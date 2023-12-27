Chinese autofabrikant presenteert 5nm-chip voor zelfrijdende auto's

De Chinese autofabrikant Nio heeft een eigen soc ontwikkeld voor automatisch rijden. De Shenji NX9031 is op 5nm gebakken, bevat meer dan 50 miljard transistors, 32 Arm-rekenkernen, een neural processing unit, een gpu en 8GB Lppdr5x-geheugen.

Volgens website CnEVPost heeft Nio de chip volledig zelf ontwikkeld. De Chinese autofabrikant zou claimen dat de chipset vier keer zo krachtig is als de Nvidia Drive Orin-soc. Die chipset kan ongeveer 254 miljard operaties per seconde uitvoeren en wordt momenteel door enkele andere autofabrikanten gebruikt om AI-functies als automatisch rijden mogelijk te maken. In 2021 presenteerde Nvidia de opvolger van deze chip: Drive Atlan. De Nio Shenji NX9031 zal voor het eerst gemonteerd worden in de ET9, een luxe sedan die tijdens het eerste kwartaal van 2025 op de markt moet komen.

Shenji NX9031 van autofabrikant Nio
Shenji NX9031 van autofabrikant Nio

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-12-2023 16:26 122

27-12-2023 • 16:26

122

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Reacties (122)

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tedades 27 december 2023 19:29
Wat het artikel niet vermeld is: Waar gaan ze deze chip produceren? Want 5nm krijg je niet overal.

Nio staat niet op de zwarte-lijst en kan zo dus hun chip gewoon bij TSMC laten produceren. Zonder deze context zou je mogelijk denken aan SMIC met zijn toekomstige 5nm productie proces, maar dat is waarschijnlijk niet het geval. Een 5nm in 2025 zal niet zo heel spannend zijn gok ik.

De licentie voor ARM chips is, met restricties, ook nog steeds beschikbaar, de rest van de AI-magie lossen ze met software op gok ik dan.
Arm says it's been able to address Chinese demand for Arm processors "by licensing other CPU cores that do not exceed the HPC performance export control thresholds but yet still present a compelling solution."
https://www.theregister.com/2023/08/23/china_arm_tradewar/
dutchnltweaker 27 december 2023 16:29
China begint wel erg dichtbij te komen ene kant wel knap, vraag me wel af hoeveel ze echt zelf hebben gedaan en hoeveel ze hebben gekopieerd zoals er wel eens in het verleden is gedaan nieuws: NRC: ex-ASML-medewerker die bedrijfsgeheimen stal, ging bij Huawei we....

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 24 juli 2024 04:45]

x280 @dutchnltweaker27 december 2023 16:33
Waarom begin je gelijk over hoeveel ze hebben gekopieerd ? China bestaat niet alleen uit kopieermachines ... Men moet echt begrijpen dat er ook bedrijven zijn in China die het net zo goed of zelfs beter kunnen dan bedrijven in de EU/VS.

[Reactie gewijzigd door x280 op 24 juli 2024 04:45]

redslow @x28027 december 2023 16:45
https://youtu.be/CRLJlD_bbuA?si=acd0DK0PJ9gjA4rH

Omdat China gewoon veel
Kopieert.

Top gear jaren geleden ook wat over gemaakt. Met betrekking tot kopiëren.

https://youtu.be/t1a3FfPOALA?si=rBqpKDHshdaAgUhE

Overigs heeft China een hoop Europese automotive zaken overgenomen zoals bv Volvo en Lotus. Daarmee krijg je ook een grote know how van.
SuperDre
@redslow27 december 2023 21:22
Tja, en amerikaanse bedrijven hebben ook veel EU/aziatische techbedrijven overgenomen, dus tja, exact hetzelfde dus. Hell, heel de amerikaanse ruimtevaart is gebaseerd op 'gejatte' duitse technology/expertise.
Verwijderd @SuperDre28 december 2023 01:45
Gejatte :D hier lees je nogal iets.
Die nazis mogen hun beide pollekes kussen dat ze niet met de rest zijn mee opgehangen, en ze wat nuttige informatie in hun brein hadden wat hun vel heeft gered.

