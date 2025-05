Politie mailt duizenden Nederlandse gebruikers van RaidForums met waarschuwing

De Nederlandse politie heeft duizenden gebruikers van het offline gehaalde RaidForums benaderd. Die Nederlandse gebruikers kregen een waarschuwing per e-mail, maar daarin wordt hen geen specifieke overtreding ten laste gelegd.

Het is niet bekend hoeveel gebruikers de politie heeft gemaild. De politie noemt 'enkele duizenden' gebruikers, maar het is niet duidelijk of die allemaal benaderd zijn. "Zij konden gebruikmaken van de tientallen miljoenen persoonsgegevens en pornografisch materiaal die door de aangehouden verdachten zijn buitgemaakt", schrijft de politie. De e-mails, die Tweakers heeft ingezien nadat verschillende gebruikers die stuurden, werden verstuurd door de eenheid Oost-Nederland. Het gaat om gebruikers van RaidForums, een forum dat precies een jaar geleden offline werd gehaald. Dat gebeurde door de Amerikaanse FBI en een combinatie van politiediensten via Europol.

De mails fungeren als een waarschuwing aan gebruikers. "Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat jouw identiteit gelinkt is aan een gebruikersaccount van RaidForums", schrijft de politie. "De Nederlandse Politie verzoekt dringend om te stoppen met het deelnemen aan online activiteiten waarin je het risico loopt de wet te overtreden. Verwijder illegale software of datasets die verkregen zijn via RaidForums of andere soortgelijke sites."

In het bericht worden de gebruikers niet individueel aangesproken of als verdachte aangemerkt. De politie waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van het gebruik van de gegevens, zoals een mogelijke veroordeling en een daaropvolgend strafblad, maar dat zijn algemene waarschuwingen. Naast het versturen van het bericht zijn er 'honderden brieven verstuurd en een tiental stopgesprekken gevoerd'. In dat laatste geval gaat de politie langs bij een gebruiker, ook zonder die officieel te veroordelen of als verdachte aan te merken. Die gesprekken vinden plaats met minderjarigen.

RaidForums was een forum waarop gestolen informatie werd verkocht. Op de site waren onder andere persoonsgegevens te vinden, maar ook gestolen pornografisch materiaal. De politie zegt 'mogelijke afnemers uit de anonimiteit te halen'. "Je wordt gezien", schrijft de politie.