'Japanse overheid werkt aan wet die monopolies grote techbedrijven moet breken'

De Japanse overheid zou aan een nieuwe wet werken waardoor techbedrijven als Apple en Google alternatieve appwinkels en betaalmethoden moeten toelaten op hun mobiele platforms. De overheid wil zo iets doen aan de dominante positie van sommige bedrijven.

De nieuwe wet zal zich volgens de Aziatische zakenkrant Nikkei Asia richten op appwinkels, betaalsystemen, zoekmachines, browsers en besturingssystemen. Hoe de bepalingen er precies uit zullen zien, is echter nog niet duidelijk. De zakenkrant schrijft wel dat als de wet in werking treedt, de Japanse handelscommissie erop zal toezien dat deze nageleefd wordt. De commissie zal dan ook boetes kunnen uitdelen die volgens Nikkei Asia ongeveer zes procent bedragen van de omzet die het bedrijf op dat moment via de verboden activiteiten heeft gegenereerd.

De wetgeving zou in 2024 naar het Japanse parlement gaan om daar in stemming te worden gebracht. Als de wet wordt aangenomen, beslist de overheid welke techbedrijven eraan moeten voldoen. Er zal volgens Nikkei Asia rekening worden gehouden met het aantal gebruikers van een platform en de behaalde verkoopcijfers van het techbedrijf in het Aziatische land.

Japan kwam eerder dit jaar al in het nieuws nadat de overheid had aangekondigd werk te willen maken van een wetsvoorstel waardoor Google en Apple alternatieve betaalsystemen en appwinkels moeten toelaten.

Apple App Store
Apple App Store

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-12-2023 17:17 122

27-12-2023 • 17:17

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Reacties (122)

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TD-er 27 december 2023 18:15
Opvallend dat ze in Japan nu duidelijk de echt grote bedrijven aan willen pakken.
Eerder deze week ook al het schandaal met Daihatsu, waarmee ze duidelijk willen maken naar de rest van de wereld dat ze niet bang zijn om grote bedrijven aan te pakken, ondanks het grootse schandaal en het risico hun eigen economie een serieus grote klap toe te brengen.

Met deze actie lijken ze zich ook te willen onderscheiden van hun buurland, Zuid-Korea, wat een extreem abnormaal economisch systeem heeft waarin een paar bedrijven alles controleren.

En de onzekerheid van de situatie in Taiwan mbt. China geeft ze nu ook de gelegenheid om zich meer te profileren als een goede partner voor westerse bedrijven.

Zou me niets verbazen als we de komende tijd nog meer uit Japan zullen horen waarbij ze zich duidelijk willen profileren als ideale zakenpartner als het gaat om tech, normen en waarden, anti-corruptie en openheid.
Blokker_1999
@TD-er27 december 2023 19:28
Daihatsu zou ik nu niet direct een groot bedrijf noemen. Al jarenlang in de basis onderdeel van Toyota aangezien zij in 1998 51% in het bedrijf hebben gekocht, toevallig ook het jaar waarin het gesjoemel is begonnen. En met dat type van schandalen is het maar de vraag of het niet met opzet door iemand in de schijnwerpers is gezet.

Daarnaast zit je in Japan op dit moment ook met een enorm groot politiek schandaal dat de regeringspartij treft, een partij die al sinds de jaren '50 onafgebroken aan de macht is. In dat opzicht is het zelfs mogelijks dat dit soort nieuws allemaals als bliksemafleider moet gaan dienen om de aandacht weg te trekken van dat schandaal.

Maar ook niet vergeten dat ondertussen meerdere landen/regios een gelijkaardige stelling aan het innemen zijn waarbij men wenst dat er meer vrijheid en competitie komt.
FrankoNL @Blokker_199927 december 2023 20:33
Volgens mij sjoemelde ze bij Daihatsu al vanaf 1989. Daarnaast is het op zichzelf inderdaad niet zo’n groot bedrijf. Het is echter een volle dochter van Toyota en dat is de grootste autofabrikant ter wereld. Dus zo gezien is het dus wel zeker een groot ding.
RJG-223 @FrankoNL28 december 2023 08:28
en dat is de grootste autofabrikant ter wereld
Ja, maar het martkaandeel van Toyota is relatief klein. Er zijn namelijk heeel veel andere concurrerende automerken. En dan is er ook nog eens weinig vendor-lock-in met auto's. Met de grote techbedrijven zit dat anders. Die hebben een marktaandeel van 50% tot misschien wel 80 of 90%. En dan niet alleen in bepaalde landen, maar soms bijna wereldwijd. En als je een telefoon wilt, of video's wilt publiceren/kijken, of als je met anderen electronisch wilt communiceren, dan kun je ongeveer niet om bepaalde bedrijven heen. Ik denk dat Toyota niet verder komt dan 10 tot 20% van de automarkt, en als je een goede auto wilt, dan zijn er een heleboel gelijkwaardige opties die niet van Toyota zijn. Met mobiele OSen, zoekmachines, app-stores, etc is dat heel anders.
TD-er @Blokker_199927 december 2023 23:07
In dat opzicht is het zelfs mogelijks dat dit soort nieuws allemaals als bliksemafleider moet gaan dienen om de aandacht weg te trekken van dat schandaal.
Zou het eerder "zeer waarschijnlijk" noemen.
Was de politieke schandalen inderdaad vergeten te noemen.
Neem aan tenminste dat je deze en deze bedoelt ?
Of doelde je op de (vermeende) band tussen de Moonsekte en Japanse politiek?
Of de tweedeling binnen de maatschappij sinds de moord op oud-premier Abe?

Nou ja, voldoende onrust die enige afleiding nodig heeft in de vorm van een gezamenlijke 'vijand'.
ABD @TD-er29 december 2023 02:10
Uit nieuwsgierigheid, als je Zuid-Korea's situatie als superabormaal bestempeld, hoe bestempel je dan de VS, een land met bedrijven met de grootste monopolies, Apple, Amazon, Google, Miscorsoft, Meta etc. En wat vind je van de buurlanden uit Zuid-Korea's regio, de communistische buurlanden China, Noord-Korea, Loas en Vietnam en hun praktijken?

Ironisch genoeg is Japan begonnen met megabedrijven die 'alles' maken, zoals Samsung en LG doen.
TD-er @ABD29 december 2023 17:25
Wat ik super-abnormaal vind aan de economie van Zuid-Korea is dat echt alles in handen is van maar een handvol bedrijven.
Dat merk je alleen al aan de biljetten om mee te betalen.
Het grootste biljet wat gebruikelijk was (in 2007 althans toen ik daar was) was 10'000 Won, oftewel (toen) 8 euro.
Er schijnen wel 100'000 Won biljetten te bestaan, maar die kun je eigenlijk niet gebruiken.
Naar wat ik begrepen heb, koop je daar eigenlijk de spullen op afbetaling via je werkgever en zo'n beetje de enige enigszins onafhankelijke 'bedrijfjes' zijn de straatverkopers.

Hoe de economie in Noord-Korea is, zou ik niet weten, maar ik kan me wel een beetje indenken dat dat ook niet echt een model is uit de economieboeken.

China heeft eigenlijk 2 parallelle economieen. De door de staat gecontroleerde versie en de lokale. (en dat breekt ze nu ook wel een beetje op, aangezien die lokale economie niet zo gecontroleerd bleek als de staat had gehoopt)
Zeker niet een standaard economie, maar niet zo extreem in handen van een paar bedrijven.

