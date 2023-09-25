Europese Commissie geeft Booking geen toestemming om Etraveli over te nemen

Booking.com mag van de Europese Commissie niet doorgaan met de overname van het Zweedse online reisbureau Etraveli. Het van oorsprong Nederlandse Booking zou volgens de EC te veel macht krijgen op de onlinereisbureaumarkt.

In een persbericht laat de Europese Commissie weten dat Booking de voorgestelde overnamedeal van ruim 1,6 miljard euro niet voldoende wist aan te passen om goedkeuring te krijgen. Specifiek heeft de EC bezwaar tegen de brede positie die moederbedrijf Booking Holdings zou innemen met de overname van Etraveli. Booking heeft een marktaandeel van ruim 60 procent op het gebied van online boekingen van hotelovernachtingen. Etraveli, het moederbedrijf van onder meer FlightNetwork, GoToGate, Seat24 en SuperSaver, zou een dominante positie in de Europese Economische Ruimte hebben wat platforms voor online boekingen van vliegreizen betreft. Booking heeft ook nog een 'metazoekmachine' voor het vergelijken van prijzen via onder meer Kayak en Cheapflights.

Al die services bij elkaar geven Booking volgens de EC te veel macht op het gebied van online reisboekingen. Afgezien van een vermeende, resulterende hogere prijs voor hotels en uiteindelijk klanten, zou de overname tot gevolg hebben dat Booking een eigen nieuwe 'klantenstroom' vergaart; vliegreizigers hebben vaak ook een hotelovernachting nodig en Booking kan die doelgroep dan binnen het eigen ecosysteem houden. Dit belemmert naar verluidt de concurrentiemogelijkheden in de betreffende markt.

Booking Holdings kondigde vorige week al aan dat het in beroep zou gaan tegen de EC als de overname geblokkeerd zou worden. Volgens het bedrijf baseert het orgaan van de Europese Unie zich op 'misleidende en selectieve feiten', zo citeerde de Financial Times.

Eerder dit jaar werd de deal al tegengehouden omdat Booking een te sterke concurrentiepositie zou krijgen als de reisboekwebsite ook vluchten zou kunnen aanbieden via Etraveli's services. Booking stelde in reactie op het standpunt van de EC veranderingen voor, maar het bedrijf zou ondanks deze aanpassingen te veel op het eigen ecosysteem berusten en daarmee alsnog concurrentiemogelijkheden belemmeren.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-09-2023 15:05
41 • submitter: RMN

25-09-2023 • 15:05

41

Submitter: RMN

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Reacties (41)

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Tintel 25 september 2023 16:23
Booking.com is een typisch systeem dat resources van anderen benut en in beginsel een voordeel biedt voor zowel aanbieder als afnemer maar na enige tijd zal blijken of is al gebleken dat ze vooral zelf veel voordeel eraan over houden.
Dat uit zich in hogere prijzen via booking.com dan direct bij bijv. het hotel (al gezien)
Dat uit zich in onjuiste beschikbaarheidscijfers van hotelkamers (want wat booking.com heeft gereserveerd is natuurlijk niet relevant voor de afnemer).
Dat uit zich in de situatie dat bij korter verblijven dan de reservering dat het hotel niet aan restitutie kan doen omdat booking.com al een geld heeft ontvangen voor de gehele periode. Nu kun je stellen: dat is dan jammer voor de hotelgast, die moet dan maar gewoon voluit betalen maar dat is dus niet het geval als direct via het hotel wodt geboekt.
Booking.com heeft mogelijk voordeel om wellicht hotel X te voorkeur te geven doordat deze maar afdraagt of andere redenen, maar voor de afnemer is dat natuurlijk niet interessant. Die zoekt een voordelig/mooi hotel op een bepaalde locatie.

Groupon is net zo'n instantie....leek leuk maar uiteindelijk is het helemaal niet gunstig voor afnemers en de 'echte' aanbieders.
Thuisbezorgd is ook zo'n partij - uiteindelijk (en zeker bij marktdominatie) gaan de prijzen voor afnemers omhoog en de marges voor aanbieders omlaag.
Kaaswagen @Tintel25 september 2023 17:56
Als je je als hotel/b&b aansluit bij Booking.com ga je akkoord dat je op Booking.com de minimale prijs adverteert op hun website. Dus als je dan - bijvoorbeeld telefonisch - een lagere prijs aanbiedt ben je in principe in strijd met die afspraak.

