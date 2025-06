AMD bevestigt voor eind juni goedkopere Radeon 7000-kaarten uit te brengen

AMD heeft bevestigd voor eind juni goedkopere Radeon 7000-kaarten uit te brengen. Tot nu toe kwamen alleen de RX 7900 XT en XTX uit. Onlangs kwam al een gerucht naar buiten over een RX 7700 XT en 7800 XT.

AMD zegt in een bespreking van de kwartaalcijfers dat de leveringen van zijn grafische kaarten toenamen. "We zagen sterke verkopen van onze high-end Radeon 7900 XTX-gpu's in het eerste kwartaal, en we zijn op weg om onze RDNA 3-portfolio uit te breiden met het uitbrengen van nieuwe mainstream Radeon 7000-gpu's dit kwartaal."

Daarmee bevestigt AMD dat er dit kwartaal nieuwe gpu's aankomen. Daarover ging onlangs al een gerucht. De Radeon RX 7800 XT is een Navi 32-gpu met 60 compute-units. De videokaart zou daarnaast 16GB GDDR6-geheugen op een 256bit-geheugenbus krijgen, naast vier mcd-chiplets voor in totaal 64MB Infinity Cache. De tbp zou 285W zijn. De Radeon RX 7700 XT wordt een lager gepositioneerde desktopvideokaart met een Navi 32-gpu. De videokaart zou beschikken over 54 CU's en 12GB geheugen op een smallere geheugenbus van 192bit. De videokaart zou ook beschikken over drie extra chiplets voor 48MB Infinity Cache. De videokaart zou een 225W-tbp krijgen. De Radeon RX 7900-gpu's kwamen eind vorig jaar uit.

AMD draaide afgelopen kwartaal zijn eerste verlies sinds jaren. De omzet kwam uit op 5,4 miljard dollar, 9 procent minder dan een jaar geleden. Het netto-inkomen kwam uit op -145 miljoen euro, waar dat vorig jaar +786 miljoen euro was. Volgens het bedrijf zelf gaat het niet slecht. "We hebben het goed gedaan in het eerste kwartaal", zegt ceo Lisa Su. "We leveren beter dan verwachte omzet en betere kwartaalcijfers in een omgeving van gemengde vraag."