Daar is maar weinig gejat aan.
Z80 @Verwijderd28 december 2023 03:22
het opdoen van kennis bij bedrijf 1. dit op welke manier dan ook mee nemen naar bedrijf 2, en daar gebruiken valt onder spionage.
gejatte kennis.
Verwijderd @Z8028 december 2023 04:53
Je kan niet veel korter door de bocht gaan natuurlijk.
daikoko @Z8028 december 2023 08:48
Dus een sollicitatie bij bedrijf 2 heeft een persoon op de CV staan. "Bij bedrijf 1 heb ik kennis en ervaringen opgedaan met X". Dat deze persoon een spion is? Dan zijn er volgens jouw definitie iedereen die ooit van baan is geswitcht een spion.
x280 @Z8028 december 2023 09:51
We zijn allemaal een spion volgens jou definitie...
willieverhoef @redslow27 december 2023 22:47
En anders laten wij het wel in China maken. Dan krijgen ze ook de bouwtekening erbij. Ze hebben de laatste jaren ook zich ingespannen alle zeldsame metalen te delven of te verrijken. Zo hebben ze zich veel beter voorgesorteerd dan westerse bedrijven.
famgourley @willieverhoef28 december 2023 19:19
En in China de overheid biedt vaak meer steun aan, in bijv. met subsidies, zodat de bedrijven een betere product/prijs aan kan bieden. Helaas dit wordt vaak in het West als spionage en bemoeienis gezien. Of dit terecht is, of niet, weet ik niet, want ik geloof allang niet alles die van de VS komt met hun acties.
bilgy_no1
@redslow27 december 2023 22:48
De Chinese fabrikanten hebben ook veel geleerd van de Joint Ventures die Westerse fabrikanten moesten starten om in China de markt te mogen betreden.

Ik denk dat het nu andersom moet worden toegepast. Wil een Chinese fabrikant hier EVs verkopen, laat ze dan een JV beginnen met een lokale producent en fabriek. De Westerse bedrijven lopen echt zwaar achter inmiddels.
Arxonis @bilgy_no128 december 2023 08:40
Correct,

Hierboven op moet je als buitenlandse bedrijf je kennis delen EN moest je aanvaarden dat voor contracten een Chinese bedrijf altijd het voorrang zou krijgen.

We zijn te lang te braaf geweest, ik snap wel een deels protectionisme als we kijken na wat er kan gebeuren met een land als je westerse investeringen toe laat zonder controle (India).
FreezeXJ @Arxonis28 december 2023 09:38
Maar weet je wel hoe blij de aandeelhouders er hier van worden? Goedkope productie, gigantische afzetmarkt, en met een paar miljoen in steunbetalingen laat de overheid je gewoon met rust! Ja dat kost je je voorsprong over een paar jaar, maar tot die tijd: mega-winst! Kan allemaal in de eigen zak, en dan ga je gewoon lekker rentenieren, of investeer je in iets anders.

Ondertussen is China nog steeds goedkoop, maar hebben ze er wel wat crises meegemaakt, en politiek rommelt het een beetje. Mocht het een grote handelsoorlog gaan worden, dan zitten we hier zonder spullen, en gaan we de regering wel aankijken om dan iets te fiksen (liefst niet te duur, dus niks lokaal opzetten, maar importeer maar even snel wat). En de aandeelhouder? Die lacht vanaf z'n warme eilandje.
RoyD @tunnelforce129 december 2023 12:07
Ze voeren een behoorlijke agressieve expansiepolitiek in de Zuid-Chinese Zee ten koste van zwakkere landen zoals de Filipijnen. Dat het nog geen oorlog is is omdat deze landen China niet durven terug te slaan.
Rhys08 @redslow28 december 2023 10:54
Veel =\ altijd

Het is niet zo dat als veel bedrijven iets doen je dat kan aanvoeren als bewijslast dat elk bedrijf dat doet.

Ook een Top Gear video bewijst dat niet.
Zoals @x280 terecht aangeeft zijn er ook voldoende bedrijven daar, die wel een zelfbedacht product neerzetten.
Richo999 @x28027 december 2023 17:09
Dat deze bedrijven er zijn zegt niets over de normale gang van zaken in china de afgelopen decenia. Feit is er gewoon dat China veel aan bedrijfs spionage doet, veel van hun producten niet buiten china verkocht morgen worden ivm patentinbreuk. Dan nog eens het dingetje dat de overheid chinese bedrijven voortrekt in belastingvoordelen/subsidies en buitenlandse bedrijven niet in bezit van china zoveel mogelijk probeert uit te sluiten.

Dit bovenstaande wat redelijke bekende praktijken zijn, moet je toch aan het denken zetten. Westerse landen doen dan ook terecht sancties opleggen of extra import/export belastingen heffen op China. Handel drijven is goed maar dat moet wel op een "eerlijke" manier.
Verwijderd @Richo99928 december 2023 07:45
Definieer "op een eerlijke manier".

Wat mij betreft mogen alle ontwikkelingslanden internationale regelgeving omtrent patenten volledig aan hun laars lappen. Dat systeem dient er nl. enkel voor dat er boordnodig geld onnodig naar een plek gaat waar de levenskwaliteit al meer dan goed genoeg is. Zo blijven die maatschappijen altijd op achterstand (want natuurlijk de bedoeling is vd instandhouders vh systeem).

