BreachForums-admin opnieuw gearresteerd voor gebruik van onbewaakte pc en vpn

De eigenaar en administrator van hackerforum BreachForums is opnieuw gearresteerd, omdat hij de voorwaarden voor zijn voorlopige vrijlating heeft geschonden. Zo zou hij een onbewaakte computer en een vpn hebben gebruikt. De man was sinds maart op vrije voeten nadat zijn ouders een borgsom van 300.000 dollar hadden betaald.

Als onderdeel van zijn voorlopige vrijlating mocht de 21-jarige man, met de naam Conor Brian Fitzpatrick en het alias pompompurin, onder meer niet gebruikmaken van een vpn-dienst en een computer zonder actieve monitoringsoftware. Onder meer The Register schrijft op basis van rechtbankdocumenten dat hij eerder deze maand opnieuw is gearresteerd omdat hij beide voorwaarden heeft geschonden. Hij moet nu in hechtenis blijven tot hij voor het hof is verschenen, zowel voor het schenden van de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating, als voor zijn eerdere aanklachten.

Fitzpatrick werd in maart 2023 gearresteerd wegens een enkele aanklacht van conspiracy to commit access device fraud. Hij zou meteen toegegeven hebben dat hij pompompurin is, en bekende in juli schuld aan drie verschillende aanklachten. Naast de eerdergenoemde ging het om access device fraud en bezit van beelden van kindermisbruik.

Hij en zijn team zouden met BreachForums circa 698.714 dollar hebben buitgemaakt, en daarbovenop een niet nader genoemd bedrag aan cryptovaluta. Op zijn twee access device fraud-aanklachten staat een maximale gevangenisstraf van tien jaar en een boete van 250.000 dollar. Voor het bezit van kindermisbruikmateriaal riskeert de man een celstraf van maximaal twintig jaar en nog eens 250.000 dollar boete. De veroordeling staat gepland voor later deze maand.

BreachForums wordt gezien als de spirituele opvolger van RaidForums. Daar werden regelmatig bestanden met persoonsgegevens gedeeld of te koop aangeboden, die bijvoorbeeld door scrapen of met hacks waren verzameld. RaidForums werd in april 2022 offline gehaald door een samenwerking tussen de FBI, Europol en andere partijen. BreachForums werd afgelopen maart na de arrestatie van Fitzpatrick uit de lucht gehaald, maar werd later onder een andere domeinnaam heropend door een eerdere admin van het hackerforum.