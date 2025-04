Laptop voor de desktopgebruiker

Het zal je misschien ontgaan zijn, maar afgelopen januari gebeurde er iets opvallends in laptopland. En dan bedoel ik niet de aankondiging van de laptopprocessors van Intel met 24 cores, of de RTX 4090. Ja, die waren ook belangrijk, maar er kwam ook ineens een nieuw schermformaat bij: 18 inch. Acer, ASUS, Alienware en Razer kwamen allemaal met gamelaptops met 18"-scherm. De Acer, Alienware en Razer laten nog even op zich wachten, maar ASUS kon ons de ROG Strix SCAR18 al wel opsturen. Het is het topmodel, met een Core i9-13980HX-processor en RTX 4090-videokaart en er hangt een prijskaartje van 4400 euro aan, 100 euro goedkoper dan de Medion X40 die we onlangs testten.

Dus, om de review van deze laptop maar bij zijn unique selling point te beginnen: het 18"-scherm. Dat is een flinke jongen en je ziet in een oogopslag dat het nog een stukje groter is dan het vaker gebruikte 17,3"-formaat. Dat komt ook wel door de laptop zelf. ASUS heeft de schermranden smal proberen te houden, maar het blijft een dikkerdje, dus de onderste schermrand zit al op 5,5cm boven je tafelblad. Het scherm zelf heeft een 16:10-verhouding en als je een conventioneel 16:9-laptopscherm gewend bent, valt op dat deze iets hoger is. Ondanks de smalle randen prijkt er een camera in de bovenste schermrand en dat is fijn, want ASUS heeft de camera op gamelaptops in het verleden dikwijls helemaal weggelaten.

Die camera heeft een resolutie van 1280x720 pixels en dat is voor 2023-standaarden acceptabel, maar ook niet meer dan dat. De meeste fabrikanten kiezen voor camera's met een hogere resolutie en je ziet er ook steeds meer die gebruikt kunnen worden voor gezichtsherkenning. Dat zit er bij de SCAR 18 helaas niet op en ook een vingerafdrukscanner ontbreekt. Helemaal geen biometrische inlogmethode kunnen gebruiken en als een spreekwoordelijke peasant je wachtwoord of pincode intypen, is toch niet helemaal wat je verwacht bij een laptop van 4400 euro.

Ter vergelijking: een 13,3"-laptop naast de 18"-SCAR 18

Wat je wel krijgt, is een helverlichte, stevig aanvoelende behuizing. De achterkant van het scherm van de SCAR 18 is van metaal gemaakt, terwijl de rest van de behuizing van kunststof is. Volledig metaal had misschien een meer premiumuitstraling gegeven, maar met het plastic is weinig mis. Rondom het toetsenbord is het glad, maar het voelt niet goedkoop aan. Rondom de behuizing is het plastic halfdoorzichtig gemaakt en voor en achter rijkelijk voorzien van RGB-leds, die je in alle kleuren van de regenboog kunt laten knipperen, 'ademen' of op de muziek mee kunt laten verspringen. Mocht je geen zin hebben in die hele santenkraam, dan kan het natuurlijk ook gewoon uit.

De RGB-strip aan de achterkant versiert het bijna 32cm brede rooster waaruit de laptop zijn warme lucht blaast. Daarmee wordt ineens duidelijk dat er wel heel serieuze hardware in de laptop gemonteerd zit. De keuze voor die brede uitstroomopening betekent ook dat er geen aansluitingen aan de achterkant zitten. Dat is zeker bij een grote laptop die vaak op dezelfde plek staat wel handig, want de aansluitingen die je toch niet vaak loshaalt, zoals HDMI, stroom en ethernet, zitten dan lekker uit het zicht.

Nu tref je die allemaal aan de linkerkant aan samen met twee USB-C-aansluitingen, waarvan er een Thunderbolt ondersteunt. Aan de rechterkant zitten nog twee 'gewone' USB-aansluitingen, met een maximale overdrachtssnelheid van 10Gbit/s.

Normaal gesproken zeggen we niet zo veel over de onderkant van de laptop, maar bij de SCAR 18 is dat een waar spektakel. ASUS heeft er nog wat letters in geprobeerd te verwerken (GROL?) en verder de onderkant rijkelijk geperforeerd. Dat is nodig, omdat het systeem van drie ventilators is voorzien, die allemaal frisse lucht moeten kunnen aanzuigen. Aan de onderkant zitten ook de speakers; het grote 18"-chassis draagt bij aan de geluidskwaliteit. De speakertjes produceren wat meer volume dan een doorsnee laptop van een kleiner formaat en vooral meer lage tonen.

Foto onderkant via notebookcheck

Tot slot nog even het toetsenbord en de touchpad, vooral die laatste werkt erg fijn. De grote behuizing biedt veel ruimte voor de touchpad en je kunt daardoor lekker swipen, wijzen en tikken. Het oppervlak is van glas gemaakt, zoals dat op vrijwel alle high-end laptops het geval is. Het toetsenbord heeft een wat zware aanslag, maar nadat je daaraan gewend bent, tikt het voor een laptoptoetsenbord prima. De toetsen hebben een lange travel en de keycaps vormen een klein kuiltje, zodat je vinger makkelijk naar het midden van de toets glijdt.