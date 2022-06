Justitie VS neemt 69.369 bitcoin die gestolen was van Silk Road in beslag

De 69.369 bitcoin, omgerekend 813 miljoen euro, die afgelopen weken vanuit een wallet verplaatst werd, was zoals vermoed werd gelieerd aan Silk Road, maar was gestolen van die drugsmarktplaats. Dat claimt justitie in de VS, die de bitcoins heeft geconfisqueerd.

De Amerikaanse autoriteiten hebben afgelopen 3 november naar eigen zeggen duizenden bitcoins in beslag genomen. De inbeslagname volgt op onderzoek van het openbaar ministerie van de Verenigde Staten en de Amerikaanse fiscale opsporingsdienst IRS IC naar 54 bitcointransacties die door Silk Road werden verricht en die niet eerder uit onderzoek naar voren waren gekomen. Bij het onderzoek maakten de autoriteiten gebruik van de diensten van blockchainanalysebedrijf Chainalysis.

De transacties waren te herleiden tot een persoon die de autoriteiten 'individu X' noemen. Uit het onderzoek bleek dat deze persoon achter een hack op Silk Road in 2012 en 2013 zat, waarbij hij bitcoins buitmaakte en deze naar het adres 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx verplaatste. De eigenaar van Silk Road, Ross Ulbricht, wist destijds de identiteit van de dief te achterhalen en sommeerde hem de bitcoins terug te geven. Dit weigerde hij en hij liet de wallet verder ongemoeid, op enkele transacties na waarvan die van april 2015 de laatste was.

De onderzoekers hebben recent niet nader genoemde 'softwaretools' gebruikt om de identiteit van X eveneens te achterhalen. Daarop werd de 69.369 bitcoin verbeurd verklaard en in beslag genomen. Woensdag verschenen er al berichten over de opvallende transactie van omgerekend 813 miljoen euro van het desbetreffende adres, dat de tot dan toe op drie na grootste hoeveelheid bitcoins bevatte. Op hackersfora zou de afgelopen maanden al een bestand van de wallet aangeboden zijn, met het doel deze te kraken.