Economie van Laos en Vietnam weet ik eigenlijk niets van, dus kan ik niets over zeggen.

VS is "gewoon" een Westerse economie met als ongewoon aspect dat de verschillen tussen arm en rijk wel erg extreem zijn.
jhellingman @TD-er30 december 2023 16:52
Niet zo lang geleden was ik in Zuid Korea. Het grootste biljet is er 50,000 won, ongeveer 35 euro, maar digitale betalingen en creditcards zijn er heel normaal, zelfs voor heel kleine bedragen. Daarvoor kun je daar zelfs je lokale OV kaart gebruiken.
TD-er @jhellingman30 december 2023 22:50
Yep het OV is er geweldig.
En voor de 'toerist' voelt het op zich niet zo heel vreemd, maar ik moet er niet aan denken om er zeg maar te wonen.
Geheel in dat keurslijf gedrukt te worden waarbij je eigenlijk geen keus hebt qua merk/bedrijf.

Die 50'000 Won was er in 2007 in elk geval nog niet.
tomtomnavi79 27 december 2023 18:19
Ik ben er zeker voorstander van om alternatieve betaalsystemen toe te staan op de appstores maar omtrent het stukje over andere appstores toelaten ben ik nog niet helemaal uit. Gaat dit niet zorgen voor een onveilig systeem? (Malware etc.)

Google krijgt het nu al niet voor elkaar om de appstore malware vrij te houden/maken laat staan een kleiner bedrijf die een eigen appstore gaat aanbieden op Android.
i7x @tomtomnavi7927 december 2023 18:40
Losse apk’s installeren zoals op Android is wel onveilig natuurlijk. Maar ik denk dat Apple dat niet gaat ondersteunen. In plaats daarvan kunnen ze een paar reputabele extra stores toestaan, zoals Epic, Xbox, Amazon ofzo. Tuurlijk, Apple controleert daarvan niet de content en er kan theoretisch nog steeds misbruik van worden gemaakt, maar dat is al veel lastiger dan maar willekeurige bestandjes van internet kunnen installeren.

Maar goed, ik weet niet de exacte wetgeving of wat Apple uiteindelijk kiest qua implementatie, maar kan mij voorstellen dat ze het minimaal toegestane zullen implementeren, en geen totale vrijheid zullen geven zolang als dat niet vereist is.
rjd22 @tomtomnavi7927 december 2023 22:02
Ik denk dat dit juist de veiligheid zou kunnen verbeteren. Op dit moment wordt er teveel geleund op de veiligheid van de appstores terwijl het juist beter is de telefoon beter te beveiligen zodat malafide applicaties minder impact kunnen hebben op de telefoon.

Dit kan je doen door een goed sandbox model toe te passen waar applicaties niet zomaar overal in de telefoon kunnen met hele restrictieve defaults. Bijvoorbeeld default niet elke app internet toegang geven. Bestands toegang beperken tot een eigen locatie. En het delen van media, contacten, enz... via een native selectie scherm regelen zodat de app alleen bij de foto's, contacten en andere dingen kan die je wilde delen op dat moment.

Veel van deze functionaliteiten zitten er al deels in maar de teugels kunnen zeker nog een stuk strakker getrokken worden.

[Reactie gewijzigd door rjd22 op 25 juli 2024 20:37]

RJG-223 @rjd2228 december 2023 08:40
Veel van deze functionaliteiten zitten er al deels in maar de teugels kunnen zeker nog een stuk strakker getrokken worden.
Het probleem is, dat hoe meer het beveiligd wordt, hoe moeilijker in gebruik. En dan gaan de mensen onveilige keuzes maken. Net zoals post-it memo's met wachtwoorden... Als er bij het installeren van een app 100 permissies zijn, die je kunt weigeren of kunt toestaan, dan kost dat veel moeite. En je weet nooit goed welke permissies essentiëel zijn. En dan weet je ook nog eens niet wat ze precies betekenen. Dat is nogal lastig. En appmakers zullen gewoon om veel permissies vragen, en soms zelfs weigeren te werken als ze niet-essentiële permissies niet krijgen. Veel plezier als consument om uit dat oerwoud wijs te worden. Dus zullen de meeste mensen gewoon de standaard-permissies accepteren. En dus heb je niets gewonnen.

En dan kunnen de app-stores dat natuurlijk allemaal gaan controleren, maar dat kost veel geld, en alleen grote apps leveren voldoende geld op om dat de moeite waard te maken. En als je dan meerdere app-stores hebt, dan worden de totale kosten nog hoger (want elke app-store doet dezelfde controles). En dan gaan mensen goedkopere app-stores installeren, die dus stiekum bezuinigen op dat soort controles, terwijl ze zeggen dat ze wel elke app goed controleren. Met dus alweer het resultaat dat de veiligheid nog steeds niet beter is geworden. Misschien juist zelfs minder.
Cid Highwind @RJG-22328 december 2023 11:21
Veel valt op te lossen met transparantie. Het probleem is dat dit veelal ook inzage geeft in de trucjes die de app succesvol maken (interessant voor concurrentie) en hoe je als gebruiker tot product bent geworden.

Als gebruiker zou ik graag in detail willen weten precies waarom bepaalde permissies gegeven moeten worden en waar het bedrijf zelf de grenzen trekt hier gebruik van te maken.
lenwar
@tomtomnavi7927 december 2023 18:48
Gaat dit niet zorgen voor een onveilig systeem?
Dat kan. Uiteindelijk moet je de winkelier vertrouwen op kwaliteitscontrole. Als je een Noord-Koreaanse Appstore installeert met de naam AppStoreski.ru gevalideerd door dhr. Xi, heb je wel kans dat dat niet de meest betrouwbare App Store zal zijn.
Als Valve/Electronic Arts/Microsoft met app stores komen is dat waarschijnlijk beter te vertrouwen (vanuit een malware-perspectief)
Ook zijn er natuurlijk mogelijkheden dat Apple/Google alsnog de installers moet ondertekenen voordat ze geïnstalleerd kunnen worden.
Blokker_1999
@tomtomnavi7927 december 2023 19:20
Het is niet omdat je andere app stores moet toelaten, dat gebruikers verplicht gaan zijn deze te gebruiken. En als een app die jij wenst te installeren dan enkel beschikbaar is op een store die jij niet wenst te gebruiken, dan zal je zelf de keuze moeten maken wat voor jouw primeert, maar moet je misschien ook direct de vraag stellen waarom die appmaker dat gedaan heeft.

En laat ons nu niet doen alsof de Apple appstore heilig is en nog nooit voor verrassingen heeft gezorgd bij gebruikers.
Rowin2507 @Blokker_199928 december 2023 12:19
Zou het niet zo zijn straks dat Apple bv toestaat om een andere appstore te gebruiken, maar de developers verplicht stelt om de app óók uit te brengen in de appstore van apple. Zoals ze nu ook verplichten om sign in by apple te gebruiken waar je de mogelijkheid hebt om in te loggen met google/facebook?

Lijkt mij trouwens niet heel onredelijk van hun kant.
familyman 27 december 2023 17:32
In het algemeen denk ik toch dat ook wij er goed aan zouden doen big tech een kopje kleiner te maken.

