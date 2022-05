Crimineel buitte kwetsbaarheid e-mailsysteem FBI uit en stuurde massaal hoaxmail

Het domein en e-mailsysteem van de FBI is dit weekend gebruikt om een hoax via e-mail te verspreiden. Het zou gaan om honderdduizenden e-mails. In een interview stelt de dader dat hij de kwetsbaarheid in de FBI-systemen aan het licht wilde stellen.

Dat vertelt de verantwoordelijke, ene Pompompurin, aan Krebs On Security. Hij vertelt dat hij zeker 'meer legitiem ogende e-mails had kunnen sturen en bedrijven had kunnen overtuigen om data te overhandigen'. Dat deed hij niet; hij zou zijn daad op deze manier verricht hebben omdat de FBI op de kwetsbare webpagina in kwestie waarschuwt voor vervolging bij ongeautoriseerd gebruik en dat zit responsible disclosure in de weg. Daarnaast heeft hij duidelijk ook als doel om de reputatie van security-onderzoeker Vinny Troia te besmeuren. Volgens Bleeping Computer heeft Troia een langlopende vete met leden van malafide hackergemeenschap RaidForums, waar de dader er een van is.

Pompompurin kwam binnen via het Law Enforcement Enterprise Portal van de federale dienst. Dat is een 'toegangspoort die wetshandhavingsinstanties, inlichtingengroepen en strafrechtelijke entiteiten toegang geeft tot nuttige bronnen'. De dader kon daar een account aanmaken, iets wat nu niet zomaar meer kan voor iedereen. Hij vertelt verder dat de e-mailbevestigingscode voor een nieuw account aan de zijde van de client gegenereerd wordt en teruggestuurd wordt naar de site middels een POST-verzoek.

Niet alleen was de verificatiecode in te zien in de html op de pagina, maar viel het POST-verzoek ook aan te passen. Zo vulde Pompompurin zijn eigen geadresseerden en berichttekst in, maar kwam de e-mail toch van eims@ic.fbi.gov en het ip-adres van de FBI. Spamhaus meldt dat hij de geadresseerden uit de ARIN -database heeft middels scraping.

De FBI laat in een reactie aan onder andere Krebs on Security weten dat de e-mails inderdaad afkomstig zijn van de FBI en dat ze vervalst zijn. Meer informatie geven ze niet, omdat de zaak nog loopt. De 'getroffen hardware is snel offline gehaald na het ontdekken van dit probleem', zegt de dienst. Volgens Bleeping Computer wordt de FBI-helpdesk 'overspoeld' door telefoontjes van bezorgde admins.