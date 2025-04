ASRock introduceert 27”-lcd-gamingmonitoren met 400Hz- en 520Hz-refreshrate

ASRock zal twee nieuwe 27”-lcd-gamingmonitoren aankondigen. De PG27QFW2A heeft een verversingssnelheid van 400Hz en een resolutie van 2560x1440 pixels. De PG27FFX2A komt met een verversingssnelheid van 520Hz. Het is niet duidelijk wat de resolutie van deze monitor is.

Volgens de redacties van VideoCardz en van Pcgamer.com zou de PG27FFX2A over een resolutie van 1080p beschikken. Dit is echter nog niet bevestigd door ASRock. Het bedrijf heeft een persbericht gepubliceerd, maar dat is op moment van schrijven niet leesbaar via de ASRock-website. Het is niet duidelijk wanneer ASRock de monitoren precies op de markt zal brengen en hoeveel de toestellen moeten kosten.

ASRock zou ook twee oledschermen aankondigen. Volgens de redactie van Pcgamer.com betreft het een 27”- en een 34”-oledpaneel. De PGO27QFS2A zou een 27”-monitor zijn met een verversingssnelheid van 240Hz en een resolutie van 2560x1440 pixels. De PGO34QRT2A zou een 32”-scherm zijn en zou ook een 240Hz-refreshrate meekrijgen. De resolutie van deze monitor zou 3440x1440 pixels bedragen. Het is niet duidelijk wanneer deze schermen op de markt zullen verschijnen en wat de kostprijs zal zijn.

Update, 07/01 om 09.35 uur: Het artikel bevatte informatie die verkeerd was overgenomen. ASRock zou namelijk twee lcd-schermen aankondigen, waarvan een met een verversingssnelheid van 400Hz en een andere met een refreshrate van 500Hz. Voorheen stond er dat het om oledmonitoren ging, maar dat was fout. Het gaat volgens Pcgamer.com om lcd-monitoren. In de tweede alinea is er meer gebruikgemaakt van de voorwaardelijke wijs. Met dank aan Jeroenneman.