Gegarandeerd dat China ook strengere naleving internationaal (en wss nationaal) zal nastreven eens hun bedrijven zelf voldoende patenten op zak hebben.

En natuurlijk kunnen we (Westen) het zelf ook niet laten om weer eens hypocriet uit de hoek te komen. De VS had zich ook nooit zo hard kunnen ontwikkelen hadden ze in 18/19de eeuws niet volop Britse uitvindingen zitten jatten (officieel beleid overigens). Maar daar hoor je ook niet vaak iets over. Raar toch.

Werkelijk triestig dat de mensheid in de 21ste eeuw nog steeds hele bevolkingsgroepen (en dan vnl. armere) zit uit te sluiten voor zaken die al zijn uitgevonden.
dutchnltweaker @x28027 december 2023 16:40
nieuws: NRC: ex-ASML-medewerker die bedrijfsgeheimen stal, ging bij Huawei we... het komt natuurlijk wel vaker voor in het nieuws, dan andersom.
Dabbel @dutchnltweaker27 december 2023 17:16
Grappig, in Chinese nieuws komt Nederlands bedrijfsspionage vaker voor dan Chinese.

Bedrijfsspionage is natuurlijk gewoon dagelijkse bedrijfsvoering voor ieder multinational.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 24 juli 2024 04:45]

TomPlant0 @Dabbel27 december 2023 19:23
Waar het verschil natuurlijk wel is dat de chinezen overheid letterlijk de touwtjes in handen heeft voor nieuws en media. Het is dus de vraag; Hoe betrouwbaar is het. In het westen heb je te minste nog onafhankelijk nieuws en media. Ondanks dat we in 2022 lager in de persvrijheid index stonden staan we dit jaar wel weer in de top tien.

Bron: https://www.nvj.nl/nieuws...-nederland-terug-plaats-6
Dabbel @TomPlant028 december 2023 00:40
Persvrijheid verandert natuurlijk niet het feit dat elke multinational zich op 1 of ander manier bezig houdt met bedrijfsspionage.
De ene land kopieert. De ander is een narco-staat. Wilt niet zeggen dat alles wat we exporteren naar China te maken heeft met drugs.
matthewk @Dabbel27 december 2023 17:59
Heb je claim even via chatGPT gecheckt, en lijkt te kloppen. 15 artikels over westerse spionage per maand in Chinese media, tegenover slechts 3 per maand in EU media.
Echter wel vaak niet te verifieren bronnen.
Janbraam @matthewk27 december 2023 19:43
Oók ChatGPT is geen betrouwbare bron: https://www.scribbr.nl/ve...onvermeldingen-genereren/
matthewk @Janbraam27 december 2023 20:00
Klopt, maar het lijkt me wel een goede stap om random beweringen op het internet iig minimaal te staven. Er wordt namelijk wel vaker wat in comments beweerd wat vaak uit de onderbuik komt ipv uit feiten.
Dabbel @Janbraam27 december 2023 20:00
Ik snap dat het geen waterdichte bron is.
Scribbr beveelt vervolgens in de volgende alinea Scribbr aan als goede bron generator. O+
AlbertG80 @matthewk27 december 2023 22:56
Gaan we nu chatgtp gebruiken om feiten the controleren......
matthewk @AlbertG8028 december 2023 10:22
Tuurlijk, lijkt me net een goede ontwikkeling. Al helemaal prima als ChatGPT zelf de feiten nuanceert.
BaBy-G @Dabbel27 december 2023 21:49
True that! :Y)
BFmango @Dabbel29 december 2023 18:52
En hoeveel daarvan zou waarheid zijn 😂
Dabbel @BFmango30 december 2023 11:36
Zou raar zijn als een multinational niet aan bedrijfsspionage doet }:O
2green @x28027 december 2023 16:43
Hij noemt alleen dat China veel kopieert en vraagt zich mijns inziens terecht af hoeveel ze zelf uitgevogeld hebben.

Daarnaast vraag ik mij af hoe bepaald wordt dat dit 5nm is. Zitten erg veel verschillen in hoe dit bepaald wordt lees ik vaak (verder geen kennis van).
Orangelights23 @x28027 december 2023 16:50
Omdat de praktijk laat zien dat ze simpelweg veel kopiëren. Ik heb veel organisaties geadviseerd over beveiliging waarbij het reverse engineeren door China een zeer hoog risico was.
mrmrmr @x28027 december 2023 16:51
Omdat er vanuit China veel aan bedrijfsspionage wordt gedaan, het is een min of meer bekend feit.

