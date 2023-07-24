Foto's tonen Sapphire Radeon RX 7900 non-XT met 16GB geheugen voor Chinese markt

Er zijn foto's en specificaties van een Radeon RX 7900 verschenen. De videokaart is in grote lijnen gelijk aan de bestaande Radeon RX 7900 XT, maar krijgt een geheugenchiplet minder en 16GB in plaats van 20GB GDDR6. De nieuwe kaart is bedoeld voor de Chinese markt.

Foto's van de Sapphire Radeon RX 7900 werden gepubliceerd door Twitter-gebruiker wxnod, merkte Tom's Hardware op. De videokaart krijgt onder meer 4GB minder geheugen dan de RX 7900 XT. Ook wordt een memory cache chiplet uitgeschakeld. Dergelijke mcd's bevatten een 64bit-geheugeninterface en Infinity Cache. Daarmee krijgt de Radeon RX 7900 een geheugenbus van 256bit en vermoedelijk 64MB Infinity Cache. De huidige Radeon RX 7900 XT heeft een 320bit-geheugenbus met 80MB cache, terwijl dat bij de RX 7900 XTX een 384bit-geheugenbus en 96MB Infinity Cache betreft.

De verdere specificaties lijken gelijk aan de Radeon RX 7900 XT. De nieuwe RX 7900 krijgt dezelfde Navi 31-gpu met 84 compute-units en daarmee 5376 streamingprocessors. Ook de kloksnelheden zijn ongewijzigd. De videokaart is vooralsnog alleen beschikbaar in China. Het is niet bekend of deze op termijn ook naar andere landen komt. Het is ook niet bekend hoe duur de videokaart is. De Radeon RX 7900 XT had bij introductie een adviesprijs van 899 dollar, maar is inmiddels voor minder verkrijgbaar.

Sapphire Radeon RX 7900 GRE via @wxnodSapphire Radeon RX 7900 GRE via @wxnodSapphire Radeon RX 7900 GRE via @wxnodSapphire Radeon RX 7900 GRE via @wxnod

De Sapphire Radeon RX 7900. Bron: @wxnod

Videokaart Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7900
Gpu Navi 31 (RDNA 3) Navi 31 (RDNA 3) Navi 31 (RDNA 3)
Compute-units 96 84 84
Boostclock 2500MHz 2400MHz 2400MHz
Geheugen 24GB GDDR6 20GB GDDR6 16GB GDDR6
Geheugenbus 384bit 320bit 256bit
Geheugensnelheid 20Gbit/s 20Gbit/s 20Gbit/s(?)
Geheugenbandbreedte 960GB/s 800GB/s 640GB/s(?)
Infinity cache 96MB 80MB 64MB(?)
Tdp 355W 315W ~300W
Releasedatum December 2022 December 2022 Juli 2023 (alleen China)

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 24-07-2023 14:43 14

24-07-2023 • 14:43

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Reacties (14)

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Tha Butch 24 juli 2023 15:11
dit klinkt als een potentieel interessante versie, afhankelijk van een evt prijsverschil.
899 dollar (810 euro) is vrij hoog, vooral omdat er nu al 7900XT varianten beschikbaar zijn voor € 820

[Reactie gewijzigd door Tha Butch op 24 juli 2024 14:25]

mvds @Tha Butch24 juli 2023 15:24
Die 899 dollar is dan ook de adviesprijs van de 7900XT en niet van deze nieuwe 7900 (dus zonder XT) kaart. Daarvan is er nog geen adviesprijs bekend
Tha Butch @mvds24 juli 2023 15:41
ik had het idd niet goed gelezen :+

dan ga ik wel ff in de gaten houden of die in nl ook beschikbaar komt en voor welke prijs
possenier 24 juli 2023 15:37
Kent iemand een deftige keten in China die deze verkoopt? Ik moet begin september terug naar Peking voor het werk, en indien de prijs goed is zou deze passen in mijn flightsim
tw_gotcha @possenier24 juli 2023 16:34
ik denk sowieso alleen online, dus het ligt eraan hoelang je er bent en of de online verkoper bij je hotel bezorgt?
Ludewig 24 juli 2023 15:32
Volgens 1 van de leakers is er hier niet alleen sprake van het uitschakelen van een MCD, maar is dit een chip die kleiner is, met minder pinnen. Dat zou dan met name bedoeld zijn om deze chip te kunnen gebruiken in laptops.
Techkeizer 24 juli 2023 15:16
Als deze max 700 euro kost dan is het een winnaar.
FrankoNL @Techkeizer24 juli 2023 15:27
Nou nee want nergens anders te krijgen dan China.
Astennu
@Techkeizer24 juli 2023 15:48
Er komt mogelijk ook een normale RX 7900 (dit is de RX7900 GE).
Die RX 7900 zou mogelijk nog wat minder actieve CU's hebben en 16GB over een 256Bit bus (dus ook 4 MCD's) maar wel een Navi 31 GCD waar gewoon veel meer van uit staat. Ik vraag me ook af hoeveel van die kaarten beschikbaar kopen want de RX 7900 XT heeft ook al een achtste deel uit staan. Volgens de geruchten krijgt die iets van 72 CU's dus staat er 1/4e van de die uit.
BlueBird022 24 juli 2023 15:00
3 verschillende 7900 versies dus ?
blahenazo @BlueBird02224 juli 2023 15:08
inderdaad de 7900 , 7900 XT , 7900 XTX (zie tabel)
Osiummaster @BlueBird02224 juli 2023 15:18
Net zoals de 4080 12GB nu de 4070TI heet, is de 7900XT niet bepaald zijn "900" naam waardig.
Een normale 7900 is al helemaal overbodig, Had beter de 7800 en 7800XT kunnen heten.
BlueBird022 @Osiummaster24 juli 2023 15:31
Ja, mee eens. Weinig vooruitgang tegenover 6000 serie kaarten.
D4rKy21 24 juli 2023 17:17
Fijn energie verbruik ook op die amd kaarten.

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