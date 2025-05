Wccftech: Nvidia werkt aan GeForce RTX 4090-gpu voor laptop met tot 200W-tgp

Nvidia werkt volgens meerdere bronnen aan laptopvarianten van de GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 en RTX 4060, waarbij de 4090 een tgp van tussen de 150 en 200 watt zou krijgen. De RTX 40-laptopserie videokaarten wordt naar verluidt tijdens CES 2023 aangekondigd.

Het vlaggenschip van de reeks is volgens Wccftech de GeForce RTX 4090 met 16GB ram, die gebruikmaakt van de AD103 Ada Lovelace-gpu. Bij de basisklokfrequentie van 1590MHz zou de laptopvideokaart een tgp van 150 watt hebben, terwijl dit bij de boostklok van 2040MHz zou oplopen tot 175W. Het medium spreekt daarnaast over een Dynamic Boost waarbij de tgp oploopt tot 200 watt.

Verder zou het merk werken aan andere laptop-gpu's in de RTX 40-serie. Er wordt gesproken over een RTX 4080 met 12GB ram en een RTX 4070 en 4060 met 8GB ram. Ook deze uitvoeringen zouden met Dynamic Boost vrij veel vermogen vereisen.

Het is overigens niet aannemelijk dat de twee laatstgenoemde varianten al tijdens CES 2023, die op 5 januari begint, worden aangekondigd, aangezien de reguliere 4070 en 4060 voor desktops nog niet zijn aangekondigd. Wccftech noemt zelfs een RTX 4050, maar tot dusver hebben officieuze bronnen zoals een per ongeluk gepubliceerde productpagina van een retailer hier niets over gezegd.