Bedrijven in China zelf die dit kunnen zijn dun gezaaid. De kennis zit vooral bij bedrijven in de VS, Taiwan en enkele andere Aziatische landen. In Taiwan spreken ze wel Chinees, en China doet alsof het van hen is, maar het zijn doorgaans westers georienteerde/geallieerde bedrijven. De dreiging die China vormt ten opzichte van o.a. Taiwan maakt dat de VS en de EU bezig zijn op eigen grond vestigingen te maken.
tweakn00b @x28027 december 2023 17:20
China kopieerd m.b.t. zo beetje alles. Ik heb er 4 jaar gewoond en ze zijn er zelfs trots op. Maar voor de minder geinformeerde check het YouTube kanaal van "The China Show". Die heren hebben het er zelfs 8 jaar vol gehouden.
FalconerHG @x28029 december 2023 11:08
Eens dat ze zelf ook veel ontwikkelen, maar er wordt nog steeds enorm veel gejat. Dus terechte opmerking wat mij betreft.
Cyb @dutchnltweaker27 december 2023 17:03
vraag me wel af hoeveel ze echt zelf hebben gedaan
Naast het te stelen van bedrijfsgeheimen, is er ook nog sprake van "illegale staatssteun": EU onderzoekt illegale staatssteun voor Chinese elektrische auto's.

Verder is het niet ondenkbaar dat een deel ook nog terugbetaald wordt door spionage van dergelijke auto's zelf. Die zullen zitten vol met camera's (zowel naar buiten gericht als naar binnen in de cabine) en microfoons. Iets dat uiteraard niet alleen bij Chinese auto's het geval zal zijn, maar verschil tussen merken is er wel. (Mozilla onderzoek: It’s Official: Cars Are the Worst Product Category We Have Ever Reviewed for Privacy.)
Dabbel @Cyb27 december 2023 17:13
De 1 noemt het illegale staatsteun. De ander noemt het legale subsidie.

Nederlandse melkveeboeren verliezen het nooit van de buitenlandse melkboeren.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 24 juli 2024 04:45]

mrmrmr @Dabbel27 december 2023 17:21
Toch wel, Campina gaat enorm inkrimpen en ze snijden in hun aanbod.

Nu zijn er voornamelijk nog milieusubsidies die ook andere bedrijven kunnen krijgen.
Dabbel @mrmrmr27 december 2023 17:43
Campina is diegene die de boeren uitknijpt. Hun marges zijn echt wel groot aangaande melk.
Maar Campina is natuurlijk meer dan alleen melk.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 24 juli 2024 04:45]

mrmrmr @Dabbel27 december 2023 18:47
Je weet toch wel dat Campina eigendom is van de boeren? Het is een cooperatie.
Xfade @mrmrmr27 december 2023 19:45
De boeren zijn aangesloten bij Campina als lid en hebben daarmee een bepaalde vorm van zeggenschap. Dat is heel wat anders dan dat ze de eigenaar zijn. Er is nog steeds een ouderwetse bestuursvorm.

Dit betekend ook niet dat de boeren de prijs van hun melk kunnen bepalen.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 24 juli 2024 04:45]

Dabbel @mrmrmr27 december 2023 19:53
Nee, wist ik niet. Ik heb het nu net opgezocht. De garantieprijs is bijna verdubbeld in 2022 en toch moeten ze mensen ontslaan?
Hebben “de eigenaren” het dan zo slecht gehad?
SuperDre
@Cyb27 december 2023 21:23
Tja, net zulke illegale staatssteun zoals nu hier ook met oa chip industrie?
mongkut @Cyb28 december 2023 11:06
[...]

Naast het te stelen van bedrijfsgeheimen, is er ook nog sprake van "illegale staatssteun": EU onderzoekt illegale staatssteun voor Chinese elektrische auto's.
https://nieuws.nl/economi...voor-staalfabrieken-goed/
iets van pot met zwarte ketel... ;) :+
Unstable Element @dutchnltweaker27 december 2023 17:52
Het is echt niet meer alleen maar kopieëren.
Er studeren in China per jaar meer ingenieurs af dan dat er in Europa zijn!
En de kwaliteit van deze opleidingen in China gaat in rap tempo omhoog terwijl die in Europa langzaam omlaag aan het gaan zijn.
dmantione @dutchnltweaker27 december 2023 18:08
"Zij die niets immiteren, zullen nooit iets produceren." zei de schilder Salvador Dali. Lijkt me zeer toepasbaar op China: Door te imiteren, hebben ze geleerd hoe ze iets ontworpen wordt en dat stadium zijn ze voorbij, nu ontwerpen ze hun eigen wondertjes der techniek.
SlimStorm @dutchnltweaker27 december 2023 18:58
https://www.statista.com/...-the-most-stem-graduates/
Dit "vertelt" het duidelijk. Je hebt STEM engineers nodig en daarin grossiert Azië en ook Rusland.
Het percentage in Europa valt steeds verder terug.

