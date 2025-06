Consumentenbond start massaclaim tegen Booking.com om gebruik van dark patterns

De Consumentenbond is samen met de stichting Consumenten Competition Claims een massaclaimzaak gestart tegen Booking.com. De organisaties stellen dat Booking.com consumenten misleidt en eisen een schadevergoeding.

Booking.com schendt volgens CCC 'sinds januari 2013 concurrentieregels en consumentenrecht'. Het platform zou met illegale afspraken en gedragingen ervoor zorgen dat hotels geen lagere prijzen of betere voorwaarden kunnen aanbieden. De stichting wijst ook naar verschillende Europese toezichthouders die stelden dat Booking.com de wet overtreedt. De Consumentenbond vult aan dat Booking.com dark patterns als 'nepkortingen, onvolledige prijzen en verzonnen schaarste' gebruikt om consumenten te 'beïnvloeden', waarmee het platform Nederlandse en Europese regels zou overtreden, waaronder de Digital Markets Act.

De twee organisaties stellen dat consumenten die sinds 1 januari 2013 minstens één keer een hotelkamer hebben geboekt via Booking.com, schade hebben geleden. Deze consumenten kunnen zich dan ook aanmelden voor de claim, evenals 'consumenten die hebben geboekt via andere websites voor online hotelboekingen, zoals Agoda en Expedia'. "Of via de website van een hotel zelf. Ook die consumenten zijn de dupe van het onrechtmatig handelen door Booking", schrijven de organisaties. Agoda valt overigens onder Booking.com, Expedia niet.

De schade zou tientallen tot enkele honderden euro's per consument zijn, afhankelijk van het aantal boekingen, de kamerprijzen en bestemmingen. De organisaties spreken over een totale schade van honderden miljoenen euro's voor alle Nederlanders samen. De stichting voert de actie, die door de Consumentenbond wordt ondersteund. Zowel leden als niet-leden van de Consumentenbond kunnen meedoen aan de actie. Benadeelden hoeven niet vooraf te betalen, maar dragen wel maximaal 25 procent van het behaalde resultaat af. De actie wordt gefinancierd door Bidwell, een processfinancier.