Er is precedent, zoals wat er ooit met standard oil gebeurde.

Als een bedrijf makkelijk de belangen van hele landen kan negeren of veranderen, is er echt iets mis.
jpsch @familyman27 december 2023 18:32
Splitsing Standaard Oil leverde een hoop geld op. Krijg altijd het idee dat Zuckerburg daarop gokt, want uitbreiden qua gebruikers zit er haast niet meer in.
Ruw ER @jpsch27 december 2023 19:25
Dat is het ding, veel van die bedrijven hebben marktsaturatie. En ze zijn zwaar overgewaardeerd op de beurs. De beurswaarde houdt rekening met groei, maar er is geen tot nauwelijks groei meer. Kijk Apple bijvoorbeeld, die hebben al een aantal jaren een plateau bereikt qua omzet. Toch is hun market cap 3000 miljard. Stel je koopt Apple voor dat bedrag, hun laatste omzet was 170 miljard. Doe je er 17 jaar over om je geld terug te verdienen. Dat is een redement van rond de 4.1%. Dat haal je in obligaties ook, stuk veiliger.

Apple is zwaar overvalued, en ze zijn niet de enige. Meta ook, alphabet ook. Hun waarde is gebaseerd op groei, maar ze hebben iedereen al. Er zijn geen mensen meer over.
CPD1001 @Ruw ER27 december 2023 22:30
Huh? Hoe kom je daar nou weer bij?

https://www.alphaquery.com/stock/AAPL/earnings-history
Jij doelt overigens op p/e ratio:

"The mean historical PE ratio of Apple over the last ten years is 19.71. The current 31.34 PE ratio is 59% above the historical average. Over the past ten years, AAPL's PE ratio was at its highest in the Dec 2020 quarter at 35.29, with a price of $131.97 and an EPS of $3.74."

Puur kijkend naar de p/e ratio zou je kunnen stellen dat het aandeel Apple nu aan de 'dure kant' is, de beurswaarde houdt inderdaad rekening met groei, omdat Apple elke keer weer meer omzet en winst weet te persen uit hun geoliede machine door nieuwe productgroepen aan te boren of door deze zelf te creëren> mooiste voorbeeld hiervan zijn de AirPods.

Je zou kunnen stellen dat big tech vrij optimistisch geprijsd is over de nabije toekomst, maar dit heeft echt 0,0 te maken met markt saturatie.

Toen Carl Icahn in 2013/2014 apple kocht, was het aandeel laat geprijsd en zwaar ondergewaardeerd, mensen dachten dat hij het niet bij het rechte eind zou hebben.

Toen hij in 2016 zijn Apple aandelen verkocht, dacht hij dat China roet in het eten zou gooien.

En kijk waar Apple nu staat, bedrijven zullen altijd blijven groeien... Anders zou de economie ophouden met draaien.
Ruw ER @CPD100127 december 2023 23:42
Deze video legt het goed uit:

https://m.youtube.com/watch?v=MS3z0t_gFyU

Big tech heeft last van market saturation. Apple vermeldt niet eens meer direct hoeveel iphones ze verkopen, want dat heeft een plateau bereikt. Heel veel bedrijven/diensten hebben hier last van.
Jou stuk kijkt naar resultaten uit het verleden. Maar dat biedt geen garantie voor de toekomst. Zeker niet als je market saturation hebt behaald. Daarom is Meta ook geld aan het verbranden in de metaverse. Want instagram, facebook, whatsapp, het kent geen groei meer.

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 25 juli 2024 20:37]

CPD1001 @Ruw ER28 december 2023 11:49
Huh?

Heel veel subjectief gebrabbel. Dat Apple zijn iPhone verkopen niet meer vermeld heeft 0,0 te maken met markt saturatie.

Natuurlijk bieden resultaten uit het verleden geen zekerheid voor de toekomst. Feit is dat de s&p500 de laatste 100 jaar gemiddeld rendement na inflatie van 7,4% heeft gehad. Een economie uitgedrukt in geld(waar jij op doelde in je eerste bericht) zal altijd groeien dat hoeft niet te maken te hebben met absolute getallen. Mensen zullen altijd beweren dat er markt saturatie is en bedrijven niet groter zullen worden, keer op keer worden deze fabels ingehaald door de werkelijkheid.

Wellicht handig om weer wat economie lessen op te pakken en correlatie en causaliteit uit elkaar te halen.
Ruw ER @CPD100128 december 2023 12:03
Okay man. Misschien kan iedereen in Nederland een 2e whatsapp account nemen zodat whatsapp nog even een keer 100% kan groeien hier.
CPD1001 @Ruw ER28 december 2023 12:05
Economische groei is wat anders dan de absolute getallen en zelfs daar ben ik het niet mee eens. Ze zullen altijd met nieuwe diensten komen om te voorkomen dat ze het plafond aanraken.
Ruw ER @CPD100128 december 2023 12:10
Hey als jij een PE ratio van 30 gezond vindt, prima. Wel gek dat zoveel andere grote bedrijven onder de 10 zitten. Toyota ofzo is 8.8. want er is geen oneindige groei meer mogelijk, je komt een keer op iets dat lijkt op een plateau, zoals bij telefoonsales al gebeurt.

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 25 juli 2024 20:37]

CPD1001 @Ruw ER28 december 2023 12:15
Dan snijdt je nou ook net de autobranche aan, meest cyclische branche die er is, echter lukt Tesla wel wat veel autobouwers niet lukt.

Wellicht hadden de autofabrikanten moeten diversifiëren?
Een p/e ratio van een enkel bedrijf zegt niet zoveel als dat niet wordt vergeleken met de markt en een p/e ratio zegt al helemaal niets in jouw verhaal. Een waardering van een bedrijf kan namelijk heel lang hoog blijven.
Ruw ER @CPD100128 december 2023 12:21
Tesla is de enige die de faceliteiten heeft om EV's te produceren met winstmarge. En dat is enorm knap, vol ingezet en nu zijn ze als 1e aan de top. Maar je kent de wet van de remmende voorsprong toch. Die 70% market share in EV's die Tesla nu heeft in hun thuismarkt bijvoorbeeld, die gaan ze niet vast kunnen houden.
CPD1001 @Ruw ER28 december 2023 12:24
Tesla zal worden uitgedaagd op alle vlakken, echter zal Elon dan wel z'n doel hebben behaald, de technologie beschikbaar stellen voor iedereen.
holoduke51 @Ruw ER27 december 2023 22:02
Wat is overvalued? Er is altijd sprake van multipliers bij Apple. En je berekening klopt niet. Kijk maar eens wat de omzet was 15 jaar geleden bij Apple. 6 miljard. Versus 280 miljard vorige jaar. Als de lijn zich doorzet dan heeft Apple is 2035 zon 1trilljard omzet. Niet onrealistisch.
DjoeC @holoduke5127 december 2023 22:22
Tja, 1 triljard, da's meer dan 100 dollar per wereldburger waarvan meer dan de helft minder dan 10.000 inkomen heeft en moet overleven. Ik zie het gebeuren maar begrijp werkelijk niet waarom. Tel er de andere mega bedrijven bij op en je zit zo aan een percentage van het wereldinkomen dat naar zo'n 5-10 bedrijven gaat.