En de getallen zijn uit 2017, en zullen inmiddels nog forser in het nadeel van het Westen uitvallen
MrMonkE @dutchnltweaker27 december 2023 16:34
En hoeveel waar is.
n4m3l355 @MrMonkE27 december 2023 17:03
Niet geheel onterecht specifiek met Nio. Nio heeft namelijk hun staatssteun verloren en er gaan (weer) geruchten rond dat het bedrijf op kiepen staat. Recentelijk zijn er heel veel ontslagen gevallen bij hun. Dus mogen we zeker ons afvragen of deze toevallig mooie timing van goed nieuws überhaupt waar is.
MrMonkE @n4m3l35527 december 2023 18:32
Ja, stond hier al recent 1 geval op tweakers ook.
Zeggen dat er doorbraken zijn en dan blijkt het silicon identiek te zijn aan voorgaand chip.
magnifor @dutchnltweaker27 december 2023 16:57
Tja, de fundamenten van de welvaart in het westen steunt op het vroegere plunderen en uitbuiten van derde wereld landen. Dus is het nou zo erg dat China alles zou kopiëren?
The Reeferman @magnifor27 december 2023 17:10
Precies en als we eens van kapitalisme af zijn dan kunnen we patenten en copyright ook gelijk afschaffen. Gewoon heel de wereld samen werken met elkaar. Iemand vind wat uit en een ander kijkt wat hij daar mee kan.
Maar goed, zover is het nog lang niet.
Dinandvandijk @The Reeferman27 december 2023 17:14
“ Maar goed, zover is het nog lang niet. ‘

Misschien omdat er dan niemand meer investeert in nieuwe technieken? En er dus veeeeeeel minder vooruitgang en vernieuwing geboekt wordt?
Splorky @Dinandvandijk27 december 2023 19:43
Als bedrijven minder willen investeren want alles is open, dan kunnen ze altijd nog verbeteringen toepassen die andere al gedaan hebben. Dus in eerste instantie zal het product wel beter worden. Daarna kunnen overheden investeringen overnemen.

Los daan van heb je nu al opensource.

Alleen al de mensenlevens die gered kunnen worden door betaalbare medicijnen is het het al waard. IA is over een decenia ook wel zo ver dat het gebruikt kan worden voor medicijn onderzoek.
bladerash @magnifor27 december 2023 17:35
Klopt, eerst plunderen en uitbuiten van kolonies om je eigen wetenschappelijke onderzoeken en industriële revolutie te financieren. Daarna het pad om welvarend te worden voor 3e wereldlanden dicht timmeren met patenten en IP. Een gemiddelde Afrikaanse ontwikkelingsland zit vast tussen wal en schip, ze kunnen niemand anders koloniseren en ze krijgen van het westen geen technologisch kennis. Een snelle opmars in welvaart is daarbij uitgesloten en dat komt het westen wel goed uit. Want je wilt niet dat er veel Afrikaanse, Aziätische en Zuid-Amerikaanse landen op hetzelfde welvaartsniveau komen als wij, dan hebben wij dadelijk niks meer te vertellen vanuit een dominante positie.

China heeft het alleen slim gespeeld door goedkope arbeid en een gigantische markt aan te bieden in ruil voor toegang tot de technologisch kennis waarmee ze zichzelf snel kunnen ontwikkelen. Elk ontwikkelingsland zou dat moeten doen als ze snel het levensstandaard van hun bevolking wilt verhogen.
uiltje @bladerash28 december 2023 23:52
Er is een verschil tussen slim en vals. China doet wat teveel aan het laatste naar mijn inziens. Eisen dat technologie naar hun komt en overnames door externe partijen tegengaan.
m_snel @dutchnltweaker27 december 2023 17:02
Ik lees altijd dat de 7nm chips hier niet altijd echt 7nm zijn. Hoe zit dat in China, geven ze daar wel aan hoeveel het echt is.
dmantione @m_snel28 december 2023 02:33
Nee, want 22nm was de laatste node van echte nanometers. Sedertdien zijn fabrikanten de hoogte in gaan bouwen (finfets) en zetten ze de hoeveelheid nm neer alsof er traditionele platte transistoren gebruikt zouden worden, de transistoren zijn evenwel aanzienlijk groter dan het aantal nm suggereert. Daar is verschil van interpretatie mogelijk en aldus is alles kleiner dan 22nm niet zomaar te vergelijken. Dat geldt ook voor Chinese chipbakkers.
tweakuwe @dutchnltweaker28 december 2023 01:07
Mogelijk nemen ze gewoon een licentie op ARM rekenkern ontwerpen van ARM, die heeft dacht ik specifieke ontwerpen die nog naar China mogen worden geëxporteerd. Dat is misschien kopiëren maar toch niet China eigen?

