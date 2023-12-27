Chinese autofabrikant presenteert 5nm-chip voor zelfrijdende auto's

De Chinese autofabrikant Nio heeft een eigen soc ontwikkeld voor automatisch rijden. De Shenji NX9031 is op 5nm gebakken, bevat meer dan 50 miljard transistors, 32 Arm-rekenkernen, een neural processing unit, een gpu en 8GB Lppdr5x-geheugen.

Volgens website CnEVPost heeft Nio de chip volledig zelf ontwikkeld. De Chinese autofabrikant zou claimen dat de chipset vier keer zo krachtig is als de Nvidia Drive Orin-soc. Die chipset kan ongeveer 254 miljard operaties per seconde uitvoeren en wordt momenteel door enkele andere autofabrikanten gebruikt om AI-functies als automatisch rijden mogelijk te maken. In 2021 presenteerde Nvidia de opvolger van deze chip: Drive Atlan. De Nio Shenji NX9031 zal voor het eerst gemonteerd worden in de ET9, een luxe sedan die tijdens het eerste kwartaal van 2025 op de markt moet komen.