Landen en regeringen hebben dit op enig moment niet meer onder controle, dat wat we zien in wat nu nog science fiction is kan werkelijkheid worden: een bedrijf dat de wereld "regeert".
holoduke51 @DjoeC27 december 2023 23:25
Dat is nu ook al het geval. Een dun politiek laagje (zeker in de VS) maar ook hier in NL.
Cyberpuppy @holoduke5128 december 2023 13:35
Precies. Ben zelf aan het wachten op de dag dat 1 van de grote partijen tegen een land zegt, "We zijn al die wetten en regels van jullie een beetje zat, over een maand leveren we geen producten/diensten meer aan jullie land". Er zijn al een paar partijen zo groot en machtig dat het enorme economische impact zou hebben. Denk aan diensten als AWS, Azure, Microsoft 365, Gmail. Nee, onder de streep hebben regeringen het niet meer voor het zeggen. Dat punt zijn we al een tijdje voorbij.

Stel je zou een land kunnen kopen, dan heeft Apple zo'n beetje genoeg geld op de rekening staan om een willekeurig land te kopen vanaf zo'n beetje plek 50 -> https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bnp
matsudo893 @holoduke5128 december 2023 03:08
3 triljard? Je weet dat dat een bizar groot getal is?
1.000.000.000.000.000.000.000 Is 1 triljard.
Dat zou betekenen dat elke bewoner op aarde zo’n 300 miljard moet uitgeven. Ik weet niet hoe je rekent, maar er gaat iets mis. De omzet van Apple wordt nooit zo groot als jij voorspelt.
holoduke51 @matsudo89328 december 2023 11:13
Bedoelde biljoen. 1000 miljard.
Coolstart @Ruw ER28 december 2023 05:16
Dus Apple, Meta en Google kunnen niet meer groeien? Straffe taal.
Ruw ER @Coolstart28 december 2023 06:31
Niet meer in de manier waarop ze deden nee. In Italië heeft Whatsapp een marktaandeel van 98% ofzo. Hoe wil je daar nog groeien. Er zijn niet meer mensen.
StephaN900 @Ruw ER28 december 2023 08:15
En in de VS nog geen 50%, daarnaast kunnen ze ook op andere manieren de winst laten groeien (overhead omlaag, extra (betaalde) services toevoegen aan bestaande diensten, prijzen verhogen, etc...). Is het ondergewaardeerd zoals een jaar geleden ik denk het niet, maar dat ze er geen ruimte meer is voor groei vind ik idd ook straffe taal :D.
Ruw ER @StephaN90028 december 2023 08:43
Er is nogal een verschil tussen ruimte om te groeien en oneindige groei. De PE ratio van techbedrijven is veel hoger dan die van andere volwassen bedrijven zoals een thermo fissher of toyota, en oudere techbedrijven als sony. Dat klopt niet.
Bjorn89 @StephaN90028 december 2023 11:29
Dit wekt alleen maar live service shit in de hand. Waardoor je straks 5x voor hetzelfde betaald en bloated software krijgt.

We moeten af van het idee van oneindige groei, product moet compleet geleverd worden Imo.
StephaN900 @Bjorn8929 december 2023 03:26
Ik denk niet dat we ooit nog weer die kant op gaan, kijk naar de gigantische groei die bedrijven als Adobe en Microsoft gemaakt hebben toen ze van een one time off payment naar een subscription model gegaan zijn. Om nog maar niet te spreken over alle games met ingame purchases.

Tuurlijk zou ik het als gebruiker liever anders zien, maar voor winstgevendheid is dit natuurlijk ideaal. Parallels bijvoorbeeld moet ik ook elk jaar 80 dollar of zo voor betalen in plaats van eenmalig 100 dollar voorheen :(.
Coolstart @Ruw ER28 december 2023 11:11
Je kan altijd horizontal groeien. De hele tech markt is zo gigantisch. Mss komt er morgen een Apple Car aan en gaat Apple in de mobiliteit net zoals Tesla niet enkel bij auto’s zal blijven. Ook samsung is niet vies van diversificatie.

Tja, met “niet zoals ze nu bezig zijn” heb je altijd gelijk :) Alsof Apple een bedrijf is dat zich niet aanpast?

Bovendien zijn het speciale jaren. Na corona steeg de consumptie en nu zien we een correctie op die groei. Als je later terugkijkt op deze periode ga je dat zien als wat grillen zijn die gemiddeld gezien wel groeiden.

Over Tesla werd trouwens ook gezegd dat groei onmogelijk is verzadigde markt. Erg veel Tweakers waren 100% zeker dat het niet zou lukken. Eerst zien, dan geloven was hun mantra.

Uiteindelijk kan alles. Bedrijven kunnen ook overkop gaan. Zie Nokia. Maar doemscenario’s zijn van alle tijden. Corona zou de wereld resetten, de aardolie zou op zijn tegen 1980, de cpu’s zullen niet sneller worden (ook al 20 jaar lang voorspeld)
MrMonkE @Ruw ER28 december 2023 18:06
Maar er is altijd meer geld uit zakken te kloppen. Dat is ook groei.
Manderlay1 @Ruw ER27 december 2023 19:51
Je vergeet bij Apple, meta, Google dat ze nog hele afdelingen R&D met producten die nog niet gekend zijn en die ook weer voor groei gaan zorgen.

Nu ik heb nog nooit belegd in tech- en biotech bedrijven en ben het ook niet van plan
hikashuri @Ruw ER30 december 2023 03:44
Apple hun omzet gestagneerd?

2023 - 383B
2013 - 170B

Ze hebben een minder jaar achter de rug omdat ze minder nieuwe producten gelanceerd hebben, volgend jaar voorspellen ze trouwens dat Apple rond de 450B zal uitkomen.
Ruw ER @hikashuri30 december 2023 08:14
Ja. Iphone sales piekte in 2015.

Maar gaat niet alleen om apple. Overal in big tech zie je dat de rek eruit is, maar ze zijn valued met een PE ratio van een bedrijf dat nog veel zal groeien.

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 25 juli 2024 20:37]

BlaDeKke @familyman27 december 2023 17:38
Ik denk dat velen dit vinden maar geen oplossing zien. Een beetje zoals klimaatopwarming.
Wolfos @BlaDeKke27 december 2023 19:03
Er word in de VS serieus gewerkt om Google's advertentietak op te breken. Dan hebben ze nog steeds een stuk of 6 monopolies maar het is een begin.
raro007 @Wolfos27 december 2023 19:22
Laten ze eerst beginnen op nummer 1 en dat is Windows..
Jaren voor dat ios of Android bestond was die al dominant en je kan er niet echt omheen.
thunderbird2k @raro00727 december 2023 19:29
De Windows monopolie is steeds en steeds minder een probleem. Het merendeel van de software (op games na) die consumenten gebruiken is nu online. Natuurlijk is er specialistische software, maar dat is niet voor 80% van de markt.

Ook in het bedrijfsleven is meer en meer online. Veel software is ook voor Windows en Mac.

