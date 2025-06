Gerucht: Intel werkt aan budget-cpu met nieuwe merknaam 'Intel 300'

Intel werkt naar verluidt aan een processor met de naam Intel 300. Het zou om een opvolger van de Pentium Gold G7400 van begin 2022 gaan en krijgt net als die budget-cpu twee prestatiecores met vier threads. Intel heeft de nieuwe serie cpu's vooralsnog niet officieel bevestigd.

De 14th Gen Intel 300 uit de Raptor Lake-refresh-generatie krijgt volgens leaker chi11eddog een kloksnelheid van 3,9GHz en een tdp van 46 watt. De Pentium Gold G7400 had naast dezelfde coreconfiguratie eenzelfde tdp maar een iets lagere kloksnelheid van 3,7GHz. De Intel 300 zou volgens de bron wederom 6MB aan L3-cachegeheugen krijgen. Naar verwachting wordt de processor dit kwartaal aangekondigd.

Mocht de naam van de processor inderdaad kloppen, dan zou het voor het eerst sinds de jaren 80 zijn dat Intel geen prefix of extra letters in de processornaam gebruikt, maar alleen cijfers. De afgelopen decennia vielen processors van het merk in principe namelijk altijd onder de Core-, Pentium-, Celeron-, Xeon- of Processor-serie. Eerder dit jaar kondigde Intel overigens wel al een naamsverandering van de Core-serie aan, waarbij de 'i' uit de productnamen gaat verdwijnen.

14th Gen "Intel 300" processor will be out in Q3 2023.

Specs: 2 cores (2P+0E)/4 threads, 6MB L3 cache, P-core base frequency 3.9GHz, 46W.



"Intel 300", the new naming convention, is the successor to Pentium Gold G7400.