Waar de toegevoegde waarde zit in het systeem is gemak van vergelijken en boeken, 24/7 klantenservice (ook in het Nederlands), fraude bestrijding en natuurlijk een klein stukje extra services zoals ideal kunnen gebruiken voor een hotel buiten Europa, taxi kunnen bestellen, fiets kunnen huren enz.

Je hebt helemaal gelijk dat zowel Thuisbezorgd en Booking een stuk winst afromen maar het is niet alsof daar echt *niets* tegenover staat.

[Reactie gewijzigd door Kaaswagen op 23 juli 2024 17:38]

Aardbol_23564 @Kaaswagen26 september 2023 10:04
De klantenservice was voor mij uberhaupt geen toegevoegde waarde hoor. Constant in cirkels draaien van leugens en automatische antwoorden voor een serieus probleem. Heb als gevolg dag gezegd tegen booking.com als eerste stap tijdens het zoeken. Ik heb veel betere ervaring door rechtstreeks bij skyscanner te gaan of gewoon airbnb te doen voor al mijn zakelijke (en privé) boekingen, en heb op die manier ook ondervonden dat hun Genius level 3 ook vaak weinig voorstelt.

Ik merkte ook vaak dat ze de duurste hotels aan mij toonden als eerste resultaten, aangezien ik mij wel vaker een duurder hotel kan veroorloven. Eerste klasse manipulatie dat ze doen.

Minder booking.com dominantie vind ik alleen maar goed.
Superstoned @Kaaswagen25 september 2023 20:28
Zo’n regel zou niet legaal moeten zijn, super anti-competitief…
tw_gotcha @Kaaswagen26 september 2023 03:52
volgens mij laat booking. com lang niet altijd laagste prijs zien. kamers worden ook duurder als je meerdere keren zoekt op een hotel in een stad en niet meteen besluit. het loont altijd om direct naar een hotel website te gaan.
Tintel @Kaaswagen26 september 2023 09:34
Oh, zeker mee eens dat al die diensten een voordeel bieden maar het probleem is: ze zijn pas handig als ze zo veel mogelijk aanbieders in hun systeem hebben maar dat geeft ze dus de macht om de winst op te voeren en voila, het systeem maakt het slechter voor zowel afnemer als aanbieder.
batteries4ever @Tintel26 september 2023 12:12
Als je korter wilt blijvEn dan via booking.com geboekt was, dan kan je het hotel aanbieden de 15% van Booking.com.com te betalen. In mijn geval ging het hotel daarmee akkoord.
Lisadr 25 september 2023 15:51
Het Amerikaanse bedrijf Booking Holdings heeft met Priceline, Booking.com Agoda en vele andere merken een heel dominant positie op de Europese markt. Goed dat het Europese Commissie consumenten gaat beschermen en voorkomt dat weer een Europese merk in handen komt van Amerikaanse bedrijven.
Arokh @Lisadr25 september 2023 16:17
ik vind het toch wel een goed punt dat het een Amerikaans bedrijf betreft. Tweakers bericht alleen maar dat het 'van oorsprong Nederlandse', wat eigenlijk best misleidend is in dit geval.
Lisadr @Arokh25 september 2023 16:21
Booking is sinds juli 2005 (18 jaar) niet meer een Nederlandse bedrijf.
drdelta @Lisadr26 september 2023 23:33
Booking.com is sinds oprichting een Nederlands bedrijf.
Sinds 2005 is het eigendom van een Amerikaans bedrijf, dat zichzelf in 2018 hernoemd heeft naar "Booking Holdings".

Booking.com B.V. heeft zelf 70 dochter ondernemingen, in 70 landen, die het Nederlandse Booking.com lokaal ondersteunen.