Het is lang niet zo'n groot probleem als 20 jaar geleden.
cricque @thunderbird2k27 december 2023 20:27
Het hangt allemaal af wat je wilt doen. MacOS, moet je "dure" hardware voor kopen. Linux op de desktop ? Ik ben zelf een linux gebruiker (sinds 97), en we zijn al een heel eind gekomen, maar voor Jan modaal is dat geen oplossing. Gamen op linux ? Ja er is lutris etc, maar COD mag je vergeten. Battle.net van blizzard die wel eens regelmatig kuren krijgt. Je kan het wel werkende krijgen. Maar dat is zelfs niet voor de gemiddelde tweaker hier, en al zeker niet voor Jan Modaal. Want zie je wel dat Linux niet werkt ? Mijn spel werkt niet. Hebben hier net wel een Chromebook in gebruik genomen voor de kinderen, omdat ze dat op school ook gebruiken. Maar het is totaal iets anders. Maar hier is het simpel, er is geen "waardig" alternatief. Windows heb ik vorige week denk ik de eerste keer geboot sinds de zomer hier op de PC, om nog eens wat COD te spelen. Maar voor de rest is het hier dagelijks linux en ben zeker een "fanboy". Maar het is nu gewoon eenmaal moeilijk om een OS te maken, en dan zeker nog eentje dat alles kan wat iedereen gewoon is. Je zult heel diepe zakken moeten hebben om dat te kunnen realiseren. En dan nog ... in het bedrijfsleven ... Ja maar deze applicatie waar we veel geld ingestoken hebben werkt alleen op X, dus we blijven bij X (X is dus in 99% van de gevallen Windows). En veel applicatis kan je en webvariant gebruiken ja, maar niet voor alles. Moest alles webbased zijn, dan hadden we geen 7950x nodig bijvoorbeeld op een deskop, en kon iederen vlot werken met een 7600x of zelfs lager
hackerhater @cricque28 december 2023 11:52
Klopt dat gamen nog steeds een issue is op Linux, net als gespecialiseerde software.
Maar het gros van de mensen (thuisgebruikers) zou al met Linux kunnen werken als dat semi-monopolie op de verkoop eens doorgebroken zou worden.
Probeer maar eens een PC te vinden dat geen Windows draait en geen Mac is ;(

Betreffende gaming: het wordt beter en beter. Veel dankzij Valve en Steam.
Maar de Battle.net launcher is inderdaad een pain the ass. Het is heel duidelijk dat Blizzard er niks om geeft of het blijft werken.

CCP (Eve Online) aan de andere kant: officieel is er geen Linux ondersteuning, maar het werkt prima met Wine-staging. 1 keer heb ik gehad in de laatste 5 jaar dat het niet werkte.
De workaround: hou de launcher-update even tegen (dit kan gewoon) tot de nieuwste update van Wine :) Het probleem was namelijk upstream al opgelost.

[Reactie gewijzigd door hackerhater op 25 juli 2024 20:37]

cricque @hackerhater28 december 2023 14:33
Ja maar dat is dus nog altijd niet voor de gemiddelde gebruiker. Het is een pak beter geworden, maar playonlinux/lutris werken wel, tot het ergens misloopt. Ik krijg het meestal wel gefixed, maar veel van die dingen ben ik zeker van dat menig tweaker hier ook de handdoek in de ring zal gooien.

Voor mijn nieuwe pc heb ik ook een Windows licentie gekocht ... Voor die 2-3x per jaar te booten
hackerhater @cricque29 december 2023 10:03
De gemiddelde gebruiker speelt geen 3D games.
Die emailen, schrijven een briefje, printen het en browsen op internet. Wat prima kan onder Linux.
cricque @hackerhater29 december 2023 14:51
En dan moeten ze afdrukken wat meestal nog wel lukt, maar scannen ... Begin maar eens zo een all in one van HP aan de praat krijgen, dat is dikwijls een huzarenstukje. Hoezeer ik ook graag geen Windows zie, ik zie zelfs de gemiddelde tweaker zo een all in one niet aan de praat krijgen. En ze schrijven een briefje ... Hmm ik kan geen Word gebruiken, wat nu ? Emailen ... Ja maar outlook heb ik niet ... Ga ze dan maar eens laten zoeken naar Evolution of Thunderbird. Nee het is echt niet voor de Henk om de hoek. Als ze er voor open staan wel, maar bij de meeste zal het gewoon vlug terug Windows erop zijn.
hackerhater @cricque30 december 2023 11:08
HP's werken doorsnee prima onder Linux hoor. Of je blij moeten van de andere dingen die HP doet is een 2e, maar compatibiliteit is de issue niet. Als je nu Canon had gezegd: ja die zijn een probleem.
Maar beste in mijn ogen: Brother.

Een HP/Brother aan de praat krijgen is letterlijk alleen dit: printers/scanner => toevoegen => done :?
Het gaat zelfs makkelijker dan onder MacOS, terwijl die hetzelfde systeem gebruiken (Cups)

Het vereist wel dat ze open staan voor andere applicaties ja, maar dat is ook letterlijk alles.
En als ze op email zoeken in de store komen Evolution en Thunderbird al vanzelf omhoog als suggesties.
Ik heb in de afgelopen jaren meerdere mensen op Linux geholpen, waaronder mijn ouders en tante die beiden flink atechnisch zijn.
En dat was jaren geleden toen de gebruikersvriendelijkheid van Linux nog een stuk lager was!
De software store onder Linux is voor jan-met-de-pet juist een stuk gemakkelijker dan de Windows-manier van installers downloaden.

@cricque Ik heb het idee dat je Linux a la Windows probeert te gebruiken ;)
Ja dan gaat het OS je tegen werken en het moeilijk maken. Juist de mensen die meer kennis van Windows hebben, hebben moeite om over te schakelen.
Juist jan met de pet die niks van PC's kent heeft er het minste moeite mee.

[Reactie gewijzigd door hackerhater op 25 juli 2024 20:37]

cricque @hackerhater30 december 2023 20:25
Ik gebruik linux zoals linux, maar jan modaal dus niet, die gaan altijd vergelijken met w8ndows
hackerhater @cricque31 december 2023 09:32
Lets agree to disagree.
Sn0wblind @thunderbird2k27 december 2023 21:03
Merendeel van de software online? De gehele Adobe creative cloud gebeuren wordt nogsteeds lokaal geinstalleerd bijvoorbeeld.
WhiteDog @Sn0wblind1 januari 2024 00:37
Maar hoeveel mensen gebruiken dat? Voor Jan Modaal was die software al nooit bedoeld. Om wat foto's te retoucheren zijn er toch al een paar jaar simpelere apps en nu ook AI.

Lokale open-source software heeft wel nog zijn voordelen. Ben nu vloerplannen aan het tekenen en wil deze graag binnen 5 jaar ook nog kunnen openen. Bij geen enkel gratis of betalend online alternatief ben ik zeker dat ze morgen nog te openen zijn 🤷‍♂️
Sn0wblind @WhiteDog1 januari 2024 16:43
Maar hoeveel mensen gebruiken dat? Voor Jan Modaal was die software al nooit bedoeld. Om wat foto's te retoucheren zijn er toch al een paar jaar simpelere apps en nu ook AI.
Meer dan je denk ik zou verwachten.

naast je geeft zelf de nadelen al aan, veel mensen ervaren die.
harrytasker @raro00727 december 2023 19:28
Misschien eerst beginnen met een paar bedrijven in Japan zelf? Maar die zullen wel buiten schot blijven...
Highlands @harrytasker27 december 2023 22:52
Nou dat dussss (Sony? Nintendo?)
Vayra @Highlands29 december 2023 23:31
Hoezo? De consoles concurreren prima
Wolfos @raro00728 december 2023 09:35
Windows staat (terecht) onder verscherpt toezicht, maar dat is maar één product. Google heeft gigantische verticale integratie en daarbinnen ook verschillende monopolies, en maakt daar gretig misbruik van.

