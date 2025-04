NYT: Amerikaanse Justitie voert antitrustonderzoek naar Apple uit

Het Amerikaanse ministerie van Justitie voert momenteel een antitrustonderzoek naar Apple uit. De DOJ zou willen nagaan of Apple concurrentie van andere bedrijven belemmert en het voor consumenten moeilijker maakt om over te stappen naar diensten van concurrenten.

Het Amerikaanse ministerie richt zich volgens The New York Times op minstens drie pijlers: de Apple Watch, iMessage en betaalsystemen. De DOJ zou willen nagaan waarom de Apple Watch 'beter' werkt met een iPhone dan met een Android-smartphone. Het ministerie zou zich ook de vraag stellen waarom Apple zijn iMessage-dienst afschermt van concurrenten en waarom het bedrijf geen andere betaalsystemen op zijn platformen toelaat buiten de eigen betaaldienst, Apple Pay.

Het onderzoek zou volgens bronnen al vergevorderd zijn, maar er zou nog geen beslissing genomen zijn wat betreft een eventueel vervolg. De New York Times meent dat de DOJ Apple zou kunnen aanklagen wegens antitrust-praktijken, maar dat is volgens de krant nog niet beslist. Zowel het ministerie als Apple zouden bovendien nog in onderling overleg zijn.

Eind vorig jaar raakte bekend dat de Amerikaanse Federal Trade Commission en het ministerie van Justitie een onderzoek hadden geopend naar de mogelijke dwarsboming van Beeper door Apple. Dankzij Beeper zouden Android-gebruikers ook berichten kunnen versturen via iMessage. Beeper kwam begin december in het nieuws omdat het iMessage had mogelijk gemaakt voor Android-toestellen, maar Apple nam maatregelen waardoor de dienst niet meer naar behoren kon werken zonder Apple ID.