Booking.com B.V. is in Nederland gevestigd, heeft haar (hoofd)kantoor in Nederland (Amsterdam), is in ieder geval gedeeltelijk in Nederland begonnen, eerst door het samengaan van 2 kleine Nederlandse bedrijven, en daarna door het samengaan met een Brits bedrijf, en is inderdaad eigendom van een Amerikaans bedrijf. Maar om het niet-Nederlands te noemen..?
KRBM123 25 september 2023 15:07
Volgens het bedrijf baseert het orgaan van de Europese Unie zich op 'misleidende en selectieve feiten
"Selectieve feiten", oké, maar "misleidende feiten"? Selectief zijn in de feiten die je presenteert kan misleidend zijn, maar feiten an sich kunnen niet misleiden.

[Reactie gewijzigd door KRBM123 op 23 juli 2024 17:38]

WillySis @KRBM12325 september 2023 15:46
De pot verwijt de ketel....
Op Booking.com staat er vaak "laatste kamer". Als je vervolgens telefonisch bij het hotel boekt blijken er nog veel meer kamers beschikbaar te zijn.
yobikap @WillySis25 september 2023 15:49
Klopt, Booking.com reserveert een x aantal kamers voor hun eigen platform en niet alle kamers bij het hotel.
Nas T @yobikap25 september 2023 16:22
Dan is het een mooi misleidend feit. Het is dan inderdaad de laatste kamer (op Booking.com).
Ik hoop eigenlijk dat time to Momo gaat groeien, als dat een betrouwbare tegenhanger wordt van Booking.com
Ik heb afgelopen zomer gebruik gemaakt van Booking.com, maar wat heb ik een hekel aan alle psychologische poespas. Het is niet dat je het gevoel van irritante straatoplichters bij budgetzonvakanties hoeft na te doen, alsof je dan alvast in vakantiesferen hoeft te komen. Voordeel van Booking.com was alleen dat er nog op een kaart opties waren te vinden voor een overnachting onderweg.
Stukfruit @Nas T25 september 2023 16:37
"Ik hoop eigenlijk dat time to Momo gaat groeien, als dat een betrouwbare tegenhanger wordt van Booking.com"
Via Google is dat niet zo goed te vinden, dus ik zocht op het enige Nederlandstalige alternatief waar ik van wist en dat (Moonback, met daarvoor nog een andere naam) blijkt nu te zijn samengegaan met "Time to Momo".

Bedoelde je deze toevallig? :)

edit:
Oh wacht, je schreef er ook "time to" bij :p Sorry, te snel gelezen en te lang gegoogled!

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 23 juli 2024 17:38]

WillySis @Stukfruit25 september 2023 17:33
MoMo heeft een heleboel boekingssites voor vluchten. Die zijn net zo misleidend als Booking.com met hun "laatste kamer" melding. Al twee keer een vlucht geboekt (met heel veel verplichte extra kosten!) die werd geweigerd en vervolgens voor 30% meer werd aangeboden. Op een vlucht naar Mexico of Nieuw Zeeland scheelt dat heel wat! Gebruik nu alleen de zoekmachine en ga vervolgens naar de website van de airline. Bijna dezelfde basisprijs, maar dan zonder verplichte of gratis stoelreservering, ruim bagage inbegrepen, gratis annuleren (zonder opgaaf van redenen), gratis meldingen over de vlucht. Voor de vlucht naar Nieuw Zeeland zaten er ruim € 200,- pp aan extra kosten bij! Zelfde vlucht was via Signapore Airlines € 2,- duurder, maar daar kwam geen cent aan extra kosten bij. Terugreis via Quantas geboekt (vliegt met Emirates) en ook daar geen cent aan extra kosten. Boeken bij Emirates zelf kon ook, maar dan moest je voor de bagage betalen.
Bij de boekingssites van MoMO kreeg ik toch sterk het gevoel van oplichting.
Stukfruit @WillySis25 september 2023 18:15
Oh zeker, bij de partij zelf boeken is inderdaad verstandiger.