De chip ontwerpen is relatief eenvoudig, het zijn de componenten zoals de cpu, ram, etc. die lastig zijn bovenal. Niet dat ik het zou kunnen, maar voor een serieus bedrijf is het te doen om een eigen SoC aan de hand van best practice te maken.

Productie zal gewoon bij TSMC zijn gok ik.
Dark Angel 58 @dutchnltweaker29 december 2023 21:17
Bij het kopiëren moeten ze het ook begrijpen hoe het in elkaar zit, anders gaan bij de makers de deur aanbellen en om een handleiding vragen :')
joco 27 december 2023 16:40
Toch wel grappig om te zeggen we hebben een chip voor AI en self driving
Das in mijn ogen alleen maar hardware.. dat is niet de AI. dat zijn alleen maar om iets te "enablen"

In mijn ogen is de software die je daar op hebt veel belangrijker, je kunt net zulke mooie hardware maken maar als de software niet klopt heb je er helemaal niks aan.
bvdbos @joco27 december 2023 16:51
Hoewel is snap waar je reactie vandaan komt : als het zo in elkaar zou zitten dan zouden er ook geen dedicated processors zijn voor beeldverwerking?
joco @bvdbos27 december 2023 17:02
maar dan nog is de software belangrijker..
want er zijn tig beeld verwerkingsprocessors (samsung , qualcomm you name it)

Maar alles staat en valt vaak bij de software,,
Een langzamere proc maar met de goeie software zal een hele snelle proc maar met slechte software gewoon er uit blazen...

Tuurlijk als je de goeie software op de snelle hardware draait is het nog beter, maar anders om fix je dat niet ..

(kijk maar bv naar google pixels phones en hun beeld verwerking.. ik durf toch wel te beweren dat de samsung of qualcomm chips eigenlijk al wel betere hardware hebben maar.....)
SRI @joco27 december 2023 16:51
Is het niet een beetje fifty fifty? Je kan nog zulke geweldige software hebben maar als je geen hardware hebt die het aankan heb je er ook niks aan. De software 'enabled' de mogelijkheden van de hardware als je het vanaf de andere kant redeneert.

[Reactie gewijzigd door SRI op 24 juli 2024 04:45]

joco @SRI27 december 2023 17:02
ik denk niet dat dat 50/50 is het is veel meer 30/70 in het voordeel van de software..
tweakuwe @joco28 december 2023 01:10
Maar de chip kan toch wel specifiek ontworpen zijn voor AI toepassingen? Met software kan je zeker ook andere toepassingen gebruiken maar dat maakt de missie niet anders..
moonlander 27 december 2023 18:31
Misschien een hele domme vraag. Waarom moet alles zo klein mogelijk op zo'n chip? In een telefoon kan ik mij indenken dat zon chip niet te groot moet zijn, maar een auto heeft genoeg ruimte.
tedades @moonlander27 december 2023 19:17
Waarom maken ze de claim dat ze 5nm gebruiken? -> Marketing om hun auto high-tech over te laten komen.
Waarom chips altijd kleiner gemaakt worden? -> Een kleinere chip zou goedkoper, sneller en energiezuiniger moeten zijn.
Als ik het versimpelt samenvat: Omdat er minder energie verlies optreedt als je structuur op je chip kleiner is, want alles zit dichter bij elkaar. Zo bespaar je energie. Of je gebruikt die energie besparing juist als extra budget om meer performance te krijgen zodat je chips sneller is. Daarnaast is een chip gemaakt op 5nm fysiek kleiner in vergelijking met dezelfde chip gemaakt op 7nm. Je zou je meer chips moeten kunnen produceren met dezelfde hoeveelheid materiaal en tijd, wat in theorie zou moeten leiden tot goedkopere chips.
dasiro @moonlander27 december 2023 20:53
heel simpel voorbeeld: wat gebruikt meer energie en materialen een klokkentoren of een wandklok?
Harm_H @moonlander27 december 2023 20:25
De simpele vraag leidt tot de meest inzichtelijke antwoorden.
Groningerkoek @moonlander27 december 2023 21:44
Kleinere chips, tja heel simpel eigenlijk doordat ze kleiner zijn schakelen ze sneller en is er minder energie nodig om te schakelen waardoor je dus een betere performance krijgt.
Audione0 @Groningerkoek28 december 2023 00:55
ok, maar groter betekent meer ruimte om er meer techniek in te proppen toch?
Groningerkoek @Audione028 december 2023 09:01
Uitgangspunt is vaak niet hoe krijg ik zoveel mogelijk techniek in een chip. Maar hoe krijg ik de techniek die ik wil gebruiken zo klein, snel en zuinig mogelijk.

