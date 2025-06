Digital Services Act geldt vanaf vrijdag voor eerste grote onlineplatforms

De Digital Services Act is in werking getreden. Dat betekent dat negentien grote platforms vanaf vrijdag moeten voldoen aan eisen rondom desinformatie en transparantie. Op 1 januari wordt de wet actief voor andere platforms.

De datum van 25 augustus was al vastgelegd toen het Europees Parlement eerder dit jaar met de wet instemde. Toen werd afgesproken dat de Digital Services Act op 25 augustus actief zou worden voor de eerste 'zeer grote platforms'. De EU bepaalde in april dat negentien onlineplatforms en zoekmachines als zodanig werden aangemerkt. Dat zijn platforms met meer dan 45 miljoen dagelijkse gebruikers in de EU, waaronder de Apple App Store, Meta's Facebook en Instagram, en Microsofts LinkedIn en Bing. De overige veertien platforms die met onmiddellijke ingang onder de DSA vallen, zijn Alphabets Google Maps, Play, Search, Shopping, YouTube, AliExpress, Amazon Marketplace, Booking.com, Pinterest, Snapchat, TikTok, X, Wikipedia en Zalando.

De bedrijven moeten per direct voldoen aan de eisen rondom de Digital Services Act, waarschuwt ook de Nederlandse overheid. In de DSA wordt beschreven wat bedrijven moeten doen om onder andere desinformatie tegen te gaan en waar gepersonaliseerde advertenties aan moeten voldoen. Tweakers schreef vorig jaar een uitgebreid achtergrondartikel over wat de DSA regelt.

De wet geldt vanaf 17 februari 2024 voor alle zogenaamde tussenhandelaren. Onder de wet kunnen bedrijven boetes krijgen van maximaal zes procent van de wereldwijde jaaromzet. De Europese Commissie houdt daar zelf toezicht op.