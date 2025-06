ASRock lijkt prestaties en specs Intel Raptor Lake-refresh te hebben onthuld

ASRock China heeft in een ondertussen verwijderde Weibo-post verschillende vermoedelijke specificaties en prestaties van de Intel Raptor Lake-refresh onthuld. Vooralsnog waren er geen officiële indicaties van de prestaties van de komende processorreeks.

Een vertaalde versie van de Weibo-post van ASRock.

Bron: ASRock China

Volgens de moederbordfabrikant krijgen 600- en 700-serie moederborden nog een biosupdate voor de Raptor Lake-refreshprocessor, wat betekent dat moederborden voor de twaalfde generatie Intel-processors nog een subgeneratie meekunnen. Verder moeten de betreffende processors volgens ASRock DDR5-6400-ondersteuning krijgen, maar aangezien ook 600- en 700-serie moederborden nog ondersteund worden, blijft DDR4-ondersteuning ook van toepassing. De huidige Raptor Lake-cpu's ondersteunen DDR5-snelheden tot 5600MT/s voor één dimm per geheugenkanaal.

Het merk vermeldt daarnaast nog een prestatie-indicatie: een prestatiewinst van vier tot acht procent, waarbij is gekeken naar één core en is vergeleken met de reguliere Raptor Lake-generatie. De multicoreprestatie zou met acht tot vijftien procent verbeteren. Dergelijke relatief kleine prestatieverbeteringen zijn te verwachten bij een refresh, al benadrukt VideoCardz dat het niet helemaal duidelijk is hoe ASRock aan deze cijfers is gekomen. Het Chinese account van de fabrikant post volgens de website vaker officieuze gegevens.

ASRock zegt in de verwijderde post dat Intel de Raptor Lake-refresh in oktober op de markt brengt, wat al door verschillende bronnen gesuggereerd werd. De 14th Gen Core-cpu's worden naar verwachting tijdens het Intel Innovation-evenement op 19 september aangekondigd.