Als men zou willen kan men prima hele grote lompe chips maken met recordaantallen transistors, maar wegens energieverbruik en tragere snelheden zit niemand op die dingen te wachten.
uiltje @Audione029 december 2023 00:03
Sure, maar dat heeft direct invloed op de hoeveelheid die's die je van de chip kan halen. Omdat een "silicon die" rond is gaat dat ook sneller dan je verwacht. En vergeet niet dat de kans op slechte chips ook toeneemt, zeker van de chips die zich aan de rand bevinden (minder puur silicon). En als je minder chips hebt zitten ze percentueel sneller aan de rand.
Hufter @moonlander27 december 2023 22:58
De fysieke grootte van een chip is gelimiteerd door de die size (limiet van de lithografie-apparatuur). Ook gaat de onderlinge afstand tussen transistoren en geheugen een rol spelen in dit soort dingen. Vier 10 nm chips kunnen niet dezelfde prestaties leveren als één 5 nm chip.
tweakuwe @moonlander28 december 2023 01:14
Kleine procedés zijn vaak duurder per chip, maar goedkoper per transistor. Ook koeling wordt een probleem als je evenveel transistoren op een groter procedé wil zetten binnen één chip (met distributed computing is dat wel te doen natuurlijk).
Ered 27 december 2023 22:01
Eigenlijk ongelofelijk zonde van de resources als je als "beginnende" autofabriek, je geld in het ontwikkelen van een eigen chip steekt. Lijkt mij dat dat alleen rendabel is allah Apple, aangezien daar ontwikkelingen gebruikt kunnen worden door alle Apple's hele product lijn.

In dit geval ga je allemaal mensen aanname met expertise in chip design voor nog geen 120K auto's per jaar.
jpfx @Ered27 december 2023 22:25
Misschien, maar het zorgt er wel voor dat je als Chinees bedrijf voor je chips niet afhankelijk bent van de nukken uit de USA.
MrMonkE @jpfx28 december 2023 10:12
Als het lukt, het kan natuurlijk ook compleet fout lopen.
Maar dat is het risico van investeren. Als het lukt ben je spekkoper.
Harm_H 27 december 2023 20:08
Ik volg NIO al drie jaar. Nu hebben ze ook een vestiging hier op de A2 bij Breukelen en zijn er enkele swap stations in Europa. Het is helaas gesponsord door de Chinese gemeentes, terwijl het enorm verliesmakend is.

Het is een pump-en-dump scheme vind ik voor Westerlingen die graag hun geld willen verliezen in aandelen. Opzich zijn de intenties wel goed, en ik vind ook echt dat de Chinezen hier een luxueuse auto levert met Chinese innovaties. Maargoed, zowel de swap stations als NOMI (hun spraakassistent) zijn simpelweg niet wat de westerling echt wilt: een betaalbare EV. Een NIO kost zo'n +/- €70.000.

Over die chip. Ik ben blij dat er 2025 bij staat, dat getuigd van realisme, maar dat getuigd ook van 'eerst zien dan geloven'. Alles was NIO maakt is mijn inziens grotendeels uitbesteed aan andere leveranciers (wel is er progressie om meer inhouse te doen) - en willen ze meer een 'merk' zijn. Misschien dat Qualcomm of TSMC deze chip dus gaat produceren?

[Reactie gewijzigd door Harm_H op 24 juli 2024 04:45]

ZeRoC00L @Harm_H27 december 2023 20:28
Al op de site gekeken?
Et5 vanaf 51k, nog steeds niet goedkoop, maar wel een stuk minder dan de 70k die je aangeeft.
Groningerkoek @ZeRoC00L27 december 2023 21:40
51.9K klinkt leuk...

