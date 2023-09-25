Europese Commissie geeft Booking geen toestemming om Etraveli over te nemen

Booking.com mag van de Europese Commissie niet doorgaan met de overname van het Zweedse online reisbureau Etraveli. Het van oorsprong Nederlandse Booking zou volgens de EC te veel macht krijgen op de onlinereisbureaumarkt.

In een persbericht laat de Europese Commissie weten dat Booking de voorgestelde overnamedeal van ruim 1,6 miljard euro niet voldoende wist aan te passen om goedkeuring te krijgen. Specifiek heeft de EC bezwaar tegen de brede positie die moederbedrijf Booking Holdings zou innemen met de overname van Etraveli. Booking heeft een marktaandeel van ruim 60 procent op het gebied van online boekingen van hotelovernachtingen. Etraveli, het moederbedrijf van onder meer FlightNetwork, GoToGate, Seat24 en SuperSaver, zou een dominante positie in de Europese Economische Ruimte hebben wat platforms voor online boekingen van vliegreizen betreft. Booking heeft ook nog een 'metazoekmachine' voor het vergelijken van prijzen via onder meer Kayak en Cheapflights.

Al die services bij elkaar geven Booking volgens de EC te veel macht op het gebied van online reisboekingen. Afgezien van een vermeende, resulterende hogere prijs voor hotels en uiteindelijk klanten, zou de overname tot gevolg hebben dat Booking een eigen nieuwe 'klantenstroom' vergaart; vliegreizigers hebben vaak ook een hotelovernachting nodig en Booking kan die doelgroep dan binnen het eigen ecosysteem houden. Dit belemmert naar verluidt de concurrentiemogelijkheden in de betreffende markt.

Booking Holdings kondigde vorige week al aan dat het in beroep zou gaan tegen de EC als de overname geblokkeerd zou worden. Volgens het bedrijf baseert het orgaan van de Europese Unie zich op 'misleidende en selectieve feiten', zo citeerde de Financial Times.

Eerder dit jaar werd de deal al tegengehouden omdat Booking een te sterke concurrentiepositie zou krijgen als de reisboekwebsite ook vluchten zou kunnen aanbieden via Etraveli's services. Booking stelde in reactie op het standpunt van de EC veranderingen voor, maar het bedrijf zou ondanks deze aanpassingen te veel op het eigen ecosysteem berusten en daarmee alsnog concurrentiemogelijkheden belemmeren.