Ik ben best voorstander om alle big tech op te breken, maar Google is de enige partij die zo consistent misbruik maakt van hun monopolieposities dat ze IMO niet in huidige vorm kunnen blijven bestaan.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 25 juli 2024 20:37]

raro007 @Wolfos28 december 2023 10:40
maar 1 product? vergeet voor de gemak office of de hele kantoor pakket van hun.
zelfs op azure hebben ze duo poly.
en op windows hebben ze ook veel macht met direct x12 en verwanten.
m4ikel @familyman27 december 2023 18:18
Je vergeet te benoemen, is dat de EU aan de ene kant pretendeert dat de big tech 'te groot' is geworden, maar aan de andere veel voordeel ziet, en zo de markt klein probeert te houden (enkele grote spelers). Het is een win/win voor beide partijen. Je regelt namelijk eenvoudiger je beleid, met 3 grote tech clubs, dan met 300.
Splorky @m4ikel28 december 2023 06:54
Met meer kleine bedrijven kan er nog makkelijker beleid gemaakt worden (controle is wel lastiger). Dat handje vol grote bedrijven kan veel meer lobbyen waar niemand anders beter van wordt.
Vayra @Splorky29 december 2023 23:32
Beleid of goed beleid waar we beter van worden... Dat is de crux denk ik. Zowel regering als bedrijf moet in dienst staan van de mens, niet andersom. Het gaat niet om makkelijk, het gaat om solide, doordacht beleid.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 25 juli 2024 20:37]

Bender @familyman27 december 2023 22:22
Hoewel ik je sentiment begrijp, zie ik weinig voordelen in dat 100 bedrijven hetzelfde gaan ontwikkelen from-scratch.
Het is een enorme verspilling van resources als mensen hetzelfde werk gaan doen en het wiel opnieuw gaan uitvinden.

Dat de huidige situatie niet wenselijk is begrijp ik, maar 'een kopje kleiner maken' zie ik ook niet echt iets goeds aan.

[Reactie gewijzigd door Bender op 25 juli 2024 20:37]

sircampalot @familyman28 december 2023 07:15
Er is precedent, zoals wat er ooit met standard oil gebeurde.
Dat heeft meerdere merken opgeleverd, maar per saldo is de eigenaar gelijk gebleven.
Linksquest Moderator Spielerij 27 december 2023 17:25
Ben erg benieuwd hoe Japan dit gaat aanpakken. Hoewel ik zeker voor bent dat een alternatieve betaalmethode beschikbaar moet zijn, want niet iedereen wilt overal een account op hebben voor een betaal systeem. Ik zelf gebruik nooit een creditcard of play tegoed voor aankopen in de Android playstore maar Paypal.
klonic @Linksquest27 december 2023 18:17
Binnen de iOS Appstore maakt het niet uit hoe je betaald, er gaat gewoon iets van 30% naar Apple en dat geldt ook voor de Android Playstore. Sidelines kan niet bij iOS en bij Android is dat voor de gemiddelde consument ingewikkeld.

Er moet dus iets aan gebeuren want deze twee bedrijven hebben een duopolie. En concurrentie naar leveranciers toe werkt niet, dat gebeurd vooral richting de consument.

Alles en iedereen zwicht hiervoor. Intussen ontwijken ze links en rechts belastingen en steunen ze voornamelijk de economie in Californië.

TomTom is bijvoorbeeld nog maar een schim van watcher ooit was. Toyota heeft als een van de laatste autofabrikanten toegegeven aan het feit dat je Apple CarPlay of Android auto moet aanbieden om auto’s te verkopen (ok nu heb je Tesla die dat ook niet doet en dan zit je alsnog met Flitsmeister te hannissen). Apple moest gedwongen worden om naar USB C over te stappen een connector die ze zelf hebben medeontwikkeld.

Op je iPhone kan je geen pornografische apps of crypto game apps zetten, want die worden niet toegelaten tot de App Store.

[Reactie gewijzigd door klonic op 25 juli 2024 20:37]

Audione0 @klonic27 december 2023 23:29
Meen je echt dat er 30% naar apple gaat?

Ik heb laatst nl voor iets van 50 euro aan electronica gekocht. Toen ik moest betalen was dit nog steeds 50 euro zonder ik maar iets van een betaalsysteem had gekozen. Na voor Apple Pay gekozen te hebben was dit nog steeds 50 euro.

Betekent dit dat ik dan 30% teveel betaald heb?

[Reactie gewijzigd door Audione0 op 25 juli 2024 20:37]

Repsaj_Nav @Audione027 december 2023 23:44
De post boven je gaat over aankopen in de App Store, niet over Apple Pay.
weans @Audione027 december 2023 23:46
Nee. apple pay is een betaaldienst. Volgens eigen zeggen is de commissie 0.15%. Goudmijn :)
RVervuurt @weans28 december 2023 07:39
Elke betaalmethode die niet contant is, heeft een commissie. Contant in principe ook, want bij het storten betaal je als bedrijf volgens mij ook een X bedrag.
klonic @weans30 december 2023 12:51
Vergeet niet dat er nog steeds (veelal kleine winkeltjes zijn) waar je een pintoeslag moet betalen van bijvoorbeeld 40 cent bij een pinbetaling.

Voor niets gaat de zon op, dat geldt ook voor banken en winkeliers. Echter kost contant betalen vaak meer tijd en grotere winkelketens snappen dat die pinttransactiekosten (+overvalrisico+geldtellen) overstijgt.
x0z8_ @Audione027 december 2023 23:54
Nee. Er zijn uitzonderingen, waar onder fysieke goederen. Daar over word geen commissie afgedragen
klonic @Audione028 december 2023 14:23
Ik heb het van over de App Store. Dat is dus onafhankelijk van betaalmethode.
lenwar
@Linksquest27 december 2023 18:30
Dit gaat effectief niet voor veel andere betaalmethoden zorgen. Er zijn maar zoveel manieren om te betalen:
Bankrekening (Incasso/Machtiging/enz.)
Directe Creditcard/betaalkaart (gegevens direct invoeren)
Token-gebaseerd (a la iDeal/Apple Pay/Google Pay/enz.)
Prepaid-kaarten.

Crypto-wallets gaan veelal via een van bovenstaande mechanismen.

Wat er wel kan veranderen is dat er extra/andere tussenpartijen komen: Pay Pal, Mollie, Buckaroo, Ayden, enz. (Die dus bovenstaande mechanismen volgen) - Pay Pal is een beetje een vreemde één in de byte in dit verhaal natuurlijk. Die hebben ook een banklicentie en doen ook meer dingen natuurlijk.
Maar laten we we eerlijk zijn. Of er nou Mollie of Ayden als logootje staat….

Het grootste voordeel zal effectief voor andere grote bedrijven zijn. Kleine bedrijven zullen veelal gewoon via de bestaande kanalen blijven werken. Ze hoeven niks te regelen. Het is er gewoon.
De grotere bedrijven zullen andere contracten kunnen afsluiten met bepaalde payment providers.

