Achttien inch is het nieuwe formaat dat je dit jaar bij gamelaptops ziet. Ik testte eerder de ASUS SCAR 18 en nu is het de beurt aan de Razer Blade 18. De Blade 18 lijkt in grote lijnen op het model van ASUS. Er zit hetzelfde 18"-paneel in, samen met een Intel HX-processor van de dertiende generatie, maar de Blade is voorzien van een RTX 4080-videokaart. Dat is de videokaart waarvan ik bij de review van de eerste laptop van deze generatie verwachtte dat hij de meeste waar voor zijn geld zou gaan bieden. Klopt dat?

Om met de buitenkant van de laptop te beginnen: die is heel herkenbaar ‘Razer’. Je hoort vaak dat de laptops van Razer op die van Apple lijken, en dat is logisch, want de ontwerpfilosofie van beide bedrijven is soortgelijk. Ze bouwen beide graag laptops met een metalen behuizing en een minimalistisch uiterlijk. Het strakke uiterlijk kan echter niet verbergen dat dit een flinke 18"-laptop is. De hele behuizing is van metaal gemaakt en het geheel weegt iets meer dan drie kilogram, dus het is niet echt een apparaat om mee te nemen. Het geheel is netjes afgewerkt; je ziet geen slecht sluitende naden en het scherm klapt mooi gedempt dicht, waarna het magnetisch in die positie blijft. Je ziet geen opvallende roosters voor de koeling van de pittige hardware; ook dat hoort bij het minimalistische design.

Razer vindt verder, net als Apple, dat numerieke toetsenblokjes niet op laptops thuishoren. Dat levert een mooi gecentreerd toetsenbord op, en behoorlijk veel ruimte aan de zijkant. Daar is de behuizing geperforeerd en je zou verwachten dat op die plek flinke speakers zitten. Dat valt enigszins tegen. Ze produceren een behoorlijk volume, maar klinken net zo schel als de speakers van laptops van vijfhonderd euro. Nu kun je over het algemeen niet veel verwachten van laptopspeakers, maar sommige high-end laptops, zoals de Apple MacBook Pro, weten lage tonen aardig te reproduceren. Dat lukt de Blade 18 niet.

Van het toetsenbord ben ik ook niet echt onder de indruk. De achtergrondverlichting kun je in verschillende patronen en kleuren laten knipperen en het geheel ziet er heel strak uit, maar echt lekker typt het niet. Dat komt doordat de metalen behuizing, zoals bij vrijwel alle laptops, rondom de toetsen doorloopt, terwijl de toetsen niet ver 'uitsteken'. Als je een toets indrukt en je raakt hem niet recht van boven maar een beetje aan de zijkant, dan raak je bij het indrukken het metaal van de behuizing. Dat is bij andere laptops niet zo.

Als je naar de touchpad kijkt, zie je ook wel overeenkomsten met Apple-laptops. De touchpad is groot en heeft een glazen oppervlak. Dat werkt erg fijn. Het kost weinig moeite om multitouchbewegingen te maken en ze worden netjes geregistreerd. Net als de mooi afgewerkte behuizing geeft de touchpad de indruk dat er goed over het ontwerp is nagedacht, en dat Razer voor high-end onderdelen heeft gekozen. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de webcam. Dat is geen simpele hd- of full hd-camera, maar een exemplaar met een resolutie van 2560x1440 pixels. De camera is bovendien voorzien van infraroodleds, zodat je met behulp van gezichtsherkenning kunt inloggen.

Afhankelijk van de manier waarop je deze laptop gebruikt, kan de plaatsing van de poorten een nadeel van het mooie ontwerp zijn. Een 18"-laptop nodigt niet uit om hem vaak mee te nemen; vermoedelijk zullen laptops van dit formaat vaak op dezelfde plek staan, en dan is het makkelijk als de meeste aansluitingen achterop zitten zodat de kabels uit het zicht zijn. Bij de Blade is daar geen ruimte voor, omdat het scherm als het water 'achter' de behuizing is geplaatst, in plaats van 'erop'. De aansluitingen zitten daarom allemaal aan de linker- en rechterzijkant.

Op de aansluitingen zelf is niets aan te merken. Links zit, naast de stroomaansluiting, een 2,5Gbit-ethernetaansluiting, twee maal 'gewoon' USB op maximaal 10Gbit/s en een Thunderbolt 4-aansluiting. Die aansluiting kun je ook gebruiken om de laptop op te laden, met maximaal 100W. Dat is niet genoeg om de bijgeleverde 330W-adapter te vervangen, maar het is handig om de laptop te kunnen laden als je de bijgeleverde lader niet bij de hand hebt.

Rechts zit een HDMI 2.1-aansluiting en nog een USB-C- en USB-A-aansluiting, die beide op 10Gbit/s werken. Tot slot heeft Razer een kaartlezer - die bij veel concurrenten is wegbezuinigd - ingebouwd.