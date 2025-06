PowerColor zette per ongeluk productpagina onaangekondigde RX 7800 XT online

PowerColor heeft, vermoedelijk per ongeluk, de productpagina van de Radeon RX 7800 XT Red Devil tijdelijk online gezet. Ervan uitgaande dat de informatie klopt, zijn alle specificaties van de vooralsnog onaangekondigde komende videokaart van AMD nu al bekend.

De PowerColor Radeon RX 7800 XT Red Devil krijgt volgens de productpagina, die ondertussen weer offline is gehaald, 16GB GGR6-geheugen en een geheugenkloksnelheid van 18Gbit/s over een 256bit-bus. Er is naar verluidt 64MB Infinity Cache aanwezig, zoals al eerder gesuggereerd werd. De gpu zelf krijgt een 2255MHz-klokfrequentie en een 2565MHz-boostclock. Er zijn 3840 streamprocessors verdeeld over 60 CU's aanwezig. Naar verwachting komt AMD pas in september met de aankondiging van de betreffende videokaart.

De enige specificatie die niet op de PowerColor-productpagina te zien was, is de tbp . Het bedrijf vermeldt dat een 800W-psu aangeraden wordt, wat wijst op een vermoedelijke tdp van rond de 260 tot 300W. Ook valt op dat er een Navi 32-gpu vermeld wordt. Deze gpu is vooralsnog niet door AMD aangekondigd, maar werd al eerder in documenten van een toezichthouder gespot. Er wordt gesproken over vier memory cache-dies, iets wat RedGamingTech eerder vermeldde.

De RX 7800 XT is in theorie de opvolger van de RX 6800 XT maar heeft in elk geval wat de vram betreft veel overeenkomsten met de onlangs aangekondigde Radeon RX 7900 GRE, die voor grofweg 715 euro uitgebracht moet gaan worden voor oem-systeembouwers. Verder gaat de RX 7800 XT er op papier vergeleken met de RX 6800 XT uit 2020 op sommige vlakken niet op vooruit en soms zelfs op achteruit. Zo heeft de kaart de helft van de Inifnity Cache en minder streamprocessors en CU's. De geheugenbandbreedte wordt wel iets hoger.

Videokaart Radeon RX 6800 XT Radeon RX 7900 GRE Radeon RX 7800 XT* Gpu Navi 21, RDNA 2 Navi 31, RDNA 3 Navi 32, RNDA 3 Compute-units 72 80 60 Streamprocessors 4608 5120 3840 Boostclock 2250MHz 2245MHz 2565MHz Geheugen 16GB GDDR6 16GB GDDR6 16GB GDDR6 Geheugenbus 256bit 256bit 256bit Geheugenbandbreedte 512GB/s 576GB/s 576GB/s Infinity Cache 128MB 64MB 64MB Tbp 300W 260W Onbekend Releasedatum November 2020 Juli 2023 Onbekend

* De informatie van de RX 7800 XT is op basis van de gelijknamige Red Devil-variant van PowerColor, al is nog niet bevestigd dat de specificaties op de productpagina kloppen.

Bron: PowerColor, via VideoCardz

Update, 12.35 uur: Er werd oorsponkelijk foutief vergeleken met de 6600 XT, terwijl dit de 6800 XT had moeten zijn. De tabel en het artikel zijn daarop aangepast.