Ik verwacht persoonlijk niet dat de betreffende bedrijven hun producten voor minder geld zullen gaan aanbieden. Ze zullen het in hun eigen zak steken (en terecht. Had ik ook gedaan als ik een Netflix/Electronic Arts/Spotify/enz. was)


((Bovenstaande gaat puur over de betaalmethoden. De appwinkels zijn gedeeltelijk een ander verhaal natuurlijk))
Microwilly 27 december 2023 18:22
Er moet iets veranderen. Maar hoop wel dat er een drempel komt. Om een externe store te installeren. Mijn neefjes en nichtjes. Als ze de kans krijgen. Installeren ze alle links die ze krijgen. Voor bijvoorbeeld een nieuwe game.
lenwar
@Microwilly27 december 2023 18:42
Iets van een drempel is misschien wel goed en ook niet onredelijk denk ik.
Zo zal het wel heel duidelijk moeten dat je een andere App Store installeert en niet denkt dat je een spelletje installeert die allerlei andere apps kan installeren.

Aan de andere kant moet het natuurlijk ook niet al te complex worden om het te installeren. Er is vast wel een goede middenweg te vinden waar niemand tevreden over is 😊.
i7x @Microwilly27 december 2023 18:43
Met iOS heb je sowieso goede parental controls. Zou ik zeker gebruik van maken als ouder.
lenwar
27 december 2023 18:34
Waar ik persoonlijk nieuwsgierig naar ben, is of er straks ook apps komen die nu niet zijn toegestaan door Apple/Google.
Komen er straks apps van porno-sites en dergelijke? Of moet (in het geval van Apple), Apple straks nog alles ondertekenen, zodat ze nog steeds een dikke vinger in de pap houden over de “kwaliteitseisen” (in de breedste zin) van de apps in de andere winkels.
Frame164 @lenwar27 december 2023 19:24
Het voordeel van app-stores is wel dat door die kwaliteitcheck er maar weinig apps zijn die niet werken. Je kunt bij veel apps weliswaar vraagtekens zetten over het nut en de functionaliteit, maar ze werken over het algemeen wel. In het verleden (denk aan de PC tijd van 10...20 jaar geleden) was er toch veel software die het gewoon niet deed omdat het niet goed was getest op verschillende soorten hardware. Nu zijn daar redelijk duidelijk eisen voor beschreven. Zeker voor Android kan het weer voor een hoop frustraties gaan zorgen als iedereen apps kan gaan aanbieden via alternatieve kanalen. DIe zullen ongetwijfeld getest worden voor de populaire Samsung smartphones, maar als je iets anders hebt zal er veel meer hit and miss zijn.
lenwar
@Frame16427 december 2023 23:25
Dat is zeker waar.
Maar andere app stores kunnen dat natuurlijk ook. Ik bedoel hier puur dat er nu apps ‘verboden’ zijn omdat ze niet voldoen de filosofie Apple en Google.
Zoals bijvoorbeeld porno-apps. Goede kans dat Apple verplicht dat er niet over een telefoon of smartphone gesproken wordt in apps, maar dat ze het verplicht een iPhone moeten noemen. Dit zorgt natuurlijk voor een eenduidig iets, maar ergens voelt het een beetje gek.

En uiteraard los van of we er op zitten te wachten dat er porno-apps zijn natuurlijk. Het is gewoon puur als voorbeeld 😊
Bjorn89 @lenwar28 december 2023 11:34
Er staan sl verschillende porno apps op? Iig de laatste keer dat ik die vraag ook had.
lenwar
@Bjorn8928 december 2023 15:29
Dan zijn die er tussendoor geglipt.

In de voorwaarden van zowel de App Store als de Play Store, is het niet toegestaan.
Alxndr 27 december 2023 18:27
ongeveer zes procent bedragen van de omzet die het bedrijf op dat moment via de verboden activiteiten heeft gegenereerd.
Volgens mij bestaan er ongeveer geen bedrijven met een brutowinstmarge van minder dan 10% (als het geen 20 is?) En zijn de marges van dit soort platforms niet vaak de welbekende 30%? Lekker doorgaan zoals het nu gaat dus, dan pakken ze alsnog 24%... (wat volgens mij bijna allemaal winst is)
Frame164 27 december 2023 19:19
In de meeste landen zijn toch al wetten tegen monopolies? Waarin verschillen "normale" monopolies van monopolies van techbedrijven?
RJG-223 @Frame16428 december 2023 08:51
Zo'n wet moet wel gehandhaafd worden. En dan moet je eerst aantonen dat er een monopolie is.

Het gebeurt nu regelmatig dat fusies en overnames geblokkeerd worden. Alleen niet vaak genoeg, want het is niet altijd duidelijk of een bedrijf inderdaad een te grote marktmacht krijgt.

En dan heb je natuurlijk nog bedrijven die organisch groeien, en op die manier, met een uniek produkt, een te grote marktmacht krijgen. Hoe wou je Youtube opsplitsen ? En Facebook ? En je kunt google wel opsplitsen (goed idee, en neem dan gelijk Facebook mee, en Microsoft, etc. anders is het effect scheef), maar je kunt de zoekmachine zelf niet opsplitsen...
icegodd 27 december 2023 18:29
Trek dan 1 lijn, in plaats van alleen Apple (beetje google) bashen.

Zoals gameconsole, smart TV en ....(iemand ideeën?)
lenwar
@icegodd27 december 2023 18:53
Het gaat om ‘big tech’ en app stores. Apple en Google zijn dan natuurlijk wel de meest voordehandliggende partijen om als voorbeelden te pakken.

Ik neem aan, dat consoles en televisies ook gewoon meegenomen worden.

Dit is een beetje dezelfde discussie over vervangbare accu’s in electronica. Iedereen begint dan alleen over telefoons. Er zijn veel meer apparaten dan telefoons. (Kijk alleen maar naar speelgoed)
Frame164 @lenwar27 december 2023 19:21
Ik denk eerlijk gezegd dat in vergelijking met die andere apparaten telefoons nog de minst erge zijn. Doordat er zo'n grote markt is zijn er genoeg opties om je batterij te laten vervangen (al dan niet door originele batterijen). Probeer dat maar eens met producten waar er veel minder van worden gemaakt.
lenwar
@Frame16427 december 2023 23:34
Onderschat niet hoeveel ‘wegwerpspeelgoed’ er is. Dus als de batterij ermee stopt dat het hele apparaat weggegooid moet worden.
Dat is echt gigantisch. Alleen al een McDonald’s produceerde jaren en jaren lang dit soort ‘spul’ dat bij Happy Meals kwam.
(Fun fact: McDonalds is all decennia lang de grootste speelgoeduitgever van de wereld. Ze zijn nu eindelijk aan het stoppen met plastic en batterijen in hun wegwerpspeeltjes)

Bij telefoons waren/zijn ze in elk geval nog te vervangen. Bij elektrische tandenborstels, vibrators, parfumdispensors, nachtlampjes voor kinderen, powerbanks, enz. zitten ze gewoon gesoldeerd of kan je het hele apparaat niet eens open maken zonder het te slopen.
De accu wordt slecht en je kan het niet eens vervangen al zou je het willen.
Rumpelstiltskin @lenwar27 december 2023 19:58
Ik heb toevallig een PS5 gekocht afgelopen maand. Waar ik dus helemaal krankjorum van wordt is dat je voor games zoals Rocket Legue of bepaalde EA games je dus met een apart account moet inloggen. Een ps5 account is niet meer afdoende. Logt zoonlief in op zijn account moet hij ook weer een los epic account hebben voor rocketleague.

