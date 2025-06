EU-hof: Booking hoeft lagere prijs voor hotels op eigen site niet te verbieden

De regel van Booking.com dat hotels op de eigen site geen lagere prijs mogen rekenen dan bij Booking.com is niet noodzakelijk. Dat heeft het Europese Hof van Justitie geconcludeerd. De uitspraak heeft vooralsnog geen concrete gevolgen.

Het Europese Hof concludeerde dat de regel beperkend werkt voor accommodaties en dat het niet noodzakelijk is voor Booking.com. "Welnu, uit de gegevens van het dossier waarover het Hof beschikt, blijkt dat zowel de brede als de smalle pariteitsclausules in verschillende lidstaten zijn verboden, maar de dienstverlening van Booking.com toch niet in het gedrang is gekomen." De brede clausule houdt in dat accommodaties nergens een lagere prijs mogen rekenen, de smalle clausule is dat een lagere prijs alleen op de eigen site niet mag.

De zaak kwam bij het Europese Hof via vragen van de rechtbank in Amsterdam, die besloot vragen te stellen aan het Europese Hof over of de clausules in lijn zijn met Europese regelgeving. Het Hof heeft nu laten weten dat de clausules inderdaad concurrentie beperken. Duitse rechtbanken kwamen eerder al tot die conclusie. Het is nu aan de rechtbank Amsterdam om de uitspraak van het EU-Hof mee te nemen in de zaak van Booking.com.