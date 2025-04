Valve vraagt handelsmerk aan voor 'CS2', vermoedelijk Counter-Strike 2

Valve heeft een handelsmerk aangevraagd voor de term 'CS2'. De afgelopen weken doen meer signalen de ronde dat Valve werkt aan Counter-Strike 2, of op zijn minst Counter-Strike: Global Offensive in de Source 2-engine, en dit is een van de signalen daarvan vanuit Valve zelf.

Valve heeft handelsmerken aangevraagd bij de US Patent & Trademark Office voor 'CS2' in twee vormen. Een als een gamingsoftware en een als gamingdienst. De aanvragen werden ontdekt door Twittergebruiker @aquaismissing. Iets als een officiële bevestiging of aankondiging vanuit Valve zelf over een nieuw deel in de populaire multiplayershooterserie, is er op dit moment niet.

De afgelopen weken gaan er meerdere berichten rond over Counter-Strike 2. Een gamejournalist kwam met het bericht dat de game er deze maand nog aankomt op basis van meerdere van zijn bronnen. Daarnaast zijn er verwijzingen te vinden naar CS2 in een Nvidia-driver en in de Steam-backend.

Het is niet helemaal duidelijk of dit een volledig nieuwe game zou zijn of dezelfde content in een nieuwe versie van Valves Source-engine. Gezien de bestaande, grote markt voor competities en skins in CS:GO, valt er veel te zeggen voor zo veel mogelijk interoptabiliteit tussen bestaande en nieuwe versies van Counter-Strike.