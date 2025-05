Vermeende specificaties AMD Radeon RX 7800 XT en RX 7700 XT verschijnen online

YouTube-gebruiker RedGamingTech heeft de vermeende specificaties van AMD's onaangekondigde Radeon RX 7700 XT en 7800 XT gedeeld. De youtuber deelt ook specificaties van een Radeon RX 7800 XTX, maar de release daarvan zou 'waarschijnlijk' geschrapt worden.

RedGamingTech deelde de specificaties in een recente video, merkte ook techwebsite OC3D op. Volgens RedGamingTech krijgt de Radeon RX 7800 XT een Navi 32-gpu met 60 compute-units. De videokaart zou daarnaast 16GB GDDR6-geheugen op een 256bit-geheugenbus krijgen, naast vier mcd-chiplets voor in totaal 64MB Infinity Cache. De youtuber spreekt over een tbp van 285W. De prestaties van de RX 7800 XT zouden 'dicht bij' die van de Radeon RX 6950XT en iets onder die van de Nvidia GeForce RTX 4070 Ti liggen.

Bron: RedGamingTech

De Radeon RX 7700 XT wordt een lager gepositioneerde desktopvideokaart met een Navi 32-gpu. De videokaart zou daarmee beschikken over 54 CU's en 12GB geheugen op een smallere geheugenbus van 192bit. De videokaart zou ook beschikken over drie extra chiplets voor 48MB Infinity Cache. De videokaart krijgt volgens RGT een 225W-tbp en zou concurreren met de onuitgebrachte GeForce RTX 4060 Ti, waarover ook al langer geruchten rondgaan.

De youtuber spreekt ook over een Radeon RX 7800 XTX. Die desktopvideokaart zou beschikken over een Navi 31-gpu, net als de huidige Radeon RX 7900 XT en XTX. De videokaart zou 70 CU's en 16GB GDDR6-geheugen op een 256bit-geheugenbus krijgen. Volgens de youtuber beschikt die videokaart over vier mcd-chiplets voor 64MB Infinity Cache. De tbp van dit model zou 300W bedragen en de videokaart zou concurreren met de RTX 4070 Ti. AMD zou de release van de Radeon RX 7800 XTX 'waarschijnlijk geschrapt hebben', zo zegt de youtuber.

AMD bracht zijn eerste Radeon RX 7000-desktopvideokaarten eind vorig jaar uit, in de vorm van de Radeon RX 7900 XT en XTX. Het bedrijf heeft nog geen details gedeeld over lager gepositioneerde videokaarten voor in pc's, hoewel het begin januari wel laptopvarianten aankondigde. AMD introduceerde recent ook een Radeon PRO W7000-serie voor workstations, waaronder een Radeon PRO W7800-variant die lijkt op de vermoedelijk geschrapte Radeon RX 7800 XTX.