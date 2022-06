'Booking.com schrapt maximaal duizend banen in Amsterdam'

Vakbond FNV verwacht dat er maximaal duizend banen verdwijnen bij het Amsterdamse hoofdkantoor van Booking.com. Dat is minder dan het bedrijf zelf drie maanden geleden in het vooruitzicht leek te stellen, bij een aankondiging van een rigoureuze reorganisatie.

Booking.com kondigde in augustus aan wereldwijd een kwart van zijn personeel te ontslaan en de vrees was dat dit zou leiden tot het verlies van 1375 banen op het hoofdkantoor in Amsterdam. FNV-bestuurder Bob Bolte meldt tegen het FD te verwachten dat dit niet het geval zal zijn en dat op het hoofdkantoor in Amsterdam zeker niet meer dan duizend personeelsleden hun baan verliezen.

Wereldwijd heeft Booking.com meer dan tweehonderd kantoren en 17.500 werknemers. Verdeeld over tien locaties werken er 5500 mensen op het hoofdkantoor in Amsterdam, waaronder veel ontwikkelaars. Volgens het FD is Booking.com daarmee een van de grootste werkgevers in Amsterdam. Hoeveel mensen daadwerkelijk hun baan verliezen is nog niet bekend: de directie onderhandelt nog met de ondernemingsraad.

Booking Holding maakte donderdag zijn kwartaalcijfers bekend. In het eerste kwartaal van 2020 leed het bedrijf een verlies van 645 miljoen euro, in het tweede kwartaal van 375 miljoen euro. Door de coronacrisis is het aantal hotelboekingen ingestort. Vorig jaar boekte het bedrijf nog een winst van 850 miljoen euro in het tweede kwartaal.