Wel een tegenvaller dan. Moonback (die nu recent is samengegaan met Time to Momo en eerder door het leven ging als Beterboeken) zette zichzelf juist in de markt als een tegenbeweging voor de Booking.com's toen aan het begin van de pandemie Booking.com overheidssteun ontving:

https://www.deondernemer....nback-beterboeken~2987380

https://www.deondernemer....eijssen-rene-bego~4927974
WillySis @yobikap25 september 2023 17:20
Klopt, maar zodra die kamer geboekt is wordt er automatisch een volgende kamer "gereserveerd". Het boeken van twee kamers terwijl er nog maar één kamer "beschikbaar" is, heeft ons (zakelijk account) bij grote hotels nooit moeite gekost. Dat kan gewoon.
avlt @WillySis25 september 2023 16:38
Dat mogen ze al lang niet meer doen. Er staat "laatste kamer op deze website". Is gewoon afhankelijk van het aantal kamers dat een hotel via booking.com laat reserveren, dat hoeft niet het hele hotel te zijn.

Wat wel ergerlijk is, is de psychologische trukendoos er om heen:
"Op dit moment zijn 2 anderen hier aan het rondkijken"
"U heeft geluk, normaal zijn geen kamers beschikbaar in dit hotel"
"laatste kamer in dit hotel geboekt 20 minuten geleden"

Ze hebben een (te?) groot marktaandeel en laten zich daar fors door betalen door hoteliers. Maar ja, als klant is het wel makkelijk om maar op één site te hoeven te kijken i.p.v. voor ieder hotel apart op zoek te gaan.
familyman @avlt25 september 2023 17:01
Ik moet er altijd om lachen.

'Er zijn er nog 2 aan het rondkijken' - niet heel interessant hotel.
'U hebt geluk, normaal zijn er geen kamers' - schijnbaar heeft iemand geannuleerd omdat er mooiere aanbiedingen zijn.
'Laatste kamer geboekt in de afgelopen 20 minuten' - ok, misschien op de shortlist dan.

Die zeikteksten krijg ik gewoon jeuk van. Het kan me gewoon niet boeien, ik ga toch geen geld uitgeven omdat anderen het doen?
Stukfruit @familyman25 september 2023 18:18
"Die zeikteksten krijg ik gewoon jeuk van. Het kan me gewoon niet boeien, ik ga toch geen geld uitgeven omdat anderen het doen?"
Het gaat er ook niet om of het je iets boeit :p Het moet je FOMO geven.
familyman @Stukfruit25 september 2023 18:23
Moet ik me zorgen maken, als het me geen fomo geeft?
Kevinp @WillySis25 september 2023 15:56
Er staat laatste kamer op booking.com.

En dat is vaak ook zo. Plus je bied dat ook aan als bedrijf. uiteraard betaal je x bedrag per verkochte kamer. Dus tja dan is het vooral recalme
Arokh @WillySis25 september 2023 16:15
volgens mij mag dat niet meer, maar staat er tegenwoordig
'laatste kamer op onze website'.
Herko_ter_Horst @WillySis25 september 2023 16:48
Bij mij staat er "Nog maar x kamers beschikbaar voor deze prijs op onze site." Dat er dan bij het hotel zelf nog kamers beschikbaar zijn, is daar niet mee in tegenspraak.
Highlands @WillySis25 september 2023 17:41
Precies, en vaak nog veel meer voordelen. Ik zoek meestal hotel op Booking, en reserveer direct bij de aanbieder zelf. Zou daar best een paar euro voor willen betalen als dienst.
CivLord @Highlands26 september 2023 09:48
Heel bekend. :)

Ik maak regelmatig gebruik van Booking.com om een leuke accommodatie te vinden.
Vervolgens zoek ik de website/ contactgegevens van de aanbieder op internet. Kan ik die niet zo vinden op internet, dan boek ik via Booking om de contactgegevens van de aanbieder via hen te krijgen. Dan leg ik uit hoe ik aan hun gegevens kom en vraag ik ze of ze liever hebben dat ik direct bij hen boek. Vrijwel altijd kan ik dan telefonisch een betere deal krijgen, waarna ik bij Booking de boeking annuleer.
Wraldpyk @KRBM12325 september 2023 15:15
Selectieve feiten kunnen wel misleiden. Ik weet niet wat in dit geval precies the achterliggende voorbeelden zijn, maar je zou kunnen zeggen dat een hotel "aan het strand" zit, maar erbij niet vertellen dat het strand vol ligt met plastic afval en drugsnaalden.
Robbaman @Wraldpyk25 september 2023 15:28
Maar is dat niet wat hij zegt? Het feit dat het aan het strand is is gewoon helemaal waar, daar is weinig misleidends aan.

