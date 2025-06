ASRock-registratie bevestigt komst van Radeon RX 7700 XT met 12GB vram

ASRock bevestigt in een nieuwe registratie bij de Euraziatische Economische Commissie dat het werkt aan twee Radeon-desktop-gpu's. Daarin is te zien dat het bedrijf later een RX 7800 XT uitbrengt met 16GB geheugen, net als een RX 7700 XT met 12GB.

De grafische kaarten zijn te zien in een EEC-registratie. ASRock heeft bij die instantie een handvol gpu's geregistreerd, waaronder de Radeon RX 7800 XT binnen de Steel Legend- en de Challenger-reeks. Ook werkt ASRock aan drie RX 7700 XT-gpu's. Twee daarvan vallen in dezelfde SL- en CL-reeks. Daarnaast werkt het bedrijf aan een Phantom Gaming-gpu.

In de registratie is te zien dat de RX 7800 XT-modellen beide met 16GB geheugen beschikbaar komen. De RX 7700 XT's krijgen 12GB geheugen. Het is niet de eerste keer dat de RX 7800 XT van ASRock al online verschijnt. In juni verscheen er ook al een listing bij de Aziatische toezichthouder waaruit bleek dat de kaart een 256bit-geheugenbus krijgt, op basis van het nu opnieuw bevestigde 16GB vram aan boord. Daaruit is ook op te maken dat de gpu een Navi 32-gpu krijgt. PowerColor zette eerder ook al vroegtijdig een RX 7800 XT-productpagina online. De kaarten komen naar verwachting later dit jaar uit, maar ASRock heeft ze nog niet officieel aangekondigd.