Mogelijk aan Silk Road gelieerde wallet verplaatst omgerekend 813 miljoen euro

Een bitcoinadres dat sinds 2015 geen activiteit vertoonde en mogelijk te herleiden is naar de in 2013 opgerolde online drugsmarktplaats Silk Road, heeft in één keer een bedrag van 69.369 bitcoin, omgerekend 813 miljoen euro, verstuurd.

Onbekenden hebben de totale inhoud van 69.369 bitcoin van het adres 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx bij een andere wallet ondergebracht. Volgens BitInfoCharts betreft het de op drie na grootste wallet wereldwijd. Het adres ontving in 2013 voor het eerst bitcoins en verrichte in april 2015 zijn laatste transactie. Het is niet duidelijk wie de wallet beheert en waarom de inhoud is verplaatst.

Opvallend is wel dat op het hackingforum RaidForums al maanden een .dat-bestand wordt aangeboden met de claim dat dit betrekking heeft op het adres 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx. Motherboard schreef daar in september over. Het .dat-bestand zou de publieke en versleutelde private keys voor de wallet bevatten en wie de private sleutels kraakt, zou het beheer over het adres en de 69.369 bitcoin krijgen.

Er zijn geen aanwijzingen dat dit gelukt is. Ook is niet zeker of het bestand daadwerkelijk de data voor het adres bevat. De beveiliging van een wallet maakt gebruik van zowel AES-256-CBS-encryptie als SHA-512-hashing. Een systeem met negen GeForce GTX 1080 Ti-kaarten, zou hierdoor slechts tien wachtwoorden per seconde kunnen proberen. Als het gaat om een complex wachtwoord van vijftien karakters zou het een leven lang duren om het te kraken, schrijft KeychainX, dat een dienst aanbiedt om wallets te herstellen.

Afkomstig van Silk Road?

Door middel van blockchainanalyse zou een link te leggen zijn tussen het adres met de 69.369 bitcoin en de ondergrondse drugsmarktplaats Silk Road, claimt Tom Robinson, medeoprichter van Elliptic. Dat bedrijf biedt diensten voor blockchainanalyse aan. De bitcoins zouden in mei 2012 verstuurd zijn vanuit een wallet van Silk Road en in 2013 naar het desbetreffende adres zijn overgebracht. Tegenover Bloomberg houdt Robinson overigens een slag om de arm en noemt hij een kans van 60 procent dat de bitcoins van Silk Road afkomstig zijn.

Silk Road werd in 2013 opgerold door de FBI. De destijds 29-jarige eigenaar Ross Ulbricht werd daarna opgepakt. Hij werd in 2015 schuldig bevonden en zit een levenslange gevangenisstraf uit. De FBI nam bij de actie 144.000 bitcoin in beslag, wat in 2013 omgerekend 20 miljoen euro waard was en inmiddels 1,7 miljard euro waard zou zijn.