Het is misleidend omdat er selectief wordt omgegaan met de feiten. Het feit dat er een strand is wordt WEL gemeld, maar dat deze vol ligt met vuilnis (ook een feit) wordt NIET gemeld.

Het misleidende zit hem dan niet in het feit zelf, maar in de selectie van de feiten die gepresenteerd worden.
CivLord @Wraldpyk26 september 2023 09:40
'Aan het strand' zegt niets over de toestand van dat strand. Zolang het hotel aan het strand ligt is er niets misleidends aan die claim op zich. (Ook al is het strand niet beschikbaar of aantrekkelijk om op te liggen zonnen.

Misleidend is de claim 'dichtbij het strand' Waarbij het hotel op hemelsbreed op 100 meter afstand van het strand ligt, maar de kortste route via de weg anderhalve kilometer is.
Dark Angel 58 25 september 2023 17:39
Wat nu, Booking? Ga je agressief aandelen opkopen?
Als ze erin slagen om zo veel aandelen op te kopen totdat ze 51 procent van de aandelen bezitten.
Dan kan EU helemaal niks doen :')

Waarom toestemming vragen??? Waarom is EU zo nutteloos? :')
Kaaswagen @Dark Angel 5825 september 2023 17:57
Dat aandelen opkopen is dus net verboden, dat is het hele artikel.
Dark Angel 58 @Kaaswagen25 september 2023 18:02
Dat aandelen opkopen is dus net verboden, dat is het hele artikel.
Of ze het echt serieus nemen is een goede vraag... ik vermoed dat Booking hoe dan ook zijn zin krijgt, let maar op.
Atilim @Dark Angel 5825 september 2023 19:38
En dan kun je aan je aandeelhouders uitleggen waarom je voor een premium prijs 51% van de aandelen koopt die je een dag later met verlies moet verkopen omdat de autoriteiten deze overname niet goedkeurt.
CivLord @Dark Angel 5826 september 2023 10:01
Zo werkt het niet.
Wanneer je een flinke marktpositie hebt in de EU, ben je verplicht een uitbreiding van die marktpositie te melden en daar toestemming voor te vragen, zolang die uitbreiding niet puur eigen groei betreft. Het maakt niet uit of die groei plaatsvindt door in één keer een branchegenoot over te nemen of door stukje bij beetje het aandelenbelang in die branchegenoot te verhogen.
Dat toestemming vragen is verplicht. Houdt het bedrijf zich daar niet aan, dan kan er van alles gebeuren. Van een fikse boete, tot gedwongen verkoop van het overgenomen bedrijf of andere bedrijfsonderdelen tot het juridisch nietig verklaren van de overname. Wanneer een opgelegde maatregel genegeerd wordt kan de EU het bedrijf in het uiterste geval verbieden om nog langer binnen de EU actief te zijn.
Waarom toestemming vragen??? Waarom is EU zo nutteloos? :')
Een betere vraag is waarom je een zo'n sterke mening hebt over iets waar je duidelijk geen verstand van hebt.
Loller1 25 september 2023 16:29
Goed, laten we een Ticketmaster-situatie in deze markt voorkomen.
Roel1966 25 september 2023 23:44
Van mij mogen ze dit ook bij meerdere van die grote bedrijven doen zodat de kleintjes ook weer een kans krijgen.
moonlander 25 september 2023 16:03
En wat te denken van KPN -> Simyo? Dat mag allemaal maar wel?
Calypso @moonlander25 september 2023 16:35
KPN heeft op het mobiele deel een markt aandeel van 25 a 30%. Overigens is Odido nog wat groter. Dat is dus wat anders dan booking.com wat al een marktaandeel van 60% heeft.
Jogai 25 september 2023 18:45
https://www.timetomomo.com/nl/time-to-momo

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