Op papier klinkt vrije marktwerking en alternatieve stores heel goed. Maar ik vrees dat al die versplinterde aanbieders niet voor veel gemak zullen zorgen voor de consument.
Praat eens met de gemiddelde pc gamer (Ubisoft launcher, epic launcher, battlenet, origins en natuurlijk steam). Hoe handig is dit allemaal?
Bjorn89 @Rumpelstiltskin28 december 2023 11:37
En men vraagt zich af waarom er nog zoveel piracy is :+
Donstil
@icegodd27 december 2023 23:11
Trek dan 1 lijn, in plaats van alleen Apple (beetje google) bashen.

Zoals gameconsole, smart TV en ....(iemand ideeën?)
Nou ik vraag mij wel eens af waarom de EU daar überhaupt geen visie op lijkt te hebben.

Er is een keiharde monopoly op bijvoorbeeld het PlayStation platform, geen andere digitale stores, geen Keycodes op game shops, als je digitaal wilt ben je 100% overgeleverd aan de Appstore van Sony, met alle woekerprijzen die daarbij horen.

Prima als we het smartphone landschap aanpakken maar laten we dat lekker doortrekken naar alle digitale
Monopolies.
t_o_c @Donstil28 december 2023 01:51
Omdat Sony geen dominante marktpositie heeft. Nee er is geen andere store op de PlayStation, maar er is wel een hele reeks aan andere producten (Microsoft, Nintendo, Steam, GoG, Epic games store etc.) die je kan kopen als je een videogame wil spelen.

Wat telefoon betreft ligt dat anders. Je hebt keuze tussen Apple en Google en dat is het. Met twee bedrijven heb je eigenlijk weinig tot geen concurrentie.

De situatie voor games en TV's is totaal anders aangezien daar meer dan genoeg alternatieven zijn als je een bepaald product/service niet wil gebruiken.
Seal64 @t_o_c28 december 2023 10:59
Wat ook nog meegenomen wordt, is dat je games ook gewoon op schijf kan kopen, en daar kan de verkoper gewoon concurreren - als ze dat willen. Er zijn vaak zat acties van bijvoorbeeld Bol.com, MediaMarkt of Amazon met kortingen op games. Maar je hoeft dus niet in de "appstore" te kopen als je dat niet wil.
xtroardinary 27 december 2023 23:27
Jammer dat het vanuit de overheid moet komen, wij de mensen zouden sneller moeten kunnen inzien dat een bedrijf te veel macht heeft om vervolgens te kiezen voor wat anders. De mens oftewel een CEO van een grote tech corp. zou in de spiegel moeten kijken en zich afvragen wat ben ik aan het doen? Hoe draag ik bij een de ontwikkeling van de mens. Wanneer de mens centraal staat heb je geen regulering nodig lijkt mij...
nutty @xtroardinary28 december 2023 06:00
Sorry, maar dat is een heel dromerig verhaal wat je daar schetst. Geheel onrealistisch en naief.
PakjeDrum @nutty28 december 2023 14:33
Mhoaw, op zich niet heel slecht verhaal hoor. Zo ontstaan vaak ook dictators en die voeren ook een bepaalde macht uit, indirect vergelijkbaar met een CEO van een groot monopoly corporatie. Alles heeft met status en macht en uiteindelijk geld te maken....
xtroardinary @nutty28 december 2023 20:37
Ik droom graag, iets met idealisme:$
Coolstart @xtroardinary28 december 2023 04:56
Als overheden reageren is dat toch via de democratie?

Good luck met uw bedrijf als je CEO’s wil aantrekken die bedrijven willen stagneren of krimpen :)
xtroardinary @Coolstart28 december 2023 20:40
Met andere worden als een CEO een bedrijf niet cijfermatig laat groeien ben je onbekwaam?
Een cultuur veranderen waar door er meer winst wordt behaald, door weinig verzuim, lovende recensies, blije gezichten maar niet meer klanten. Is in mijn ogen ook groei maar dan op een ander vlak.
Kwaliteit boven kwantiteit.
Coolstart @xtroardinary28 december 2023 23:37
Duurzame groei. Het probleem is dat big tech te groot is (en dat pakken overheden nu gelukkig aan) maar in een moderne economie moet er plaats zijn voor duurzame groei. Duurzaam voor mens en milieu en klimaat. En je het cijfermatig slecht doet kom je absoluut nergens.

CEO’s moeten focussen op duurzame groei en winst hoort daarbij want je moet kunnen herinvesteren in duurzame groei. Het geeft ons gezondsheidszorg, warmwater, hernieuwbare energie enz.

Wij als maatschappij stellen de spelregels. Je kan geen afval lozen in de waterwegen of mensen onder het loon x betalen enz. Elk land heeft wel zo zijn regels. Niet elk land is even streng. Daarom is politiek en zijn dus overheden een belangrijk orgaan, vooral als je de mens centraal zet.

Mensen zijn van nature egocentrisch en behandelen andere mensen per definitie niet gelijk. Ze bevoordelen of benadelen anderen en dat moet je reguleren met spelregels = politiek.

Zelfs al overtuigt bent je dat je er immuun tegen bent, je bent het niet. Niets is heilig. Geen mens, geen godsdienst, geen politiek systeem, geen dictatuur. Alles heeft regulatie nodig maar uw of het idee dat mensen dat onderling moeten reguleren is wensdenken.

Dat werkt op microniveau, in een kleine community maar ook die groep zit weer in een grotere groep. Uiteindelijk kom je tot bedrijven, overheden, landen, verenigde landen, handelsakkoorden etc. 1 voor 1 politiek.
RJG-223 @xtroardinary28 december 2023 09:10
Er zijn zat mensen met een slechte jeugd, die enkel uit zijn op eigen voordeel, desnoods ten koste van alle andere mensen. Of mensen die een wrok hebben tegen de maatschappij, en die zo veel mogelijk schade willen toebrengen. Daaraan is helaas niets te veranderen, of je moet alle kinderen op een wetenschappelijk gevalideerde manier op laten voeden in overheids-beheerde instellingen. Want anders heb je altijd mensen die hun kind slecht opvoeden, meestal onbewust, omdat ze niet beter weten, of niet anders kunnen door hun eigen trauma's en/of beperkingen. Of misschien dat een kind gewoon pech heeft, en ondanks de beste moeite toch trauma's oploopt, om die dan als volwassene op de maatschappij te botvieren.

Dus er zullen altijd mensen zijn die zich niet goed gedragen. En soms worden die CEO. Soms zijn die juist zeer gemotiveerd om CEO te worden... Daar kunnen we dus niets aan doen, en dus moeten we regels maken om de schade die ze in de maatschappij kunnen veroorzaken te beperken.
Bjorn89 @RJG-22328 december 2023 11:40
Hoeft niet perse met opvoeding te maken. Je weet dat een overgroot deel verschilende Psychopathische en Sociopatische trekken heeft/zijn?
xtroardinary @RJG-22328 december 2023 20:42
Denk dat je de huidige situatie goed beschrijft... Als ik naar de jeugd kijk denk ik idd wel dat dit soort wetten nodig zijn...

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