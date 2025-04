FBI heeft beheerder van hackerforum BreachForums gearresteerd

De FBI heeft vorige week de eigenaar en administrator van BreachForums gearresteerd in de staat New York, zo getuigt de dienst in een Amerikaanse rechtszaal. De man zou bekend hebben wie hij is en wat hij doet.

Dat schrijft onder andere The Register, die rechtbankdocumenten online heeft gezet. De man, met de naam Conor Brian Fitzpatrick en de alias pompompurin, heeft te maken met een enkele aanklacht van conspiracy to commit access device fraud. Hij is momenteel weer op vrije voeten nadat zijn ouders een borgsom van 300.000 dollar hebben betaald.

BreachForums wordt gezien als de spirituele opvolger van RaidForums. Daar werden regelmatig bestanden met persoonsgegevens gedeeld of te koop aangeboden, die bijvoorbeeld door scrapen of met hacks waren verzameld. RaidForums werd in april 2022 offline gehaald door een samenwerking tussen de FBI, Europol en andere partijen. The Register schreef toen dat de populariteit van BreachForums na het neerhalen van RaidForums een vlucht nam.

Pompompurin is niet alleen de beheerder van de website, maar is zelf ook actief als hacker. In 2021 bekende hij aan Krebs On Security dat hij het domein en e-mailsysteem van de FBI heeft gebruikt om een hoax via e-mail te verspreiden.

Bloomberg schrijft dat een lokale krant vermeldde dat pompompurin in 2021 de middelbare school afmaakte. Volgens de rechtbankdocumenten is hij geboren in 2002 en zou hij dit jaar dus 21 worden.