft gedaan bij zijn Ryzen 7000HX-processors. Net als de Ryzen 7000-chips voor desktops, zijn de laptop-cpu's opgebouwd uit chiplets en beschikken ze over een simpele igpu.

Naast 'optimalisatie van het spanningsbereik', in feite onderklokken en -volten, heeft AMD de laptopprocessors ook enkele nieuwe powerstates voor het geheugen gegeven. Die zijn niet aanwezig op de desktopvarianten, maar moeten een 'significante' hoeveelheid stroom besparen wanneer de laptop op de accu werkt. Overigens zijn deze laptopversies volgens AMD niet vatbaar voor het probleem waardoor Ryzen 7000-cpu's konden 'ontploffen'.

Model Cores/Threads Kloksnelheid Gpu L3-cache Tdp Ryzen 9 7945HX 16C./32T Standaard: 2,5GHz

Boost: 5,4GHz RDNA2,

2 CU's 64MB 55W Ryzen 9 7845HX 12C/24T Standaard: 3,0GHz

Boost: 5,2GHz RDNA2,

2 CU's 64MB 55W Ryzen 7 7745HX 8C/16T Standaard: 3,6GHz

Boost: 5,1GHz RDNA2,

2 CU's 32MB 55W Ryzen 5 7645HX 6C/12T Standaard: 4,0GHz

Boost: 5,0GHz RDNA2,

2 CU's 32MB 55W

De Ryzen 7000HX-line-up, waarvan topmodel 7945HX in deze laptop zit

ASUS heeft het topmodel uit die serie, de 16-core-Ryzen 9 7945HX, in de vernieuwde editie van de ROG Strix Scar 17-laptop geplaatst. Die lijkt op het eerste gezicht behoorlijk op de gelijknamige 17"-laptop die we vorig jaar reviewden, toen nog met een Intel Alder lake-cpu en een RTX 3000-gpu. Nu zit er een RTX 4080 of RTX 4090 in, waarover verderop meer.

Hoewel de grotendeels plastic body met aluminium bovenklep nog goed herkenbaar is, heeft ASUS enkele tweaks doorgevoerd. Het semitransparante gedeelte van de toetsenbordcover is ingeruild voor zwart plastic met een matte coating en ook de opening voor een ROG Keystone om usersettings af te wisselen, is verdwenen. Dat geeft de laptop een wat strakker, misschien zelfs zakelijker uiterlijk. Wie zijn laptop ook wil gebruiken om vanuit huis op te werken, zal ook blij zijn om te vernemen dat ASUS eindelijk weer een plekje voor een webcam heeft gevonden. Die zit netjes bovenin en biedt een weinig spannende 720p-beeldkwaliteit, maar dit bekritiseerde relikwie uit het precoronatijdperk is in elk geval opgelost.

Het merendeel van de aansluitingen zit achterop. Tussen de grote ventilatieopeningen aan weerszijden zitten twee USB-C-poorten, helaas beperkt tot 10Gbit/s, een HDMI 2.1-poort en een 2,5Gbit-ethernetaansluiting. Aan de linkerkant van de laptop kom je nog twee USB-A-poorten (5Gbit/s) en een headphonejack tegen. Al met al vind ik het aansluitingengamma van deze laptop best karig, zeker als het om de geboden snelheden gaat, wat voor een deel veroorzaakt zal zijn door de gekozen processor. De Ryzen 7000-desktopchips hebben immers geen ingebouwde USB4-ondersteuning, terwijl de 'echte' laptopchips met maximaal acht cores dat tegenwoordig wel hebben.

Aan het toetsenbord en touchpad lijkt weinig te zijn veranderd, wat naar onze mening geen schande is. Het touchpad is lekker groot en het toetsenbord, inclusief numpad, tikt lekker met voldoende travel. Vanzelfsprekend is het voorzien van rgb-verlichting, net als de voorzijde van de laptop. Die kun je naar wens afstellen via de meegeleverde software. De laptop beschikt nog altijd niet over een mogelijkheid voor biometrische authenticatie, zoals een Windows Hello-webcam of een vingerafdruklezer, waardoor je bent aangewezen op een ouderwetse pincode of wachtwoord.