Moet je er nog wel een accu bijkopen voor 12K of huren voor 169,- per maand voor de standaard 445km WLTP range, long range is 21K of huren voor 289,- per maand.
Verwijderd @ZeRoC00L28 december 2023 02:07
Voor 51k staat ie bij je thuis ja. En dat is dan ook alles.
mieJas @Harm_H28 december 2023 11:22
Alles was NIO maakt is mijn inziens grotendeels uitbesteed aan andere leveranciers
Wat op vandaag niet veel anders is dan bij andere fabrikanten. Denk maar aan toeleveranciers als Bosch (sensoren en elektronische modules), Hitachi en Tyco (connectoren en bijhorende assemblies), Bridgestone of Continental (banden en rubbers), Brembo en TRW (remmerij), Michelotti en Pininfarina (ontwerp van de kas),... En da's dan typisch voor de high-volume markt. Je hebt nog een hoop kleinere spelers die in de niche van een Ferrari, AMG, Lotus,... zitten om daar o.a. de ophanging en aandrijving te ontwikkelen. Maar al te vaak op basis van een halfbakken lijst met funtionele eisen. Zeker op vlak van elektronica zie je dat "de gevestigde orde" het daar nog altijd moeilijk bij heeft, laat staan dat ze plots hun eigen chips zouden ontwikkelen. Dat gebeurt niet.
DeSoepkip 27 december 2023 18:58
Ik moet toch fronzen bij dit bericht. Is het echt zelf ontwikkeld? Klinkt als goed gejat, gevalletje bedrijfsspionage, dat is toch waar china bekend om staat... maar wellicht ben ik te pessimistisch.
multikoe
@DeSoepkip27 december 2023 20:33
Dat ben je inderdaad. Hoewel in bepaalde kringen pessimistisch wordt vervangen door "realistisch" :)

Iedereen jat alles van elkaar, plakt het op een nieuwe manier aan elkaar en brengt dat als "nieuw". Het is ook gewoon nieuw, of in ieder geval vernieuwend. Vrijwel elke technologische ontwikkeling bouwt op ervaring en kennis van anderen. Dat geldt voor China, dat geldt voor Amerika, dat geldt voor Europa.

Dat gezeur over de kopieervaardigheden van de chinezen doet het goed in de voetbalkantine en natuurlijk zit er een kern van waarheid in. Maar de Chinezen doen dat gewoon ietsje beter dan "westerse" landen en bovendien fietsen de chinezen ons op dit moment op een flink aantal vlakken links en rechts voorbij. Er zijn zaken die wij misschien wel van hun zouden moeten kopieren :)
SuperDre
@DeSoepkip27 december 2023 21:27
Vooral pessimistisch, aangezien China heel veel zaken in hun lange historie uitgevonden heeft, die daarna door westerse kooplui deze kant op gekomen zijn.
Marctraider 27 december 2023 16:35
Hoe zit het eigenlijk met computing errors, straling, e.d.?
multikoe
@Marctraider27 december 2023 20:35
Misschien moet je je vraag wat aanvullen. Dit is de IT Helpdeskvariant van "hij doetut niet"
Marctraider @multikoe27 december 2023 21:03
Is dat niet duidelijk? NASA gebruikt geen moderne chips door random faults/errors bij zo'n klein procedé.

Nou gaat het hier niet om raketten maar wel om je eigen leven, mocht er iets fout gaan.

Er zullen vast failsafes opzitten maar toch.
multikoe
@Marctraider27 december 2023 21:29
Er zijn heel veel redenen waarom NASA geen moderne chips gebruikt:
1. De ontwikkeling van ruimtevaartuigen duurt vaak tientallen jaren. Dat betekent dat alle componenten, inclusief de electronica per definitie al jaren oud zijn.
2. De omstandigheden in de ruimte zijn extreem schadelijk voor chips. Temperatuurverschillen van honderden graden zijn heel erg schadelijk voor electronica. Hoe groter de onderdelen, hoe robuuster.
3. De straling in de ruimte is ook extreem en ook hier geld: hoe groter de onderdelen, hoe beter bestand (te maken) tegen deze straling
4. Je kunt, als een onderdeel kapot is, geen monteur langssturen. Onderdelen van een ruimtevaartuig *moeten* dus minimaal de levensduur van het ruimtevaarttuig overleven. Daar gebruik je dus bewezen betrouwbare spullen voor.
Geen van die vier restricties gelden voor chips in auto's. Bovendien: apparatuur in auto's mag stuk gaan, je kunt het namelijk repareren. Als het kritische apparatuur is, dan maak je het redundant (remsystemen bijvoorbeeld) of je bouwt systemen die de schade beperken (als een auto tegenwoordig een probleem signaleert, dan stopt hij gewoon. Vervelend, maar meestal niet gevaarlijk).

Kortom: de vergelijking met NASA is onzin.
Osiummaster 27 december 2023 18:42
Very Koel allemaal maar de reden dat we allemaal Nvidia gebruiken is omdat Tensorflow en Pytorch erop draaien.

IPV leuke flops nummertjes kunnen ze beter een demo laten zien van hun zelfrijdende software want dit zegt niks.
Martijntjeh 27 december 2023 20:17
Misschien dat het dan toch nog wat wordt met die zelfrijdende auto’s.

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