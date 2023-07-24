Foto's tonen Sapphire Radeon RX 7900 non-XT met 16GB geheugen voor Chinese markt

Er zijn foto's en specificaties van een Radeon RX 7900 verschenen. De videokaart is in grote lijnen gelijk aan de bestaande Radeon RX 7900 XT, maar krijgt een geheugenchiplet minder en 16GB in plaats van 20GB GDDR6. De nieuwe kaart is bedoeld voor de Chinese markt.

Foto's van de Sapphire Radeon RX 7900 werden gepubliceerd door Twitter-gebruiker wxnod, merkte Tom's Hardware op. De videokaart krijgt onder meer 4GB minder geheugen dan de RX 7900 XT. Ook wordt een memory cache chiplet uitgeschakeld. Dergelijke mcd's bevatten een 64bit-geheugeninterface en Infinity Cache. Daarmee krijgt de Radeon RX 7900 een geheugenbus van 256bit en vermoedelijk 64MB Infinity Cache. De huidige Radeon RX 7900 XT heeft een 320bit-geheugenbus met 80MB cache, terwijl dat bij de RX 7900 XTX een 384bit-geheugenbus en 96MB Infinity Cache betreft.

De verdere specificaties lijken gelijk aan de Radeon RX 7900 XT. De nieuwe RX 7900 krijgt dezelfde Navi 31-gpu met 84 compute-units en daarmee 5376 streamingprocessors. Ook de kloksnelheden zijn ongewijzigd. De videokaart is vooralsnog alleen beschikbaar in China. Het is niet bekend of deze op termijn ook naar andere landen komt. Het is ook niet bekend hoe duur de videokaart is. De Radeon RX 7900 XT had bij introductie een adviesprijs van 899 dollar, maar is inmiddels voor minder verkrijgbaar.

De Sapphire Radeon RX 7900. Bron: @wxnod