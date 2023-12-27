'Japanse overheid werkt aan wet die monopolies grote techbedrijven moet breken'

De Japanse overheid zou aan een nieuwe wet werken waardoor techbedrijven als Apple en Google alternatieve appwinkels en betaalmethoden moeten toelaten op hun mobiele platforms. De overheid wil zo iets doen aan de dominante positie van sommige bedrijven.

De nieuwe wet zal zich volgens de Aziatische zakenkrant Nikkei Asia richten op appwinkels, betaalsystemen, zoekmachines, browsers en besturingssystemen. Hoe de bepalingen er precies uit zullen zien, is echter nog niet duidelijk. De zakenkrant schrijft wel dat als de wet in werking treedt, de Japanse handelscommissie erop zal toezien dat deze nageleefd wordt. De commissie zal dan ook boetes kunnen uitdelen die volgens Nikkei Asia ongeveer zes procent bedragen van de omzet die het bedrijf op dat moment via de verboden activiteiten heeft gegenereerd.

De wetgeving zou in 2024 naar het Japanse parlement gaan om daar in stemming te worden gebracht. Als de wet wordt aangenomen, beslist de overheid welke techbedrijven eraan moeten voldoen. Er zal volgens Nikkei Asia rekening worden gehouden met het aantal gebruikers van een platform en de behaalde verkoopcijfers van het techbedrijf in het Aziatische land.

Japan kwam eerder dit jaar al in het nieuws nadat de overheid had aangekondigd werk te willen maken van een wetsvoorstel waardoor Google en Apple alternatieve betaalsystemen en appwinkels moeten toelaten.